格力董明珠再谈员工分房：正重新考虑房子的产权问题

IT之家 6 月 22 日消息 据“董明珠自媒体”微信公众号 6 月 22 日消息，近日，格力电器股份有限公司董事长、总裁董明珠就员工分房原因、目的等再度进行回应。对于分房的原因，董明珠表示，2012 年以来，格力从几百人的研发队伍到今天拥有近 1.5 万名研发人员。看到这些孩子们带着梦想来了，致力于为中国的制造业做贡献，但他们缺少了安家落户的保障，这是第一个原因。

第二个原因就是有些年轻人特别爱学习，当时是 4 人或者 6 人宿舍，晚上下班后没有安静的学习环境。“于是，我就提出了‘一人一间房’的口号。随着企业的发展，我们看到这个口号依然有缺陷，因为员工要成家，而只有一个小房间不符合他们安家的条件。到了 2018 年，我又提出了‘一人一套房’。”

董明珠还称，如果员工真正愿意在企业努力奋斗，那么就应该给他创造这样的物质条件，不仅是为了留住人才，更是尊重人才。

对于房子的产权问题，董明珠回应称，“我们现在也在重新考量”。因为原来计划的是能在企业干到退休的员工，这房子就归你所有。但同时也了解到，很多年轻员工称，熬到退休的时间太长了，能不能现在就给我，急需用房。还有的员工说，不要企业白送，比市场价便宜一半就行。员工们有这样的诉求，下一步可能将对分房的问题做更深入的研究。

IT之家了解到，自 2018 年奠基以来，格力明珠广场人才房始终备受关注，目前，第一批 3000 多套员工住房即将交付使用，周边配套的商业区、幼儿园也在紧锣密鼓加快建设中。