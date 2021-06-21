支付宝：坚决打击比特币等虚拟货币交易，禁止提供相关服务

IT之家 6 月 21 日消息 近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路；要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监控模型，切实提高监测识别能力；要完善内部工作机制，明确分工，压实责任，保障有关监测处置措施落实到位。参会机构表示，将高度重视此项工作，按照人民银行有关要求，不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动，进一步加大排查和处置力度，采取严格措施，坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。

IT之家获悉，支付宝今天下午发布了关于禁止使用我公司服务开展比特币等虚拟货币交易的声明 。

为进一步贯彻国务院金融委会议精神，严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》的规定，根据人民银行有关部门监管指导要求，支付宝将持续开展对虚拟货币交易的全面排查和打击治理，从四个方面进一步加大打击力度 :

1、继续严密监控排查涉及虚拟货币的交易行为，对重点网站和账户建立巡查制度，一经发现立即封堵；

2、加强支付交易环节风险监测，严禁虚拟货币转账交易，部署风险算法模型，加强异常交易监测，对嫌疑付款方风险提醒、收款方进行限权；

3、加强商户管理，严禁虚拟货币商户准入，并持续对签约商户进行风险监测，一旦发现商户从事虚拟货币交易，将其纳入黑名单，禁止后续合作；

4、加强虚拟货币风险提示，通过风险弹窗、消息推送等方式强化用户宣传和警示教育。

我们也再次重申，支付宝坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，不提供任何辅助性技术服务和能力。如发现任何虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制账户收款功能，甚至永久限制收款等处理措施。

对发现的相关违法违规线索，将及时报告有关监管部门。欢迎大家拨打 95188 支付宝服务热线提供可疑线索。我们将严格落实国家有关监管要求，恪守行业自律承诺，坚决配合打击虚拟货币的相关业务活动，防范交易炒作风险，保护客户合法权益，维护金融市场秩序。

支付宝 (中国) 网络技术有限公司

2021 年 6 月 21 日