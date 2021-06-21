特斯拉砍掉挡杆，自动驾驶已经开始改变人类

产品线 5 年没有过更新、售价是 Model 3 的五倍，106 万人民币的特斯拉 Model S Plaid 开始交付了。

作为特斯拉大规模量产车型中的高端产品，Model S Plaid 在各方面都满足了当下电动汽车对于速度和动力的探索，0-60 英里加速 1.99 秒，是目前全球电动汽车当中的王者。

这款车有许多令人称道的地方，比如它的大屏内置 AMD 芯片，甚至可以玩《赛博朋克 2077》；为了让汽车达到很夸张的加速，特斯拉采用了一款带有碳纤维涂层的新型电机，使得它能让两吨重的汽车快速起步。

在炫酷的配置之外，对于车内的智能化，特斯拉也加入自己的想法。一个比较惊艳的功能是，Model S Plaid 取消了挡杆，传统意义上的换挡，被车内的触摸屏取代了。并且，特斯拉加入了自动换挡功能，一步到位，从手动换挡升级到了直接开车。

Model S Plaid 取消了物理挡杆，车内配置进一步简化 | 特斯拉

听起来，特斯拉开始了又一次的「革命式创新」，但这项功能也会遭遇一些争议。特斯拉官方并没有特别强调自动换挡功能如何实现，也只有极少人实际体验过，因此会遭到安全方面的质疑。

但这不妨碍特斯拉迈出了一项科技功能的第一步。它是全球第一款没有挡杆的汽车，恐怕也不只是为了作秀，还有更深远的意义在。

取消挡杆，自动换挡，车还怎么开？

电动汽车逐渐成为汽车行业的主流产品，但也有人旗帜鲜明地站在电动汽车的对立面，反对的其中一条理由就是：电动汽车失去了驾驶的乐趣。

这种说法不无道理，一些电动汽车甚至要靠音响来模拟发动机的声音，因为有些人觉得电动车内部实在太安静，不像在开车。但反过来想，也正因为电动带起的智能化，无形之中让开车这件事变得方便了许多。

就拿特斯拉 Model S Plaid 这款车来说，你甚至不用握住挡杆前后推动，只要在中控大屏上上下滑动，就能完成挡位切换。

这是汽车设计的一次不小的创新。根据特斯拉官方演示，在中控大屏最左侧一列，司机只要向上划，就切换到 D 挡，向下划则切换到 R 挡。

在触摸屏上下划就可以换挡，是 Model S Plaid 最大的特色之一 | Twitter

把硬件电子化甚至虚拟化，成为了汽车行业的一个趋势，从设计角度上看，也有种简约的美观。但有时也会遇到限制。把传统的后视镜简化成为一个摄像头，也是一种趋势，但在中国和美国，这个功能还不被法规所允许。

奥迪 e-tron 的虚拟后视镜，在中国和美国仍不被法规认可 | 奥迪

但有趣的是，触摸屏上换挡这个功能是被允许的。NHTSA（美国国家公路交通安全管理局）在一份声明中表示，他们了解特斯拉开发的系统并表示通过触摸屏界面操作的变速箱换挡控制配置正确不会违反联邦机动车安全标准。

为了避免中控大屏有时会宕机，除了触摸屏，在中控台处也有挡位选择按键，作为一套「备份」系统。相比其他汽车只有一种换挡方式，特斯拉 Model S Plaid 提供了三种，数量上保证了这套系统不会出现问题。最后一种也是这款车型的「杀手锏」—— 自动换挡。

Model S Plaid 自动换挡功能 | 特斯拉

顾名思义，它可以根据周围环境进行检测，从而了解判断此时应该换到什么挡位。听起来比较科幻，但了解原理之后会发现，其实功能没有想象中那么复杂。

举个例子，当汽车与手机绑定之后，如果汽车能在一定距离之内感应到手机，说明车主马上要上车，这时车辆就可以自动解锁。原理大致相同，自动换挡功能是与 Autopilot 辅助驾驶功能高度结合的。

比如车辆前方有一堵墙，车辆的摄像头已经识别出前方有障碍物，那么唯一的办法就是倒车。同样，如果汽车感应到前方没有物体挡路，它也可以从停车挡位切换到驾驶模式。当汽车停下来、司机安全带解开，并且车门打开，汽车就会自动换到停车挡；另外，汽车在驾驶模式下一分钟没有移动，系统也会自动切到停车挡。

由此可见，自动换挡是存在一定规律的。它需要在满足一些固定条件下才能完成。为了安全起见，特斯拉规定在停车模式下、司机安全带已系好、踩下制动踏板、所有车门和后备箱已关闭等一系列条件之下，才可以使用自动换挡功能。

完成自动驾驶的第一步

需要注意的是，自动换挡仍然是一项不完善的功能，特斯拉也没有大肆宣传，功能上也处理的比较谨慎。在 Model S Plaid 用户手册中，特斯拉指出自动换挡是一项 BETA 功能，默认情况下处于禁用状态。人们对这项新功能似乎还需要熟悉一下，才能熟练操作。

的确，每一项功能的迭代都需要长时间的切换。自动挡汽车的出现，就抵消掉了一些开车的门槛，让更方便快捷的驾驶方式流行起来。

从手动挡进化到自动挡，再到自动换挡功能的出现，除了代表设计简化的趋势，背后其实代表着发动机的逐步进化，再转变到电机，核心硬件也越来越简单，导致软件在其中的重要性逐步增加。

不难理解，软件定义汽车的趋势在扩大，反馈到用户体验时，就意味着让人变「懒」，无需做一些重复的、基本的动作。这是科技发展给人们带来的最核心的改变。

试想一下，以后人们开车可能只用到油门和方向盘，其他都不需要，是不是可以直接联想到汽车的下一个阶段：自动驾驶？

对于 Model S Plaid 的新方向盘，已经有人开始玩梗 | 网络

看起来，特斯拉在某些方面的确有些激进，取消物理挡杆，方向盘设置成为方形，不管从传统的人体工学和使用习惯来看，都是反着来的。

在一些社交媒体上，不断有人质疑，yoke 方向盘只是马斯克为了博眼球而提供的设计，在车辆掉头或者大幅度转弯时，方形方向盘对于人们的握持操作来说不一定安全。

非圆形方向盘掉头的尴尬 | youtube

但是从机器的视角来看，这个改变不存在什么硬伤。如果让自动驾驶系统来操控汽车，那么减少人类的动作意味着车辆全部走向电子化，让软件可以控制车辆的更多功能。

回到汽车上，就是把所有「原子」变成「比特」，也就是把所有物理形态的零部件融合在电子化、自动化的按键里。Model S Plaid 的方向盘上只有两颗实体按键，其他都是需要用力触摸才得到反馈的虚拟按键。不少功能都需要大屏、仪表盘和实体按键的配合才能完成，即便熟悉科技产品的人也需要适应一下，但对于机器来说，这些都不太成问题。

「Autopilot 作为量产车里辅助驾驶体验最好的系统之一，接下来需要车辆本身与自动驾驶系统进一步的适配，Model S Plaid 就是在这方面的尝试。车辆适配，自动驾驶系统升级，再针对性地调整，达到更高级的自动驾驶系统。」一位自动驾驶行业从业者向极客公园表示。

一些具有争议的功能，看似「反人类」的设计，也许是特斯拉这家企业为了终极目标而做出的一次硬核技术铺垫。