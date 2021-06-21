从 QQ 秀到「数字时装」，元宇宙的潮流风暴

这是一场举办在金色「沙漠」中的时装秀，模特缓缓从塔顶走下，身上的时装闪烁着金属般的光芒。与其他时装秀不同的是，这里没有高举相机的摄影师，也没有聚精会神看秀的观众。

因为，观众都在屏幕外。

Gary James McQueen 用虚拟引擎创造的秀场｜Gary James McQueen 官网

不久前，知名时尚设计师 Gary James McQueen 举办了一场名为「GUIDING LIGHT」的数字时装秀，他利用虚拟引擎创造了空旷的沙漠，古老而神秘的巴比伦建筑，比例完美的虚拟模特，以及充满金属质感的数字时装。这一切很难不让人着迷，它既有着古老的神秘时代的追思，又为观众刻画着虚拟的数字未来。

假以时日，这些虚拟时装也许将成为「元宇宙」中数字居民们的独特外观。

「数字分身」与「自我呈现」

你或许早已在许多文章和视频中听到过「元宇宙」的概念了。这个由科幻小说《雪崩》的作者斯蒂芬森在 1992 年提出的词语，在近三十年后的今天再次被重提，并重新被寄予了对未来生活的想象。

如同现实的社会生活围绕人类个体展开一样，在「元宇宙」中，一切生活围绕的是现实人的「数字分身」。

在斯蒂芬森的描述中，「元宇宙」由用户控制的分身以及系统守护进程组成，每个用户都会有一个分身并且可以自行定义分身的形象。Roblox 的 CEO Dave Baszucki 也曾说过，想要构建一个元宇宙，需要满足的特征之一、最基础的就是「一个虚拟身份」。

「外在形象」做为数字分身最直观的展现，自然首先被人们关注到。

人们对于自我形象呈现的在意似乎是与生俱来的。1959 年出版的《日常生活中的自我呈现》里戈夫曼用「自我呈现」表示个体为使他人按照其愿望看待自己而选择性展示自我，这种选择性的自我呈现如今早已迁移到了虚拟的网络世界中。

在互联网刚刚兴起时，个人资料与账号头像是人们展露自我的为数不多的窗口，不少人都曾为了选择哪张头像、编辑怎样的个性签名而大伤脑筋。这种在网络上对个人资料的编写、上传与更新是人们在互联网中创造的最初的「拟态自我」。

随着 4G、5G 的普及，图像、短视频时代下人们开始在外貌、身材以及生活的方方面面呈现理想自我，当「元宇宙」到来时，我们几乎可以肯定人们对于「数字分身」的「捏脸」与「形塑」依旧会热情高涨。

技术的发展带领时尚行业走向「虚拟时尚」风潮｜Gary James McQueen 官网

Gary 并不是第一个把目光投向数字时装秀的设计师。

时尚行业的「嗅觉」一向灵敏，众多先锋科技元素时常会出现在时尚设计中，引领新一轮的风潮。AR\VR\MR 等技术的不断发展，促使时尚领域卷入了「数字化时尚」「虚拟时尚」的潮流风暴中心。

DIOR 在去年 2020 春夏的成衣系列秀场上采用了 360 度的 VR 技术进行直播；去年 3 月的上海时装周采取「云上时装周」的形式，在虚拟制作的 3D 场景和空间中进行秀场发布；刚果品牌 HANIFA 运用 3D 渲染技术发布了最新系列的时尚秀，秀中只能看到飘在半空中的服装在 T 台上走动，就好像是无形的灵魂穿着服装在走秀……

时尚设计师与品牌将时间与精力投入到时装设计与搭配上不足为奇，而最近越来越多的普通人也为时尚穿搭投入了更多的目光与关注。

「OOTD」与「虚拟时装」

如果说「自我呈现」是人们关注个人形象的内在逻辑，那么「OOTD」在社交网站上的流行则为「数字时装」的市场提供了无限潜力。

「OOTD」是「Outfit of the day」的缩写，意为「今日穿搭」，是如今特别受欢迎的社交平台 hashtag。年轻人热衷于在社交媒体上分享不同的穿搭自拍，打开小红书你能搜索到超过三百万条笔记，而在国外社交软件 Instagram 上，该标签下的帖子早已破亿，很多年轻人买衣服只是为了精心搭配后拍一张照片上传社交媒体。

