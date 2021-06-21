软银股价跌至今年最低点，市值被东南亚最大科技集团超越

北京时间 6 月 21 日下午消息，据报道，软银股价在今日早盘交易中下跌逾 3%，创下今年以来的最低点。为此，其市值也被东南亚最大科技集团 Sea 所超越。

上周五，Sea 股价在纽交所收于 282.49 美元，创下四个月以来的最高纪录。市值达到了 1480 亿美元，超过了软银的 1220 亿美元。

相比之下，自 5 月 12 日软银宣布已完成现有股票回购计划，暂时还没有新股票回购计划后，股价一直在下滑。周一早盘交易中，软银股价下跌逾 3%，创下今年以来的最低点。

稍早些时候有报道称，瑞士信贷和软银 CEO 孙正义最近解除了一项长期的个人贷款关系，瑞士信贷还缩减了与软银的交易。报道称，孙正义长期利用大量软银股份作为抵押，向瑞士信贷及其他银行贷款，而瑞信为了加强风险管理作出上述决定。

Sea 于 2017 年 5 月上市，主要业务分为数字娱乐（Garena）、电子商务（Shopee）和数字金融服务（SeaMoney）三大块，腾讯为其最大股东。去年，Sea 成为东南亚最具价值上市公司。

此外，Sea 股价上涨主要得益于向拉美市场扩张。本月早些时候，Sea 在智利和哥伦比亚推出了 Shopee 电子商务平台，此前已在巴西和墨西哥推出。这四个国家的总人口约为 4 亿，而东南亚为 6.5 亿。