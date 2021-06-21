现代汽车收购美国波士顿动力 80% 股份

北京时间 6 月 21 日晚间消息，据韩联社报道，现代汽车集团 21 日表示，已从日本软银集团手中收购了波士顿动力公司 80% 的股份。

具体来看，集团会长郑义宣投资 2490 亿韩元（约合人民币 14.2 亿元）私人财产收购波士顿动力 20% 的股份，现代汽车及其子公司现代摩比斯和现代 Glovis 分持该公司 30%、20% 和 10% 的股份。由此，现代汽车持有波士顿动力 80%，软银持有 20% 的股份。在此次企业并购中，波士顿动力的市值被估为 11 亿美元左右。

现代汽车集团去年 12 月曾决定斥资 8.8 亿美元收购波士顿动力 80% 的股份，这是郑义宣就任会长以来进行的首次大规模企业并购。现代汽车计划以机器人新项目为起点正式开始研发造福于人类的技术，为顾客提供更高层次的体验，加强企业的未来竞争力。

波士顿动力公司 1992 年拆分于麻省理工学院（MIT），曾研发出机器狗“Spot”、直立行走机器人“ATLAS”和可负重 23 公斤的机器人“Stretch”，备受业界关注。郑义宣近日赴美考察时曾前往波士顿动力公司总部参观上述科研成果，并与公司人士探讨了机器人产业发展前景等事宜。