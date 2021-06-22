运营商 5 月主营数据全线增长，5G 用户发展进入“蝶变期”

“尊敬的用户，您好，请问您是否想了解一下 5G 套餐？”自从 5G 套餐发布以来，试问还有谁没接到过运营商客户的推广电话。随着全国实施提速降费和 5G 的发展，我国网络流量单价大幅下降，5G 套餐的单价目前下降到了 4.4 元 / G，也就是说，大多数普通消费者也能用得起了。

这种改变也反映在了近段时间运营商的运营数据上。近几个月来，我国三大运营商 5G 套餐用户数节节攀升，很快突破了三亿、四亿，如今正朝着五亿大关迈进。就连用户基数最少的中国联通在五月份的 5G 套餐用户也超过了一亿。我国 5G 时代的大幕已经正式拉开，三大运营商在新战场的角逐愈发激烈。

五月份运营数据全面增长

五月来临，万物复苏。在经过一段时间的蓄势之后，三大运营商在五月份的主要运营数据迎来新一轮的增长。

中国移动发布的数据显示，当月，中国移动移动客户数净增 102.5 万户，用户总数达到 9.42784 亿户。当月，中国移动 5G 套餐客户数净增 1665.1 万户，累计达到 2.2195 亿户。中国移动 4G 客户数净增 358.8 万户，累计达到 7.9429 亿户。当月，中国移动有线宽带客户数净增 274.3 万户，累计达到 2.22997 亿户。

随后，中国电信公布了其 5 月运营数据。当月，中国电信移动用户数净增 285 万户，移动用户数累计 3.6067 亿户。当月 5G 套餐用户净增 672 万户，5G 套餐用户数累计 1.2449 亿户。有线宽带业务方面，当月，中国电信有线宽带用户数净增 95 万户，有线宽带累计用户数 1.6315 亿户。

昨日下午，中国联通也公布了 5 月份运营数据。在移动业务方面，中国联通移动出账用户 5 月净增 24.9 万户，累计达 3.097 亿户。其中 5G 套餐用户 5 月净增 752.9 万户，累计达到 10609.4 万户。在固网业务方面，中国联通固网宽带用户 5 月净增 65.7 万户，累计达 8949.1 万户。

一如既往，在移动用户增量上，中国电信仍然占据第一的宝座。在宽带市场，中国移动依旧无人能敌，无论是免费赠送还是套餐绑定，移动在大规模发展用户之后，其网络质量并没有拖后腿，这也奠定了中国移动在宽带市场占据榜首的基础。在 5G 用户方面，中国移动也是增长最多的运营商，这一方面有赖于中国移动庞大的用户基数，另一方面，基础设施的加速跟进也助推了其用户的快速增长。值得关注的是，中国联通自公布 5G 套餐用户数据以来，其用户增长的速度同样迅猛，成功在五月份发展出了以“万”为单位的 5G 用户数。

5G 用户“蝶变”背后的意义重大

2020 年，我国政府提出加快推进新型基础设施建设。5G 被认为是新基建的头号工程。5G 网络是数字经济的关键支撑，是支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键数字基础设施，也是引领网络演进、推动物联网、人工智能、大数据发展的最主要动力。

据中国信息通信研究院预计，到 2020-2025 年，5G 可拉动电信运营商网络投资 1.7 万亿元，垂直行业网络和设备投资 0.47 万亿元。预计 2020-2025 年，5G 商用将带动 1.8 万亿元的移动数据流量消费、2 万亿元的信息服务消费和 4.5 万亿元的终端消费。我国政府高度重视 5G 网络的建设，在 5G 建网初期便提出要坚持“适度超前”的建设节奏。目前，我国已建成了全球最大规模的 5G 移动网络。

根据最新数据显示，中国移动已经建设 46 万座 5G 基站，所有地级市和部分重点县城都已商用 5G。中国联通和中国电信共建共享了全球首个规模最大的 5G 网络。截至目前，双方累计建设开通 5G 基站超过 40 万个，节省建设资金超过 1000 亿。

我国能够这么快迈进 5G 时代的大门，除了离不开政策的支持和消费者们的关注外，也离不开运营商的大力推广。我国是首批 5G 商用的国家之一，技术、产业、应用已迈入“无人区”，无经验可以借鉴。而快速发展 5G 用户为我国 5G 发展增添了很大的助益。比如手机产业。随着 5G 网络的普及，带动 5G 手机的热销，2021 年 1-5 月，国内市场手机总体出货量累计 1.48 亿部，同比增长 19.3%，其中 5G 手机 1.08 亿部，同比增长 134.4%。无论是在平均售价上，还是对销量的拉动上，都有明显的带动。中国移动还曾表示，2021 年将携手合作伙伴实现网内新增 5G 手机突破 2 亿部。

而手机背后同样有一条很长的有价值的产业链，射频、模组、芯片、电池……，5G 用户增长无疑将推动产业链条上的各个环节加速向前。不仅如此，5G 的倍增效应还在为更多行业带来广阔的发展前景。