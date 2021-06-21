新「戴妃」发布，摩托罗拉你把这些经典机型都复刻了吧

提起「戴妃」，很多人第一时间可能都会想起那位英国皇室的传奇王妃，但在一些数码爱好者心目中，那却是最受欢迎的摩托罗拉街机 Defy，它作为首款安卓三防手机获得了出乎意料的成功。

时隔九年，近日摩托罗拉在海外发布了 Defy 2021，依然主打三防。甭管这手机还有没有那味儿，「戴妃」这两个字一出来就把人瞬间拉回到了摩托罗拉的黄金时代，当时包括戴妃在内很多经典机型层出不穷，咱们今天就来一起盘一盘。

MOTO Defy

还是先来说说「戴妃」，这是中国用户根据谐音给 MOTO Defy 起的中国名字。当时手机市场并不缺三防手机，但它们或多或少都采用了厚重的设计，日常使用体验非常不好。

进入智能时代之后，刚乘着 Android 这股东风缓过一口气的 MOTO 做出了一次大胆的尝试，推出一款基于 Android 系统的三防手机。Defy 在三防功能和外观之间取得了平衡，既拥有 IP67 级别的防尘防水能力，外观设计也更加容易被大众接受。

因为当时的智能手机并不是很薄，所以 MOTO Defy 看起来并没有太过笨重，而且造型上也没有刻意的追求特立独行，只保留一些三防机型特有的元素，比如防尘盖、外露的螺丝以及很个性的开盖方式。

现在大多数 IP67 级别防尘防水的智能手机都是在内部使用胶水或者橡胶圈进行阻隔，而 MOTO Defy 则是在耳机孔、数据线插孔处设置橡胶塞。相信很多拥有过它的小伙伴都喜欢把它往水里扔，以此来炫耀三防功能。

主流的性能、出色的做工、丰富的第三方 ROM，MOTO Defy 几乎具备了彼时热门机型的所有特质，它也因此成为了很多用户的第一款 Android 手机。

里程碑

在 Defy 之前，MOTO 的上一款爆款机型则是 Milestone 里程碑。早期安卓系统很多操作在实体按键下会有更好的体验，很多商务人士也需要更好的打字体验来完成日常工作，因此很多老牌手机厂商都推出过侧滑全键盘手机，其中真正让人过目不忘并且直到今天都还很有标志意义的，莫过于 2009 年推出的摩托罗拉里程碑一代 ——XT702。

摩托罗拉 XT702 的全键盘与当时其它厂商相比有很多细节上的不同，不仅按键四四方方更加规整，还增加了十字键来控制屏幕光标，这显然是认真考虑到了用户日常操作和打字时的效率。

作为 2009 年推出的机型，XT702 采用了安卓 2.1 操作系统，相比于当年的 iPhone 3GS，它有更好的应用商店，更方便的谷歌地图以及更强大的谷歌语音搜索，这些都是当时的 iPhone 所不具备的，256M+512M 的存储组合在当时也属于第一梯队。通过和运营商合作，这台手机的国行版本体验也很优秀，因此即便最早上市时价格高达 4688 元，却依然阻挡不了人们的热情。

因为出色的设计和对商务人群的精准定位，里程碑一代产品不论是国内还是国外都获得了不错的销量与口碑，在美国甚至创造了 74 天销售 105 万台的记录，这一数据和 iPhone 一代 74 天销量 100 万台旗鼓相当，可以说是一款非常成功的机型，也为之后的里程碑 2 代以及 3 代打下了基础，不过伴随 iPhone 的迅速崛起，当越来越好的虚拟按键取代了实体按键，还换来了更薄的机身以及更长的续航，里程碑系列便失去了优势并渐渐退出了历史舞台。

RAZR V3

摩托罗拉在 2004 年发布的 RAZR V3 绝对是第一个让人印象深刻的超薄手机，并掀起了一股超薄手机的风潮。MOTO V3 整个机身厚度为 13.9mm，这在如今看来并不是什么值得炫耀的数字，但在当时比很多直板机型都要薄。

