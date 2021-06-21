以色列，一个中东小国的「自动驾驶」强国梦

编者按：回首十年汽车产业演变，自动驾驶已成科技强国抢夺未来出行话语权的主战场。各国政策竞相开放、企业技术短兵相接、配套产品层出不穷…… 汽车智能化时代正缓缓降临。

在这一过程之中，各洲诸国如何拥抱变化？又如何驶向自动驾驶珈蓝之地？

"与上帝博弈之人"，这是希伯来《圣经》中对以色列的解释。

浩瀚的沙漠掩盖其三分之二的国土面积，以色列却在干旱之中建起一片科技绿洲：

6000 多家人工智能公司林立在 2.5 万平方公里的狭长土地上，同时以每年平均 140 家新增公司的速度疯狂生长。

而自动驾驶，也已成为这片绿林中不可分割的一隅。

根据罗贝兰格的数据统计，以色列约有 40% 的人工智能技术直接面向自动驾驶赛道。

夹缝中生长的以色列，正骑乘自动驾驶产业冲向更远的世界。

腾飞的自动驾驶产业

以色列的汽车产业大国之梦从未间断，但自然资源的极度匮乏为其汽车工业的发展套上一副沉重枷锁。

上个世纪 50 年代，以色列着手打造本国的汽车制造业。然而在国内市场较小、资源匮乏等多种因素影响下，以色列的汽车工业难以为继。

当时兴起的汽车制造商，最后一家也在 70 年代宣告破产。目前，仅有一家汽车工业公司生产军用四驱越野车。

尽管以色列缺少汽车主机厂，但先进的自动驾驶技术却让其在世界汽车产业中存在感满满。

其中，加强智能交通领域的研究和业务拓展是以色列发展自动驾驶的两大目标。

在研发方面，2017 年以色列的民用研发支出占其当年 GDP 的 4.5%；业务拓展方面，以色列鼓励学术界、初创公司一起加入到自动驾驶产业发展中。

如今，以色列已有 200 多个研究小组和 2000 多名企业家参与建设汽车和智能移动生态系统，并由此诞生 800 多家与自动驾驶技术相关的公司，涵盖计算机视觉、语音控制、网络安全、大数据等领域。

图中为部分以色列自主汽车行业的知名公司 由 Vertex Ventures 提供

除了拥有数量庞大的自动驾驶公司之外，其创新程度也引领全球。

根据 KPMG 发布的《International 2020 Autonomous Vehicles Readiness Index》显示，以色列在世界自动驾驶创新度中排名世界第一。

高度发达的自动驾驶产业，吸引着众多企业慕名来此淘金。

2010 年至 2018 年之间，世界各企业在以色列的总投资额达到 184 亿美元，年度投资增长 400%。

丰田、宝马、英特尔、大众、福特、沃尔沃、保时捷等公司都曾投资自动驾驶技术及网络安全相关公司。

其中，英特尔于 2017 年以 153 亿美元收购汽车视觉公司 Mobileye，成为以色列历史上最大一桩并购案，并被《华尔街日报》誉为 "最性感 IPO 案例"。

