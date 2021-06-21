高考生面临选择：到底要不要报考“通信工程”，又有哪些好大学

“通信工程”是干嘛的

通信工程，英文全称叫做 Communication Engineering，是一门重要的工学基础学科。

根据教育部《学位授予和人才培养学科目录设置与管理办法》，“通信工程”属于二级学科，归属于“信息与通信工程”一级学科之下。

同属这个一级学科的，还有电子信息工程、电信工程、信息工程、软件工程、网络工程、电子科学与技术、光电信息工程、电气信息工程、物联网工程等。

通信工程的研究方向，就是通信。通信的本质，就是信息的互通。也就是说，通信工程主要研究信号的产生、发送和接收，信息的传输、交换和处理。

在国外（例如美国）的学科分类中，通信工程被认为是电子工程的重要分支。

电子工程，也就是大家经常听说的 EE，和通信、电信、电子、光电、集成电路等相关。

和 EE 相对应的，就是 CS，Computer Science（计算机科学）。

CS 的研究方向，包括计算机系统、算法、人工智能、数据存储技术、软件工程、人机交互等。

简单来说，EE 偏硬件、偏底层实现，而 CS 偏软件、偏上层应用。

这些年来，EE 和 CS 一直都有“竞争”关系。而竞争的结果，是 CS 略占上风，这和行业发展趋势有很大的关系，后面我们会提到。

“通信工程”到底学些什么？

再来看看通信工程的课程设置。

通信工程是一个典型的交叉学科专业，集现代电子技术、信息技术、通信技术为一身。因此，课程内容特别“丰富”：

国内大学的课程设置，简直就是无力吐槽。不管有用没用、有关无关，反正只要沾点边，都给你安排上，硬是凑够将近 200 个学分。

上图中的课程，主要分为学科基础课、专业必修课、专业选修课。从方向来看，就是五大类：软件类、硬件类、无线类、网络类、光类。

软件类：就是编程，写代码。重点课程是数据结构、软件工程概论、软件项目管理，还有 C/C++、java、python 等程序语言开发。

硬件类：主要是数电、模电、高频电子线路、信号与系统、数字信号处理、嵌入式开发，单片机等。再往前就是微电子、半导体、集成电路。现在没什么纯硬件，都是软件驱动硬件，搞软硬结合。所以说，硬件专业 = 硬件 + 软件。

无线类：这块其实是正宗的“通信工程”，专门研究通信中最大的瓶颈环节 —— 无线空口（空中接口）。简单来说，无线空口就是研究如何通过无线电磁波更快更好地传输数据。它的重点课程是信号与系统、数字信号处理、电磁场与电磁波、通信原理、信息论与编码等。无线类的难度不亚于硬件类，都是掉头发的课程。

网络类：网络工程，主要是研究路由交换，和路由器、交换机、防火墙等数通设备打交道比较多。除了数据网络之外，网络类实际上还包括了系统类知识，就是和操作系统、数据库打交道，进一步来说，就是搞云计算和大数据的方向。这块和软件类一样，偏 IT 应用，好处是不需要什么数电模电信号处理方面的知识。

最后一类，就是光。国内有很多光电相关的专业，例如光电信息工程等。除了研究光学（镜片、透镜、激光）之外，就有很多从事光通信领域的研究，说白了，就是光纤通信。这块是通信传输网的重要领域。主要课程是物理光学、应用光学、信息光学、光电检测、激光原理等。

