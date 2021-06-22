海康威视：美国 FCC 限制影响不大，机器视觉追赶基恩士

近日，海康威视举行投资者问答会议。

海康表示，一季度高增速有去年基数原因，二季度不太可能维持一季度的高增速，后续会逐渐平滑。

海康在美国的收入占比不大，新产品即便没有获得 FCC 认证，也不会影响根本。

在机器视觉领域，海康在国内排名靠前，正在追赶基恩士，将会在美观和设计感方面勤加磨练。

事业群营收方面，PBG 会受到政府财政支出的影响，EBG 很稳健，SMBG 会明显恢复。

目前，海康的产品毛利保证在 40-50% 之间，公司更愿意赚创新的钱。

对于如何拓展新用户，海康表示，以前看摄像头更机周期，现在看企业管理上的痛点，这部分需求很大，新用户增速会比较快。

以下是调研全文重要内容：

Q：美国认证的问题？

A：新产品 FCC 认证不发了，影响不大。公司一直没有披露美国的收入，这部分收入占比相对较小，不会影响根本。在清单上才能明白自己应该做什么，不管是否被制裁，要落地我们才能做快速反应。

Q：美国会对欧洲产生影响吗？

A：目前来看，影响不大，欧洲的政治意见并不统一，认证也是两个体系，欧洲是 CE 认证。即便在去年这样复杂的环境下，海康还是拿到了很多 CE 认证。海康产品线比较复杂，疫情影响了部分业务，但是热成像业务也发展起来了。总体来看，海外的收入保持在 30% 左右。

Q：机器视觉方面的规划？

A：和海康的基因是吻合的，美观和设计感仍需磨练。在未来，越来越少的人愿意在工厂工作，这方面的需求十分明确。未来工厂在黑灯环境下的工作，主要由机器人完成。海康威视的机器视觉在国内位居前列，基恩士等是追赶目标。

Q：二季度看订单会下降吗？

A：经济的冲高回落是基数的问题，一季度 48% 的增速不可能维持，按照这个速度，海康的产能都跟不上。机器人比较稳健，去年有 66% 的增速。

公司的解决方案产品是碎片化的：比如方便面，通过机器视觉看叉子调料包面条是否齐全，以前是人看的。纺织品瑕疵也可以用摄像头代替人。各个行业的发展非常均衡，基本上工厂都需要用到。

海康的无人机是行业机器，比如公安对大型的演唱会进行监测、泥石流监测等。我们的机器视觉设备也可以被用在集成设备上。

AGV 的灵感来自亚马逊，海康也很容易实现。但是这一块玩家比较多，海康的技术优势比较明显，但竞争也会相对激烈。

Q：PBG 会有多大的提升？

A：无论是从 IOT 还是数据挖掘，海康可以做到智慧城市了。在疫情之后，政府对智慧城市的看法也有改变，后疫情时代是做小步快走，不会继续去做雪亮工程这样的项目。比如通过车流的统筹，减少拥堵，在德阳做了试点项目，这是智慧交通。还有环境、大气颗粒物等监测等。

PBG 会受到财政收支的冲击。EBG 肯定会很稳健，阿米巴模式运营，了解客户的痛点和需求。SMBG 与宏观最相关，大企业会逆势投资，小企业是晴雨表，宏观停了，企业也停了。今年 SMBG 会有一个明显的恢复。

Q：海康的核心竞争力是什么？智慧型业务的转型？

A：现在智慧城市、机器人等都是新的领域，海康希望赚创新的钱。海康的业务和需求都是碎片化的，很难看到收入上的爆发式增长。

Q：今年毛利有改善吗？

A：热成像卖的价格和疫情后卖的价格是一样的，海康不赚国难钱，友商开了十倍的价格。但是这个价格不可持续，今年的毛利也比较难说，原材料有一些压力，库存是 average 确认，总体来说毛利是平衡的。

公司光 SKU 就 2700 多种，没有办法拆分毛利，只能做总体把控，尽量保持在 40%-50% 之前，胡总觉得 50% 以上不太好，容易吸引竞争，也从来也没有掉下过 40%。

Q：我们内部是不是有数据平台的体系？

A：现在海康更注重效率，在转型的前期是痛苦的，响应是相对较慢的，海康不是为了建平台而建平台，只不过业务体量达到一定程度，就到了转型的时间点，只有大公司才能做平台，只有业务规模才能支撑。

Q：新客户的进展如何？

A：我们的 AI 客户大部分都是老客户，但新客户增速会加快。原来是安保部门跟我们沟通，只要买摄像头就行了，但是现在是企业的领导层来讨论管理上的痛点，所以不是看摄像头的更机周期，而是看企业的痛点更新速度，这方面的需求比较大。