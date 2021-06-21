黄仁勋：英伟达不是非要收购 Arm 不可，想帮助他们进入新市场

6 月 21 日消息，据国外媒体报道，英伟达 400 亿美元收购 Arm 的交易，自去年 9 月 13 日宣布以来就备受关注，此前也曾有外媒在报道中表示，多家硅谷的科技巨头，反对英伟达收购 Arm，Arm 的联合创始人赫尔曼・豪瑟，也反对英伟达收购。

虽然收购 Arm 有多方面的阻力，但英伟达还是在推进这一交易，英伟达 CEO 黄仁勋，也在尽力打消外界，尤其是芯片厂商对这一收购交易的顾虑。

近日在参加一次线上峰会时，黄仁勋就再次谈到了英伟达对 Arm 的收购交易。

黄仁勋表示，他们并非一定要收购 Arm 不可，英伟达自身做的很好，也有宏大的发展战略，他们想收购 Arm，是因为这一收购将扩大英伟达的生态系统范围，并且会帮助 Arm 进入新的市场。

自英伟达宣布同软银达成收购 Arm 的交易以来，黄仁勋曾多次发表他对这一收购交易的看法。去年 10 月份，黄仁勋表示 Arm 最有吸引力的部分是他们的客户网络，他希望能将英伟达的人工智能技术带给 Arm 的客户。而在收购交易面临的反垄断监管方面，他在去年 11 月底接受采访时也表示，他们的评估是监管对收购交易是有利的。在众多芯片厂商关注的收购 Arm 之后的芯片架构授权模式上，黄仁勋在今年 2 月份也表示，收购之后，英伟达将维持 Arm 的开放授权模式，无意对任何客户进行限制，也无意拒绝任何客户。