另外，中国投资者的身影也时常出现。

2018 年，以色列初创公司 Optibus 获得 4000 万美元的 B 轮融资，阿里巴巴是投资方之一。

Optibus 成立于 2014 年，致力于利用人工智能与算法为全球 450 多个城市的公交运营提供支持。

Optibus 在特拉维夫、纽约、芝加哥、西雅图、旧金山、伦敦和圣保罗设有多个办公点。

2019 年，上汽集团旗下资本平台 SAICCapital 跟投以色列汽车网络安全产品研发公司 Guardknox。

Guardknox 成立于 2016 年，其三位联合创始人都曾在以色列空军特种作战部队从事网络安全工作。

除此之外，以色列开放的科技环境也吸引了世界各地企业前往特拉维夫测试自动驾驶汽车。

特拉维夫这座城市中，平均每 290 个人中就有一个人创建了一家初创公司。

奔驰、福特、宝马、大众、现代、博世、Yandex、蔚来等在此布局，同时本土企业 Arbe、Mobileye 也在此测试其技术。

为了进一步加强本国自动驾驶产业的发展，以色列于去年宣布将成立三个高科技产学联盟，其中包括自动驾驶汽车技术联盟。

该联盟的具体研发领域包括在城市中应用的自动驾驶汽车的指挥和控制系统等，计划吸引以色列高科技公司和大学等 200 家机构的加入。

以色列创新局表示，以色列将在未来 3 年内为这些联盟拨付总额 1.5 亿新谢克尔（约 4300 万美元）的财政投资。

随着以色列继续加大对自动驾驶产业投入，可以预见其技术可能得到进一步发展。

在折戟整车产业多年后，自动驾驶或将成为其活跃在未来汽车市场的重要砝码。

失衡的本土技术应用

以色列早在 2011 年就已提出倡议，着力将以色列打造为清洁能源和智能交通的中心。

然而在以色列自动驾驶技术高速发展的同时，其本国的应用落地却不容乐观。

根据 KMPG 发布的《2019 年自动驾驶汽车就绪指数》显示，以色列在评比的 25 个国家中自动驾驶技术排名第一，但是在消费者接受度、政策立法方面分别排名第 9 名和第 18 名。特别是在配套基础设施建设方面，以色列排名倒数第 4。

在过去数年中，以色列没有任何组织颁发文件对自动驾驶汽车的道路测试进行规定。目前自动驾驶汽车在以色列封闭区域测试的许可，全部交由交通运输部门负责。

以色列替代燃料和智能交通管理局对此表示，该行业所需要的程序不够明确，对法规、试验环境等计划不够详细，这是以色列相对于海外竞争对手的劣势。

尽管以色列交通运输部门表示已经开始和其他监管机构一同研究其他国家的主要法规，但距离该法规的推出仍有一段时间。

在配套基础设施建设方面，以色列同样不尽人意。

在 2000 年至 2018 年之间，以色列的公路汽车数量增加了 84%，而可用道路空间仅增加 45%。以色列因交通拥堵带来的财产损失，每年高达 350 亿新谢克尔。

为了缓解交通拥堵，以色列曾采取多种措施如为错峰出行、拼车出行等居民提供现金奖励、发展轨道交通、修建自行车专用道路等。

多管齐下难见成效，在《2019 年全球拥堵城市排行榜》中，特拉维夫在全球 416 个城市中排名第 21 名，而中国拥堵排名第一的城市北京位居第 51 名。

在本国缺少自动驾驶落地环境之下，以色列自动驾驶初创公司们选择将技术大量出口至国外。

根据以色列风险投资数据库显示，跨国企业们已在此设立了 350 多家研发中心，并大量收购当地的自动驾驶相关初创公司。四年时间中，以色列的智能汽车公司从投资者处募集了约 40 亿美元。

此外，以色列公司也积极推进全球化布局。据统计，80 多家自动驾驶公司已将总部设定在美国，数量仅次于美国公司。

在全球多个国家重资发展自动驾驶技术的大背景下，2017 年以色列通过 "国家智能移动计划" 的政府决议，计划在未来五年投资 2.38 亿谢克尔发展自动驾驶汽车等领域。

此后，以色列创新管理局建立 "阿凡达" 数据库，旨在将自动驾驶汽车的产业界和学术界融聚在一起。

政策推动之下，不少玩家的商业化进程也明显加速。

俄罗斯自动驾驶公司 Yandex 在 2018 年底推出 Robotaxi 服务，并发布希伯来语版本的打车应用。

Mobileye 联合创始人兼首席执行官 Amnon Shashua 也曾透露，2022 年将联合大众汽车在特拉维夫投入数百辆 L4 级 Robotaxi，2023 年这项服务将扩展到以色列全境。

