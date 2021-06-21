科技巨头难躲拆分：美国众议院本周三就反垄断法案投票

6 月 21 日消息，据美国媒体 Tech Xplore 报道，美国众议院司法委员会本周三将对美国国会反垄断改革提案进行投票，该提案包括禁止大型科技公司在第三方平台上提供竞争性服务、要求数据可移植性和互操作性等五项法案。

这项提案可能会为谷歌、Facebook、苹果和亚马逊等巨头的重组或分拆铺平道路，同时重塑整个互联网生态。

一、美国采取强硬态度，监管大型科技公司

美国国会公布的针对大型科技公司反垄断改革提案，如果获得通过，可能会对人们使用互联网的方式以及美国最大公司和最成功公司产生深远影响。这项提案一共包括五项法案，将于周三进行众议院委员会投票。

这些法案措施将阻止科技巨头在运营第三方平台的同时，在这些平台上提供竞争服务，这会对对苹果和亚马逊等公司造成重大打击。谷歌等科技公司很清楚，立法者在寻求禁止科技公司优先考虑他们自己产品或服务的方法。

另一项措施将对数据的可移植性和互操作性进行要求，例如，这样就更容易实现人们在退出 Facebook 的同时，还可以保留他们存在 Facebook 上的数据和联系人，用在其他平台上。

此外，最大的科技公司将被禁止根据该反垄断改革法案收购竞争对手，这也将为反垄断执法加码。

写过很多与大型科技企业相关文章的耶鲁大学教授、前美国官员菲奥娜・斯科特・莫顿（Fiona Scott Morton）表示，此项立法源于美国和其他地方的反垄断执法未能削弱大型科技公司的主导地位。

莫顿说：“这是监管，不再是反垄断。”

莫顿认为，如果法案通过，苹果可能不得不出售或关闭其音乐服务，以免被指控打击瑞典音乐播放平台 Spotify 等竞争对手。她提到：“苹果将不得不做出选择。”

莫顿还指出，数据互操作性要求对消费者来说意义重大，因为它可以让人们加入 Facebook 和（Facebook 拥有的）短视频平台 Instagram 以外的社交网络后，还能与他们的朋友保持联系。

这一系列计划出台，以及总统提名莉娜・汗（Lina Khan）这位倡议拆分科技巨头的杰出人物，领导反垄断执法机构美国联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）的决定，表明美国对占主导地位的科技公司采取更强硬的态度。

美国众议院司法委员会已安排在周三对该提案进行投票，该提案得到了民主党领导层和一些共和党人的支持，有可能在众议院会全体通过。参议院方面对此提案的态度目前还不太清楚。

这些措施，根据是众议院反垄断小组委员会主席大卫・西西林（David Cicilline）领导对科技巨头 16 个月调查结果做出的，西西林的调查结论是，科技巨头正在滥用其主导地位，并在经济中拥有过多的权力。

二、法案后果不可预见，可能颠覆科技巨头

美国克利夫兰州立大学（Cleveland State University）反垄断法教授克里斯托弗・萨格斯（Christopher Sagers）认为，该方案代表了一种应对科技公司日益增长实力的激进方案。

萨格斯说，这些法案将使平台更像航空公司或公用事业公司，它们必须向任何需要它们的人提供服务，而不会给任何人（或他们自己）歧视性优势。

萨格斯补充：“这些法律也可能会终结一些非常受欢迎的产品。我不确定苹果如何继续销售自己的移动软件，例如，如果 iOS 设备或 App Store 被命名为‘覆盖平台’，这可能会对亚马逊 Prime 会员付费订阅服务、谷歌地图、数字化书籍等产品产生影响。在 Google Books 项目中，谁知道还剩什么。”

但萨格斯表示：“从长远来看，影响可能并不坏，因为市场会自己重排，新的竞争对手出现去取代它们，但可以说这些法律似乎有风险，因为我发现它们后果难以预测。”

其他分析师对此法案可能会产生的不可预见后果提出了严厉警告，因为该法案可能会颠覆许多消费者日常所依赖的大型成功企业。

美国竞争企业协会（Competitive Enterprise Institute）的高级研究员伊恩默里（Iain Murray）表示，这项措施可能意味着像苹果这样的公司需要关闭其 App Store，出售没有任何应用程序的“空白手机”，或者剥离其手机部门。

伊恩默里在一份声明中提到：“在大多数情况下，普通消费者会感觉到她的用户体验严重下降。”

根据美国信息技术和创新基金会（Information Technology and Innovation Foundation）的奥雷琳・波尔图塞（Aurelien Portuese）的说法，该立法模仿了欧洲《数字市场法案》（Europe’s Digital Markets Act），可能会“扭曲”竞争。

波尔图塞提到这项立法是在对大型科技公司的不满浪潮中提出的，但最终可能会让效率较低公司在市场上获利，从而伤害消费者。

波尔图塞在一份声明中说：“消费者可能不再能够从大公司规模经济中受益。”

三、提案意在保护消费者和竞争

美国市场研究公司 Futurum Research 分析师奥利维尔・布兰查德（Olivier Blanchard）在一篇博客文章中表示，立法提案揭示了对科技行业如何运作和为何需要运作的深刻理解，这是为了保持竞争力、相关性、盈利性和创新性。

布兰查德谈到：“大型科技公司是否拥有太多权力？你可以争辩说，当然。但如果目标是去控制非常大、非常强大的公司，国会可以通过建立保护规定，实现在不破坏整个系统的情况下保护消费者和竞争。”

结语：美国政府出手意在阻止科技巨头拥有太多权力

关于美国众议院反垄断改革提案，相关分析师们存在多种看法，有认为这样可以更好对大型科技公司进行监管，保护消费者和竞争，有认为这可能会颠覆大型科技公司，使消费者的体验下降。

但是美国政府方面，对于大型科技公司态度还是比较强硬的，希望尽量避免大型企业拥有过多权力，造成垄断，影响竞争。