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网易 CEO 丁磊谈高考志愿：看衰会计金融专业，再学就是华尔街的民工

2021/6/21 8:47:41 来源：TechWeb 作者：果青 责编：远洋
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6 月 21 日消息，6 月 20 日晚 7 点，网易 CEO 丁磊和有道 CEO 周枫等如约在直播聊高考志愿。

直播中丁磊表示，未来比较有前途的是生物医学和材料科学，化学、物理等都应该算相关专业

根据他个人预测，有些专业会没落，比如会计、金融，这有些人工智能发展的原因，以后再学金融就只能是华尔街的农民工。

另外，谈到大学生最应该培养的素质，丁磊认为是独立思考、逻辑能力和有自己的热爱。丁磊也强调：“兴趣是最好的老师，任何的选择要以兴趣、热爱为先，在此基础上，要有终身学习的追求。”

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关键词：网易丁磊

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