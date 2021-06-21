神州优车旗下宝沃汽车将进入破产程序，或在 7 月公布

6 月 21 日上午消息，新浪科技从多位相关人士处独家获悉，被神州优车集团收购两年多之后，宝沃汽车即将进入破产程序，这一消息最早在 7 月初公布。

相比较其他品牌，宝沃汽车的知名度非常低，主要是因为品牌销量很低，且进入中国市场的时间很短。2014 年，北汽福田全资控股宝沃汽车。2019 年 1 月，长盛兴业以 39.73 亿元收购北京宝沃 67% 的股权，2019 年 3 月，神州优车以 41.09 亿元收购长盛兴业持有北京宝沃 67% 的股权。

“为了实现宝沃汽车进入高端市场的计划，福田一直以德国血统的品牌来打造宝沃汽车的营销，重金投入，但最后也没有做起来。”多位宝沃汽车的前员工告诉新浪科技，福田主打的是商用车市场，但是对宝沃定位却是在高端乘用车市场，两者的合作相当煎熬。

随着神州系收购宝沃汽车，不少宝沃汽车的员工离开，宝沃也开始进入神州时代。“福田可以说是真正甩掉了这个烫手山芋。”多位宝沃汽车的前员工表示。

2018 年 11 月，福田在北京产权交易所公开挂牌转让宝沃 67% 股权，挂牌价格为 39.725 亿元。一个月后，长盛兴业成为受让方。2019 年 1 月，宝沃汽车完成公司章程和工商登记手续的变更。变更完成后，福田汽车才收到首笔 30% 的付款。

2019 年 3 月，神州优车公告称以 41.0911 亿元的价格向长盛兴业收购其持有的宝沃汽车 67% 股权。7 月，神州优车在半年报中称已完成宝沃汽车的股权交割，宝沃汽车正式成为神州优车的控股下属公司。

“神州优车对宝沃汽车的计划，就类似做瑞幸咖啡，不搞 4S 店，做网络销售，招募加盟商。另外，就是神州系内部消化。”多位宝沃汽车前员工说。有神州优车前员工告诉新浪科技，神州盘活宝沃汽车的计划之一就是通过神州租车消化产量。新浪科技走访发现，目前不少神州租车的门店，都还保有宝沃的车辆。“这些都是 2019 年，2020 年进来的车，当前没有处置的方案，就先继续租出去。”一位某门店的神州租车员工告诉新浪科技。

根据宝沃汽车官方数据，在神州优车完成对宝沃汽车收购的 2019 年，宝沃汽车年销量达到 5.45 万辆，完成了年销量的跨越，但在瑞幸咖啡暴雷的 2020 年，神州系受到牵连，宝沃汽车的年销量骤降至 8740 辆，不足 2019 年的 20%。

销量骤降主要归因于神州系受到瑞幸事件影响后，包括承接了大部分宝沃销量的神州租车在内的神州系公司元气大伤。神州租车 2020 年上半年财报显示，总收入 27.59 亿元，同比减少 26.3%，录得亏损净额 43.38 亿元，去年同期为净利润 2.79 亿元。经调整亏损净额为 13.87 亿元，去年同期经调整净利润 3.48 亿元。

但作为神州系为数不多的优质资产之一，神州租车成为陆正耀自救过程最好的变现手段。2020 年 11 月 10 日，神州优车发布公告称，终止向北汽出售资产。与此同时，神州优车已决定向 MBKPartners（安博凯，以下称 MBK）转让其所持神州租车 4.43 亿股股份，转让对价 17.71 亿港元。

2020 年 12 月 15 日，MBK 与神州优车交割完成，MBK 也委派了神州租车新董事。1 月 31 日晚间，神州租车发布公告显示，安博凯全面现金收购神州租车的要约期开始。

神州租车卖身之后，本来就高度依赖前者的宝沃汽车，成为神州优车的累赘。“宝沃汽车的结局是无法避免的，一直没做起来，也没有买家有兴趣接盘，破产是最好的方式。”一位知情人士告诉新浪科技，这一消息最早将在 7 月份公布。

新浪科技通过中间人向神州优车方面求证该消息，截止发稿，神州优车方面未发表任何评论。