东芝宣布将量子加密通信范围扩展到 600 公里，为世界最长级别

IT之家 6 月 21 日消息 据国外媒体 optics.org 报道，东芝欧洲剑桥研究实验室在近日宣布，首次将量子加密通信的范围扩展到 600 公里，为世界最长级别，这一突破将使全球大城市之间长距离量子加密通信成为可能，为未来构建量子互联网奠定基础。

东芝的研究团队引入了一种新的“双波段”稳定技术，发送两个不同波长的光参考信号，以最大程度地减少长光纤上的相位波动。第一个波长用于抵消快速变化的波动，而第二个波长与光量子位的波长相同，用于相位的微调。东芝的研究团队发现即使在通过 100 公里的光纤传播之后，也可以将量子信号的光学相位保持在波长的几分之一以内，精度可达 10 纳米。

东芝欧洲量子技术部负责人 Andrew Shields 表示，“近年来，长距离量子密钥分发（QKD） 已被用于保护城域网。这一最新进展扩展了量子通信的最大跨度，从而可以连接不同国家的城市和大陆，而不必通过受信任的中间节点，我们可以通过此技术建立一个全球量子安全通信网络。”

IT之家了解到，东芝表示随着此项量子加密通信范围扩宽技术的成功，东芝愿意进一步快速扩展其量子业务，建立一个量子信息技术服务平台，在全球范围内实现安全通信。