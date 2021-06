传音 Infinix Zero X 旗舰手机渲染图曝光：160W 打破量产手机充电功率纪录

IT之家 6 月 22 日消息 外媒 XDADevelopers 最近报道了一款传音旗下品牌 Infinix 的神秘手机,该机将成为该品牌的第一款旗舰机,该机最大的亮点是支持 160W 快充。现在来自肯尼亚的消息源曝光了该机更多的信息。

Zero 系列是 Infinix 的高端手机系列,从最新曝光的渲染图来看,这款神秘的手机名为 Infinix Zero X,是去年 Infinix Zero 8 的后续机型。由于第九代机型被跳过,这款旗舰机也可能被称为 Infinix Zero 10。

外观来看,这款手机与英飞尼克斯迄今为止制造的任何设备都不一样。首先,该机采用了曲面显示屏,四周的边框非常窄。屏幕有一个小孔来容纳前置摄像头。此外,隐藏在屏幕面板下面的指纹扫描仪意味着屏幕是 AMOLED 材质。

在背面,三个摄像头被嵌入一个矩形模块中。Infinix 还在外壳上用粗体字印上了“NOW”,取自标语“未来就是现在”。据传,该相机系统使用 10800 万像素广角镜头,一个超广角镜头,以及一个带光学变焦的潜望式镜头。

Infinix Zero X 最具有突破性的功能是其支持快速充电技术,从图中可以看出,Zero X 的手机和充电器可以提供高达 160W 的有线快充,无线快充也达到了 50W。作为对比,目前量产充电最快的手机是小米旗下的黑鲨 4 系列游戏手机,支持 120W 有线充电,无线充电功率最高的则是小米 11 Pro/Ultra,支持 67W 无线闪充。

IT之家了解到,目前这款手机还未发布,售价也未知,不过根据 Infinix 的品牌定位,预计该机价格将有很大的竞争力。