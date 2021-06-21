抖音电脑网页版来了，首页竟然没有「小姐姐」

今天早上有一个新闻，抖音网页版来了，我一寻思，大家看抖音不都是用手机上滑的吗？难道真有人用电脑看短视频？不会吧不会吧，不会真的有人这么干吧！

我本来是不屑的，毕竟有人说过，短视频是猪食，我用手机刷抖音那是偶尔忍不住，难道还要搬到电脑上去看？不就是 douyin.com，我连这点自控力都没有吗？

哎哟不错哟，可以扫码登录哦。

看着首页果然不太像抖音，直播、娱乐、知识、二次元、游戏、美食、体育、时尚、音乐等，选哪一个好呢？要不还是找个漂亮小姐姐吧。

好像没有，那我随便点进去一个看看。看起来跟手机不太一样哦。

是横版视频，要 7 分钟，有点长，再换一个吧。

还是横版，更长了居然要 15 分钟。

首页点了一遍，全都是横版，这让我陷入了沉思。莫非这就是 PC 的魔力？

拿出来手机，打开抖音，手机滑一下就能换一个视频，但是在电脑上就不一样了，必须鼠标放到小按钮上，按下，才能有下一个视频。说起来手机操作容错性更大，PC 操作需要更集中注意力。所以电脑操作适合一些相对严肃 (或者说正经/正式) 的长视频，手机适合沙雕短视频。所以首页就没怎么放小姐姐吧。

视频一结束立刻切换到下一个视频，这回倒是有了竖屏的。

支持暂停、拖拽进度条、倍速观看、悬浮小窗、音量调节、全屏观看，支持点赞视频和查看评论，分享等功能，但评论功能尚未开放，仅能查看评论。想想手机还不能倍速播放呢，给 PC 版本点个赞。

Bilibili 的视频更像泡面番，吃饭的时候看两三个视频刚刚好，也不占用双手，又方便又舒服，而抖音网页版要是没有 B 站这样的中长视频，干嘛非得用 PC 看抖音呢，建议抖音还是好好做一下网页版和 App 版的内容区分，毕竟体验也不一样嘛。

其实 TikTok 很久以前便支持网页版观看视频，只不过国内用 TikTok 的人不多，之前快手已经先抖音一步上线了网页版，看来 PC 流量还算一块肉，抖音快手也要抢啊。

看看快手网页版首页是这样的，我的关注、短视频、直播、同城、长视频、小剧场、电影、AcFun。

快手网页版以横版竖版视频都有哦，单页不支持发表评论。抖音看着有点像 YouTube，而快手在视频分类框架和页面布局更像 B 站一些。果然不愧是收购我大 A 站的平台，不忘初心，点赞！

抖音在视频上传方面，大小不得超过 4G，时长需在 15 分钟以内，分辨率要求 720p（1280x720）及以上。

为什么要推网页版呢？抖音相关负责人是这么说的，推出网页版是希望满足好用户在不同场景下的使用需求。随着视频化创作表达成为日常，抖音上积累了不同领域的内容。很多教授、学校也在抖音上发布知识类、教学类内容，这些内容往往以横屏为主。网页版更适合这类内容的观看和消费。

这波操作啊，我懂了，兄弟们，来让我们一起大喊，#短视频是我们学习知识的地方#