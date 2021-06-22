微软隆重宣布：Xbox 挖来《传送门》制作人，并将负责云游戏业务

北京时间 6 月 22 日早间消息，微软已聘请金・斯威夫特（Kim Swift）担任云游戏高级总监，负责 Xbox 游戏工作室出版公司与独立工作室在云游戏方面的合作。

据悉，斯威夫特是游戏《传送门》（Portal）的联合创作者，此前曾供职 Stadia 担任游戏设计总监。

斯威夫特同时也是 2005 年发行的游戏《Narbacular Drop》的制作人。Valve 随后挖走了这款游戏背后的团队，制作了《传送门》。她随后还曾供职于 Airtight Games、亚马逊和 EA Motive 等公司。

谷歌于 2 月份关闭了内部的 Stadia 游戏工作室，该团队的许多成员随后跳槽至其他公司。

Xbox 游戏工作室出版公司负责人皮特・维斯（Peter Wyse）表示：“斯威夫特将建立专注于云上新体验的团队。这将支持我们的使命，将 Xbox 游戏连接至 30 亿玩家。”

微软目前希望覆盖大量没有、不想要或不需要游戏主机或游戏 PC 的玩家。微软开发了流媒体电视棒和智能电视应用，让用户可以通过 Game Pass 来访问 Xbox 云游戏，而不需要昂贵的专用硬件。维斯也表示，目前微软并不清楚这样的游戏到底应该是什么样，因此这类游戏的发展还会需要很长时间。