越来越多年轻人在社交媒体上分享每日穿搭｜网络截图

对于 z 世代而言，分享穿搭是个人个性风格的彰显与延伸。其实在「OOTD」流行于社交媒体之前，人们对游戏皮肤的热衷也已经暗示着「换装」的巨大市场。

根据 Newzoo 的数据，2018 年美国有 79％ 的付费游戏玩家将钱花在皮肤等游戏内购商品上。其中大受欢迎的《堡垒之夜》通过售卖皮肤和其他道具，一个月就赚取 3 亿美元。

值得一提的是，人们可以通过 dressX 来购买 Gary James McQueen 在时装秀上展出的虚拟服装。随着「虚拟时装」的出现，埋藏于社交媒体中的「换装」需求也许将成为另一个巨大市场。

DressX 是第一家国际数字时尚多品牌零售商，提供来自最著名的当代品牌和 3D 设计师的数字时尚系列。消费者可以在 dressX 上购买自己喜欢的虚拟服饰，同时 dressX 也可以帮助消费者合成一张身着虚拟服饰的照片。

挪威服装零售商 Carlings 的首席执行官 Ronny Mikalsen 十分看好这种虚拟服装。

他曾在采访中提及「我们每年都会向知名博主和网红寄去大量的免费样品，而这些人往往试穿一次就把它们搁在一旁。」

这种现象并不在少数，根据巴克莱银行的一项调查，英国有十分之一的消费者，买衣服只是为了拍照上传 Instagram，然后就会立刻将衣服退货。

如何在彰显个性和展现自我的同时避免浪费与污染，虚拟时装提供了一个两全之策。

与此同时，虚拟时装也为生产现实服装提供了更多可能。纽约数字设计公司 Neuro Studio 推出的服装系列 Solventus 2019，通过 3D 扫描在虚拟模特上设计服装，顾客对虚拟服装完成挑选和「试穿」后，再通过 3D 打印制作出来，时装的生产与消费有了更为紧密的联系。虚拟时装有效减少生产过程中可能产生的浪费，解决了大规模生产和废物产生等问题，这对于时尚业来说是一项革命性的突破。

创作与自由

不必使用真实材料制造的数字服饰，除了更加环保外，更重要的一点在于它解除了长久以来禁锢设计师的「枷锁」。

「我进入时尚界纯属意外，我最早是做图形设计的，但在机缘巧合之下，我在叔叔 Alexander McQueen 的带领下进入了时尚界。」Gary James McQueen 在他的虚拟时装秀影片中讲道。

Alexander McQueen 是英国著名服装设计师，被认为是英国的时尚教父，然而他在 22 岁接受媒体采访时却背对着摄像机不让观众看到他的脸，这样他就能继续用失业救济金来购买做服装使用的面料。

如今 Gary 不用再面对这样的困境，即便是现实中并不存在的面料，在数字世界中也能成为可能。就如同 Gary 所说的那样：「我决定做一场全数字秀是因为我别无选择，创建一个毫无约束的数字空间会更加方便和简单。」

从服装设计的角度看，Gary 通过 Marvelous Designer 创作服装版型，之后再用 Substance Painter 添加材质和纹理，使得虚拟时装也能有和实物一样的细节与外观。此外，设计师还可以更为轻松地更换花纹和织物，采用完全虚拟的数字模特试穿服装，调整与尝试都将不再受限。

虚拟时装秀更能展现时装的魅力｜Gary James McQueen 官网

从时装秀展现的角度看，在虚幻引擎构建的虚拟世界中，摄影机可以放在任何一个位置，摆脱了固定机位的束缚，数字时装秀能够真正突出蛇纹紧身衣的精致细节，再加上灵活的打光，时装的魅力将进一步展现。

虚拟时装秀中，从衣服的面料、材质到版型，到虚拟模特的适配，再到摄影的展现方式，这一切都由设计师自由发挥，设计师可以毫无顾忌地去实现自己的奇思妙想，搭建自己的时尚王国。

长久以来，人们的创造力被身体、物理空间、文化传统以及许多其他的现实因素所捆绑。而在「元宇宙」中，现实的边界开始动摇，这种解放并不单单针对设计师和艺术家，而是对所有人创造力的释放。

你可以试图创造不同的「数字分身」、制定不同的规则、选择与众不同的生活方式…… 单一物理空间的局限一点点瓦解，「自由」将摆在每个人的眼前。

每个人都可以随着技术的发展，去想象如何使用这些技术进行自由的再创作。如今时尚设计师们已经迈出了通往未来的第一步，那么你将选择如何迈向未来呢？

或许，从为自己的「数字分身」选择一套虚拟时装开始？