上述五大类方向，没有人能够做到全面掌握，也没必要全学。但是国内高校又特别喜欢填鸭，会根据自己的“喜好”，从中挑选大量课程，作为通信工程的教学大纲。

所以，绝大部分学生最后就是囫囵吞枣，什么都学了，什么都没学会。

相反的，有一些很实用的课程，例如项目管理、工程规范、项目概预算等，在实际工作中很实用，却在教学计划中被忽视。

如果大家不想被带偏的话，在大一的时候就要自我评估一下，自己喜欢哪个方向，适合哪个方向，然后朝这个方向努力。除非考研，不然的话，该放弃的就要学会放弃。

关于通信工程应该培养的基础能力，可以看这里：

学了四年通信工程，什么也不会？通信专业大学生，到底应该学什么？

学“通信工程”，有哪些好大学？

接下来，我们看看究竟哪些学校的通信比较强。

如今这个年代，但凡是个大学，就一定有计算机和电子信息工程相关的院系，也一定有计算机或通信专业。

不仅如此，这些专业的分数线还都非常高，一般都是成绩较好的同学，才有资格进入这些专业进行学习。

对于通信工程专业来说，像清华大学、浙江大学这样的中国顶级综合性大学，肯定实力很强，当然分数线也很高。

理工科院校里面，像东南大学、国防科技大学、哈尔滨工业大学、北京理工大学、北京航空航天大学，在通信方向也具有相当强的实力。

如果分数足够高，当然是哪家排名靠前，就选择哪家了。

需要特别说明的是，我们国家有一些学校，是通信和电子信息领域的专业型大学。他们致力于这个领域的人才培养和专业建设，每年为行业输送大量的毕业生。

这些学校的名字我相信大家都很熟悉，分别是：

西电（西安电子科技大学）

成电（电子科技大学）

北邮（北京邮电大学）

南邮（南京邮电大学）

西邮（西安邮电大学）

重邮（重庆邮电大学）

杭电（杭州电子科技大学）

桂电（桂林电子科技大学）

八所学校里面，实力最强的，就是俗称的“两电一邮”—— 西电、成电、北邮。

这些学校在中国通信界享受特殊的地位。很多通信企业的领导，还有顶尖专家，都出自这几所高校。

如果大家致力于从事通信行业，相同排名水平的情况下，建议优先选择这些学校。

学“通信工程”，将来能做什么？

如下图所示：

哈哈，淡定，淡定，小枣君只是给大家开一个玩笑。

学通信工程，当然毕业之后主要进入通信行业，成为一名通信工程师啦！

外人眼里的我们：

现实情况的我们：

通信行业，简而言之，就是围绕用户通信需求，提供通信产品和服务的行业。

通信产品和服务，大家应该都很熟悉，我们使用的手机，还有家里上网的宽带，都是其中之一。

除了面向大众的公共通信服务（移动通信、宽带接入、固定电话、IPTV 等）之外，通信服务还包括很多面向行业企业的专网通信服务（例如电网通信、铁路通信、港口通信、应急通信等）。

几十年前，通信行业是很高大上的行业，技术含量高，入行门槛高，行业利润丰厚。如果你能从事通信行业，肯定收入不菲。

但是，随着科技的发展，通信技术变得越来越成熟，从事通信产品研发、生产和销售的企业也越来越多。行业竞争激烈，利润大幅下滑。通信行业从业人员的收入也大不如前。

如今，以云计算、大数据、程序开发、人工智能为代表的信息技术（也就是大家更为熟知的 IT）已经超过通信技术，变成了年轻人更为热衷的就业方向。

信息技术和通信技术名义上并称为 ICT 行业（IT+CT），但事实上，通信正在逐渐被 IT 融合。

通信行业的就业方向，主要包括以下几类单位：

通信运营商

我们用手机上网和打电话，用的是谁的网络？运营商的。

我们的手机话费付给了谁？运营商。

是的，像中国移动、中国电信、中国联通这样的，负责建设和运营电信通信网络，并提供通信服务的企业，就是基础电信服务运营商，也简称为运营商。

注：除了移动电信联通之外，中国广电（中国广播电视网络有限公司），也属于电信运营商，大家往往会忽视这一点。而中国铁塔反而不是运营商，它是基础设施服务提供商，专门为运营商提供铁塔、站房之类的基础设施服务。

通信设备商

通信运营商虽然拥有很多设备，但并不是自己制造的，而是从通信设备商采购的。

通信设备商，就是负责研发制造通信设备的厂商。像华为、中兴、爱立信、诺基亚，就是目前世界上最大的四家通信设备商。

上述四家设备商，产品线最多，种类最齐全，覆盖最广，所以也称为通信综合解决方案提供商。其它一些设备商，可能只专注于通信的某个领域，例如基站或传输设备等。

分包商、供应商、集成商、代理商

通信设备的复杂度比较高，专业度也比较高，因此，安装、调试和维护的过程非常复杂，通常会以项目化的方式来运作。

这些项目如果仅靠设备商、运营商自己来做，是不可能的。所以，会有很多公司加入进来，出人出力，共同参与。这类公司，就是分包商（或者叫合作方）。

有的公司是整包，就是独自承包一个项目的工程。有的公司是分包，就是承包其中一部分。还有的公司，是承包项目之后，将一部分交由其它公司去做，就叫做转包（有时候是不允许的）。

