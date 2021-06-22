国内最大射频 IC 设计公司唯捷创芯 IPO 获受理，联发科为第一大股东

昨日，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“唯捷创芯”）IPO 获受理。唯捷创芯主营业务为射频前端芯片，产品包括射频功率放大器模组、射频开关芯片以及 Wi-Fi 射频前端模组等。

射频前端指位于射频收发器及天线之间的中间模块，其功能为无线电磁波信号的发送和接收，是移动终端设备实现蜂窝网络连接、Wi-Fi、蓝牙、GPS 等无线通信功能所必需的核心模块。

报告期内，唯捷创芯营收增长较快，2018 年该公司营收为 2.84 亿元，2020 年营收达到 18.10 亿元。该公司的终端客户包括小米、OPPO、vivo、华勤通讯、龙旗科技、闻泰科技等知名厂商，是 4G 射频功率放大器出货量国内最多的厂商。

唯捷创芯的实际控制人为董事长荣秀丽和董事、总经理孙亦军。中国台湾芯片公司联发科的子公司 Gaintech 是唯捷创芯第一大股东，持有 28.12% 的公司股份。

本次 IPO，唯捷创芯计划公开发行不低于 4008 万股，所募资金扣除发行费用后将有 24.87 亿元，将主要用于集成电路生产测试中心、研发中心建设和补充流动资金三个项目。

▲唯捷创芯股权结构图

一、年均复合增长率达 152%，PA 模组业务收入占 99%

根据招股书，唯捷创芯 2018 年-2020 年营业总收入分别为 2.84 亿元、5.81 亿元和 18.10 亿元，年均复合增长率达 152.48%。

在净利润方面，唯捷创芯存在亏损现象，2018 年-2020 年公司净利润分别为-1.51 亿元、805.34 万元和-6.67 亿元。

▲唯捷创芯 2018 年-2020 年营收及净利润

唯捷创芯的销售模式分为经销模式和直销模式，其经销模式 2020 年收入占总营收比例为 78.66%，直销则占 21.34%。

唯捷创芯主营业务按产品可分为 PA 模组、射频前端和 Wi-Fi 射频前端模组。在报告期内，PA 模组业务收入占比一直在 95% 以上，是唯捷创芯收入的主要来源。

2020 年，PA 模组业务收入占唯捷创芯营收的 99.20%，射频开关和 Wi-Fi 射频前端模组业务收入占比分别为 0.68% 和 0.12%。

▲唯捷创芯 2018 年-2020 年各业务收入、占比

根据招股书，唯捷创芯的主要客户有华信科、泰科源、深圳环昇、联仲达、Arrow Asia、厦门威欣、A 公司和维沃移动 8 家。

其中华信科对应小米、闻泰科技 2 家终端客户；泰科源对应华勤通讯、龙旗科技、闻泰科技、传音股份 4 家终端客户；深圳环昇对应 OPPO、沃特沃德 2 家终端客户；联仲达对应传音股份、波导 2 家公司；厦门威欣则对应联想。

华信科、泰科源和深圳环在 2018 年-2020 年一直是唯捷创芯的前五大客户。唯捷创芯业务较为集中，2018 年-2020 年，前五大客户销售金额占总营收比例分别为 99.80%、95.90% 和 98.67%。

▲唯捷创芯 2018 年-2020 年前五大客户

在采购方面，因为唯捷创芯是一家集成电路设计公司，本身不从事晶圆制造和封装测试，所以其主要采购项目为晶圆、SMD、基板和封测服务。

2020 年，唯捷创芯的前五大供应商分别为稳懋、长电科技、格罗方德（格芯）、珠海越亚和广信联，其采购金额占比分别为 31.65%、15.89%、11.19%、9.94% 和 7.57%，共计 76.24%。稳懋和格罗方德在报告期内一直是唯捷创芯的前 2 大晶圆供应商，长电科技则是报告期内唯捷创芯的最大封测服务商。

▲唯捷创芯 2018 年-2020 年前五大供应商

二、2020 年研发投入近 4 亿，研发团队占比 67%

从整个市场来看，唯捷创芯的主要竞争对手有 Skyworks、Qorvo、Broadcom、Qualcomm、Murata 和卓胜微等公司。与同行业内的龙头企业相比，唯捷创芯在营收规模、客户覆盖范围、市场份额等方面仍有一定差距。但是在国内，唯捷创芯拥有较高的射频功率放大器市场份额，其 4G 射频功率放大器出货量位居国内第一。

