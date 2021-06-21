携程上线“吃吃吧”“玩玩吧”“飞飞吧”“住住吧”4 款盲盒：最低 5.58 元开启

6 月 21 日晚间消息，携程上线“花样开盲盒 暑你嗨”活动，共推出“吃、住、玩、飞”四类盲盒，涵盖美食、住宿、门票、机票等板块，最低售价 5.58 元。值得一提的是，美食盲盒是携程首次推出的盲盒新品类，可随机开出火锅、小龙虾、烤鸭等全国 200 多款美食。

此次携程推出的 4 款盲盒分别名为“吃吃吧”、“玩玩吧”、“飞飞吧”、“住住吧”，囊括“美食、住宿、门票、住宿“等主要旅游度假产品。盲盒依然沿用不约可退原则，只要开出的产品不满意并未主动收下，则可全额退款。

携程暑期盲盒的价格是一大亮点。门票类盲盒售价为 5.58 元。美食类盲盒价格为 7.78 元，机票类盲盒价格为 99.8 元，其中，机票类盲盒覆盖北京、上海、武汉、西安、拉萨等全国 9 个热门出发地、百余条热门航线。门票类盲盒则可开出包括上海海昌海洋公园、三亚亚特兰蒂斯水世界、太湖龙之梦动物世界等在内的多个热门景点门票。

美食类盲盒可随机开出上海、成都、重庆、北京、深圳、西安、中国澳门等多个城市的 200 余种美食，包含多家高分餐厅。

据了解，目前，美食、门票、机票类盲盒已开始售卖。6 月 21 日 — 6 月 23 日 10 点，进入携程 App 首页，打开活动页面即可抢购盲盒。此外，住宿类盲盒也将于近期上线。