通信行业的产业链很庞大，从原材料到元器件，再到单板、设备，会有一系列的链条。上游对下游来说，就叫供应商。做产品集成，提供整体打包解决方案的，叫集成商。

再有就是代理商，大家应该都知道，就是负责产品代理销售的公司。

综合来说，产业链如下图所示：

通信行业还包括政府部门（工信部、通管局）、研究院所（信通院、设计院、中电下属院所）、高校等。限于篇幅，今天就不一一介绍了。

这些单位里面，目前来看，四大设备商的待遇最好。运营商是国企，最稳定。其它公司日子不是特别好，除非在细分领域做到了顶尖。

关于通信行业的具体介绍，大家可以看这里：

新人必读！五分钟搞懂通信行业！

通信行业有很多岗位，通信工程师其实是一个笼统的叫法。关于通信工程师的具体分类，大家可以看这里：

“通信工程师”到底是干啥的？

到底要不要报考“通信工程”？

最后一个问题，也是最直击灵魂的问题 —— 到底要不要报考“通信工程”？

如果我说要，那么很多人会骂我是误人子弟。如果我说不要，更多的人会骂我是通信行业的千古罪人。

总而言之，里外不是人。

之所以很多通信人选择“劝退”通信，原因很简单 —— 通信行业工作很辛苦，加班多，熬夜多，收入待遇却很低，技术更新快，竞争压力大，吃青春饭。再加上通信整体不景气，下滑趋势明显，没有发展前途…… 等等。

选择“支持”通信的理由也很有道理 —— 现在到处都在搞 5G，搞万物互联，搞新基建，从国家政策导向和市场发展前景来说，通信是重点推动的方向，战略意义显著。

那么，究竟该如何理解通信行业的利与弊呢？

我个人的看法如下 ——

一个年轻人选择行业，应该紧跟时代的步伐，把握历史的机遇。说世俗一点，稀缺性决定价值，这个社会未来十年最需要什么，什么最赚钱，就该优先选择什么。（当然，个人理想是第一前提。）

人类社会的进步，和工业革命有密切的联系。前三次工业革命，相关技术和行业都得到了迅猛的发展，也都很赚钱，例如第三次工业革命的计算机和信息技术，还有我们通信技术。

如今，我们站在第四次工业革命的面前，当然要重点关注第四次工业革命的代表性技术。是什么呢？石墨烯，基因工程，虚拟现实，人工智能，量子信息技术，可控核聚变、清洁能源以及生物技术。这里面，虚拟现实、人工智能和量子信息技术，都和信息通信有紧密关联。

除了高大上的方向，还要结合中国的现实情况。中国作为发展中国家，企业发展差异很大，有的步子快，已经开始拥抱第四次工业革命，也有的步子慢，第三次工业革命才刚刚入门。

所以，未来的十到二十年，数字化、信息化、网络化、智能化，是我们国家发展战略的基调。推动数字经济，推动企业数字化转型，是生产力升级的主要任务。

现在最热门的 5G、物联网、云计算、大数据、人工智能，都属于信息通信（ICT）领域，都服务于上述目标。

因此，信息通信一定会继续是未来的热门方向。信息通信背后的计算机科学、电子电气工程、通信工程、网络工程等专业，也将继续保持热门。

这些方向进行横向对比，人工智能当然是最热门的，但是门槛很高，不学到博士的话，价值体现不出来。很多学校本科开设人工智能专业，纯粹是蹭热点。

软件开发，做码农，门槛低，就业面广，好找工作。但是，做的人很多，竞争很激烈，想要出人头地也不容易。

硬件专业，因为现在物联网发展迅速，很多行业都开始推万物互联，会有大量的行业物联终端开发需求，还有很多消费电子类的终端开发需求，例如无人机无人车等，这块也有不错的前景。此外，微电子、半导体、集成电路也出自这个专业，压准国家现在重视芯片的大趋势，也很有搞头。

无线专业，从事研发的门槛高，就业面比较狭窄。但是如果做到头部的话，待遇可观。

网络专业，受云计算和大数据带动，人才需求缺口比较大。但门槛比较低，培养起来比较快，竞争愈发激烈。发展方向主要是系统架构师等，长远来说，适合学渣逆袭。

光通信专业，产业链很庞大，通信在用，数据中心也在用，完美贴合新基建。从技术来说，也还存在很大的发展空间，值得进入。但底层的收益率很低，还是要努力爬到上游高端企业。

大家报考通信工程，可以在上述方向做二次选择。

信息通信这个一级学科下，各个二级学科的课程差异并不是很大。换句话说，本科阶段，只要你是信息通信大类的专业，具体是什么二类学科并不重要。相比之下，学校的名字更重要。

如果你想干通信，当前形势下，压力会比较大，发展前景不是很乐观，必须努力进入头部企业。

如果你不想干通信，没问题，反正软件、硬件、网络都学了，跳槽去互联网公司，OK 的。如果想转人工智能、芯片半导体，只要你本科期间偏重这些方向，考研跨二类专业，也 OK。

总结一下：通信工程专业完全可以报考，但是，传统通信领域，慎入。这就是我的建议。

此外，再正确的选择也离不开努力。有时候，努力也能够让错误的选择变成正确。反之亦然。