军用技术走向民用

以色列自动驾驶产业的发达，离不开其长期对国防工业的科研投入。

以色列尤为关注情报收集系统、反导系统的建设，而这两方面也为以色列雷达、计算机视觉等技术的科技创业提供了应用基础。

在情报收集系统方面，以色列在全国公开考试中挑选最优秀的少量学生。在三年的兵役期间，这批学生将会接受顶尖科技与管理的训练。

通过选拔后，学生们将有可能进入情报小队 8200，以及 Talpiot。

情报小队 8200 主要从事网络间谍活动，负责破译其他国家政府、组织之间的信息，并破坏其他国家的网络安全。

以色列每年将有 50-100 人进入情报小队 8200，他们将接受团队领导力、数据挖掘、快速决策等能力的培训。而离开后，他们之中大多数人会选择创业或者担任公司管理人员。

被福特收购的计算机视觉与机器学习公司 SAIPS、被大陆收购的汽车系统安全公司 Argus Cyber Security 等创始人都来自于此。

而 Talpiot 则为以色列国防部门以及希伯来大学联合建立的军事学院，主要培养军事顶尖人才。

以色列每年只有排名前 2% 的高中生才有机会进入 Talpiot 负责人的法眼，经过层层筛选后只有 50-60 人能加入其中。

从成立之初的 1979 年至 2019 年，Talpiot 仅有 650 多名毕业生。

在希伯来大学的 40 个月学习中，他们可选择物理、数学或信息工程等学科学习，毕业后可同时获得理学学士学位及中尉军衔。

此外，他们还将在法律规定的三年兵役之外，作为常备军服务六年。

退伍后，近三分之二的人员将加入以色列的科学研究或高科技产业，或者在国内外创业。

军事为以色列科技发展提供源源不断的人才供给之外，同时也推动军用设备的广泛应用。

在 1967 年 "六日战争" 后，法国开始对以色列的武器禁运，以色列由此推动国防工业的发展，对国防工业的投资一度达全国工业总投资的 50%。

20 世纪 80 年代后，以色列的国防需求接近饱和，转而寻找其他出口消耗剩余生产能力。因此推动了军工企业公司化，以及国有军工企业私营化。

在此过程中，军用设备开始转向民用产品，普通民众的生活中开始出现以色列的军队中的技术产品。

而在以色列的自动驾驶初创公司中，其红外摄像机、雷达、以及计算机视觉技术大多源于军队。

同时此类公司创始人大多拥有以色列军方背景，如 Innoviz 四位联合创始人都曾在以色列国防军情报部队精英技术部门服役数年。

以色列对国防工业的巨额投入，无形中为自动驾驶的发展提供了充足的人才储备以及丰富的前沿技术。

在全民兵役制的影响下，群众将更容易接受来自军队的尖端技术，同时为以色列的前沿技术提供源源不断的商业化人才。

福特执行董事长 Bill Ford Jr 曾表示:"许多企业家都来自以色列国防军，他们的年龄往往比传统的硅谷企业家要大，同时拥有很强的判断力和智慧。"

福特在以色列成立自己的研究中心

以色列这一独特的军用技术商业化路径也吸引了其他国家的效仿。

譬如，韩国在 2014 年启动类似计划，通过对全国符合入伍条件的年轻人筛选培养，以期打破财阀长期垄断的僵局。

总 结

今天我们所看到的每一辆自动驾驶汽车，其身上多多少少都会关联着这个中东小国的一些身影。

在众人未发觉的隐秘之处，他们垒起一堵堵技术高墙，计算机视觉、网络安全、雷达技术等等皆是如此。

正如其民族历史一般，历经磨难后在绝境中另辟蹊径。

8200 部队、Talpiot 项目为以色列的国家安全、科技创新提供了大量的人才供给，而这也成为以色列独特的生存方式之一。

在人们感叹以色列科技发达的同时，或许更应看见其如何在逆境中构筑科技壁垒。

夹缝中生长的以色列，如今已骑乘自动驾驶产业冲向了更远的世界。