没有灵魂的炒菜机，无法让年轻人删掉外卖软件

不可否认的是，随着外卖软件的兴起，现代年轻人进厨房的次数已经越来越少了，越来越多的年轻人选择用外卖或速食产品，甚至是代餐取代正常的三餐。用外卖代替下厨这件事其实我并不反对，毕竟无非就是自己下厨、别人下厨与中央厨房下厨的区别而已。但在饮食健康成为全新风尚的 2021 年，普遍重油重盐的外卖已不再是健康选择。如何让年轻人愿意下厨，也成为了不少企业的研究方向。

近年来日益流行的「炒菜机」就是其中一项「重要成果」。

炒菜机真的有用吗？

先说说什么是炒菜机：如果按照最基本的结构来看，所谓的炒菜机就是一个温度更高的、内置「搅拌机」功能的电饭锅。而炒菜机与电饭锅之间最根本的不同，就是炒菜机内的「搅拌机」。不同于我们平时炒菜时能多样的翻炒或颠炒动作，绝大多数的炒菜机只能通过内部的搅拌棒对锅内原料进行「搅拌」。部分高级一点的型号会在搅拌棒的另一段加入刮刀，把搅拌时挂在锅壁上的食材刮下来继续搅拌。

对于大多数会亲自下厨的人来说，这种炒菜机似乎根本不能解决用户痛点，只是一个适合不会下厨的年轻人的一个电子玩具而已。但如果我们把自己代入到「厨房小白」的视角，不难发现这些炒菜机其实也有着自己的「独门秘籍」。

首先，与绝大多数厨房小白相比，炒菜机对温度往往有着更好的控制：有下厨经验的我们可以轻松判断锅内温度是否达到烹饪要求。但对于厨房小白来说，在没有辅助设备的情况下判断油温通常只有夹生和碳化这两种下场。而内置温度传感器的炒菜机可以自行控制锅内温度，炒出来的菜虽然不能体现烹饪技巧，但总算不会食物中毒。

其次，炒菜机在油量控制上有着自己的优势。精准的油量控制让厨房小白可以从各种「适量」「少许」中解放出来，封闭式的炒菜机结构也可以减少炒菜时的油量，有效控制最终的脂肪含量，有利于身体健康。而且得益于炒菜机精准的油温控制，厨房小白用炒菜机炒菜可以更好的控制油烟，能对厨房小白带来更出色的「烹饪体验」。

因炒菜机能极大地提高「烹饪体验」，让厨房小白可以在零基础的情况下端出「能吃」的饭菜，在电商平台上炒菜机也获得了极为可观的销售成绩。单以天猫搜索结果为例，单品 2000 + 的月销量就足以说明炒菜机的广阔市场前景。

炒菜机不能解决根本问题

既然炒菜机这么方便，那炒菜机理应像洗衣机那样解放全球「家庭煮妇」，并成为家家户户必备的厨房电器。为什么革命性的炒菜机无法达到洗衣机一样的高度呢？

原因很简单，炒菜机其实并没有那么方便。很多人，尤其未曾下厨的厨房小白，在看完刚刚我对炒菜机的描述后都认为「炒菜很简单，切好往锅里丢就行了」。殊不知对绝大多数炒菜来说，「炒」其实是最简单，耗时最短的一步。炒之前的备料环节，才是做饭过程中最耗时间的地方。

洗菜、削皮、切丝、腌制等炒前工序占据了绝大多数的烹饪时间，即使我们已经有多种多样的辅助厨具，这些高度重复的准备工序依旧是消耗厨房小白烹饪热度的头号难题。至于烹饪小白最讨厌的「弄脏手」，更是只会出现在备菜阶段，即使是再高级的炒菜机也不可避免。

可能有人会说「炒菜机炒菜时可以空出时间备菜」，有一说一，确实。但这并不意味着买了炒菜机就能一键等开饭。不同食材所需要的烹饪时间有所不同，中途投料不可避免，即使是炒菜机自动工作时，我们也需要时不时开盖投料，与「一键自动」相差甚远。

更重要的问题是炒菜机只能解决最基本的「炒菜」工序。博大精深的东亚饮食暂且不谈，即使是「全靠大蒜、海鲜与橄榄油」的欧陆菜，在烹饪时也需要用多种不同的烹饪技法。举个最基本的例子：有多少炒菜机可以自动实现「油封香煎锁边」的操作呢？

面向年轻人的精准营销

在我看来，炒菜机的流行，本质上是品牌在「健康饮食」「智能生活」领域进行精准营销的结果。在功能上，炒菜机选择了最容易实现的、简单程度仅次于「炖煮」的「炒」。宣传上，品牌不会告诉你自己翻炒有多简单，也不会告诉你备料有多麻烦，更不会说自己的转轴有多难清洗，只会重复提及自己的炒菜机支持多少种不同的炒法，最大限度的展现自己的优势，规避烹饪过程的其他难点。

先将简单的问题复杂化，再给出一个「简单」的解决方案，这种创造需求的方式现在可以说是见怪不怪了，内置语音助手的微波炉与不能自动换袋的「智能垃圾桶」就是最好的例子。这些产品并不能从根本上解决用户痛点：微波炉依旧要我自己选择加热时间，垃圾袋满了依旧要我自己去换。

但在精准的营销手段下，品牌为这些产品量身定做了高科技的外衣，以「提高生活品质」的理念向消费者宣传。用潜在的消费为消费者提供「更高品质」的生活，而忽略了生活本身的美好。

对炒菜机这一产品，我非常认可知乎用户 @Travis L 的一句话：

基本上你要是个有点厨艺自尊的人，这东西就不可能比你自己做得好。而如果你愿意稍微下点功夫学学，也不建议购买，成本差距太大。

不可否认的是，一台简单的炒菜机确实可以让一个零经验的厨房小白在没有任何厨艺长进的情况下端出「可食用」的饭菜。但既然你对烹饪没有任何要求，只想用最简单的方式吃安全、卫生、健康的饭菜，一台简单的微波炉和正规中央厨房出品的料理包可能会是最适合你的选择。