在国内较为领先的市场份额也反映了唯捷创芯的技术实力。2020 年唯捷创芯研发投入 3.99 亿元，占收入比例为 22.02%。与行业其他公司相比，其研发投入比例较高。

▲与行业其他公司比较

唯捷创芯员工数量为 243 人，研发人员人数为 162 人，占员工总数的 67%。在研发人员中，研究生学历人员 62 人、本科学历人员 72 人。

公司核心技术人员共 3 人，为 FENG WANG、林升和白云芳。

FENG WANG 为美国明尼苏达大学（双城分校）博士学历。他在 2008 年 7 月至 2010 年 9 月，曾是华为技术有限公司无线接收发器设计主管工程师；2010 年 10 月至 2018 年 2 月，FENG WANG 任唯捷创芯集成电路设计顾问；此后，他一直是唯捷创芯的首席技术官。

林生拥有复旦大学硕士学历，曾在上海新茂半导体、上海华虹、赛洛格半导体、威讯半导体等公司的作为研发工程师进行工作；2011 年 2 月至 2011 年 6 月，他被 Sige Semiconductor 聘为研发工程师；从 2011 年 7 月至今，林生在唯捷创芯任研发总监。

和林生一样，白云芳也是复旦大学硕士学历，为唯捷创芯任研发总监。她曾在南京电子十四所工作，后在芯唐电子任集成电路设计工程师。2007 年 4 月至 2011 年 11 月，她任威讯半导体技术（上海）有限公司射频工程师，之后白云芳于唯捷创芯就职。

截至 2020 年末，唯捷创芯及子公司国内外已获授权的专利有 37 项，拥有 87 项集成电路布图设计专有权。

三、联发科为第一大股东，承诺不从事同业竞争业务

截至本招股说明书签署日，联发科全资控制主体 Gaintech 持有唯捷创芯 28.12% 的股权，为第一大股东。根据联发科及 Gaintech 共同于 2019 年 11 月 29 日和 2021 年 3 月 31 日分别出具的《承诺函》和《补充承诺》，联发科和 Gaintech 承诺：在任何情况下不会通过任何途径取得唯捷创芯的实际控制权。

另外，联发科、联发科投资和 Gaintech 于 2021 年 5 月共同出具了《关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司持股 5% 以上股东避免同业竞争的承诺函》，对不从事同业竞争业务、对外投资限制及相关法律责任等事项做出了承诺。

唯捷创芯的实际控制人为董事长荣秀丽和董事、总经理孙亦军。

荣秀丽在中欧国际工商学院获得了 MBA 学历。她曾创办了北京天宇朗通通信设备有限公司，推出了天语手机，有媒体称她是“功能机教母”。2017 年 10 月至 2019 年 12 月，荣秀丽任唯捷创芯董事长；2019 年 12 月至 2020 年 9 月，她在唯捷创芯担任董事一职；2020 年 9 月至今，荣秀丽任唯捷创芯董事长。

孙亦军拥有清华大学 EMBA 学历，曾任电子部电子科学研究院工程师、任泰科电子（上海）有限公司北方区销售经理、北京罗森伯格电子有限公司大客户经理等职位；2004 年 8 月至 2010 年 10 月，孙亦军任威讯联合半导体（北京）有限公司高级销售经理；2010 年 10 月至今，他一直是唯捷创芯的总经理。

2019 年 1 月 25 日，荣秀丽与孙亦军签署了《一致行动协议》，确立了共同控制唯捷创芯的法律关系基础。

荣秀丽直接持有唯捷创芯 14.80% 股份，通过天津语捷与天津语腾间接控制公司 9.39% 的股份；孙亦军直接持有唯捷创芯 3.05% 股份，并通过北京语越和天津语尚间接控制公司 11.05% 股份。双方一共持有 38.29% 的公司股份，是唯捷创芯的实际控制人。

此外，拥有唯捷创芯超过 5% 以上股份的股东还有贵人资本公司，占有 8.65% 的股份。哈勃投资、OPPO 移动、小米基金三家则分别占据 3.57%、3.39% 和 1.74% 的公司股份。

▲唯捷创芯股东名单

结语：净利润较低、收入来源单一，或存经营风险

在射频前端领域，国外高通（Qualcomm）等公司市场份额较高，技术较为先进，占据了较高的市场份额。在 5G 市场比较火热的当下，射频前端国产玩家上市有着一定的积极意义。

需要注意的是，相对营收，唯捷创芯的净利润较低，在经营上存在一定风险。此外，其 PA 业务收入占营收的 99% 以上，收入来源较为单一。未来，唯捷创芯能否上市成功值得期待。