因为采用了翻盖的设计，MOTO V3 还有一个尺寸较小的外屏，为了方便查看来电或短信等通知，翻盖手机大多数都采用了这个设计。但 MOTO V3 在如此薄的部分，放下两块屏幕，这在当时还是少见的。

MOTO V3 的摄像头就在 A 面外屏的上方，30 万像素的摄像头在当年并不算高，要知道同年诺基亚 7610 可是 100 万像素的摄像头。不过，对于 MOTO V3 来说，整个屏幕部分的厚度已经非常薄了，能把摄像头放在这个部分，就已经说明了 MOTO 在工程设计上强大的实力。

MOTO V3 的硬件配置在当时并不领先，但出色的工业设计以及惊艳的机身厚度让它成为了当时颜值最高的手机，持续热销了很长一段时间。

摩托罗拉在 2019 年也对经典的 RAZER V3 进行了复刻，发布了 Motorola Razr 折叠屏手机。与三星 Galaxy Fold 的左右折叠不同，Motorola Razr 采用的是上下翻折的方式。折叠状态下，它只有一般手机的一半大小。外屏是一块 2.7 英寸的 Quick View 屏幕，可以显示基本的时间、状态栏信息。

像翻盖手机一样将上半部分翻开，Motorola Razr 就「变身」成了一款 6.2 英寸的现代智能手机。曾经的 Razr 以超薄著称，新的折叠屏 Razr 也延续这一点，展开状态下厚度只有 6.9mm。

经过将近一年的打磨之后，motorola razr 5G 刀锋手机发布，除了加入对 5G 网络的支持，这代产品在硬件配置以及软件交互等诸多方面都做了改进升级，也更像是能「拿来用」的折叠屏手机了。

MOTO Atrix 4G

2011 年，极具前瞻性的摩托罗拉推出了 MOTO Atrix 4G，其国行型号为 ME860。搭配一个 PC 坞站配件，它就能够实现和三星 DeX、华为 PC 模式以及锤子科技的 TNT 相类似的功能。

它本身看起来像是一个完整的笔记本电脑，但因为没有处理器无法独立使用，体积控制的很出色，身材类似于超极本。PC 坞站并没有电源键，只需要把 MOTO ME860 放在底座上，PC 坞站便会自动开机，手机与坞站之间通过 Micro USB 和 Mircro HDMI 相连接。

这个坞站拥有一块 11.6 英寸的 LED 显示屏，分辨率为 1366*768 像素，是当时笔记本产品的主流参数。尽管 11.6 英寸比主流的 13.3 英寸和 14 英寸屏幕尺寸小一些，但考虑到整体的便携性还是可以接受的，更何况这块屏幕相比 MOTO ME860 的屏幕显示效果好上不少。

PC 坞站的界面很简洁，除了默认显示的「移动视窗」以外，还有顶部的菜单栏和底部的 dock 栏，在布局上与 mac OS 非常相似。而「移动视窗」其实就是实时显示手机端的界面，不过这个窗口支持隐藏，窗口内顶部还可以显示多任务的页签，这对于当时处在 Android 2.2 时期的智能手机来说有着相当不错的实用性。

配合本身的全尺寸键盘和触摸板，PC 坞站在文字输入效率以及操作效率上要远超智能手机。尤其是在简单处理一些文档、网页浏览或者是使用 QQ 聊天时，PC 坞站的全尺寸键盘确实用起来更顺手。

从功能和体验方面来说，MOTO ME860+PC 坞站的组合远不及如今各大手机厂商所推出的 PC 模式，但理念无疑是超前的，并且以当时的硬件性能和 Android 系统完成度来说，PC 坞站能够达到如此水准也已经相当不容易。

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全球首款 360 度旋盖手机 V70、透明的翻盖设计的「明」 A1200、 「后空翻」键盘的 ME600、模块化手机 MOTO Z…… 从功能机时代到智能机时代，摩托罗拉为我们带来了一款又一款经典手机，你们都用过哪款摩托罗拉手机呢，又希望哪款「复活」？期待在留言区看到你们的评论。