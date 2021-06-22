北京雨夜试乘百度 Robotaxi 无人驾驶 ，是什么体验

在无人驾驶汽车的测试中，道路复杂度、交通状况、天气、光照等因素共同影响着测试结果，而如何在各种场景中通过考验，成为无人驾驶汽车由测试走向商业化的关键因素之一。

6 月 16 日，新智驾接受百度 Apollo 的邀请，在 Apollo Park 所在地，北京亦庄智能网联测试区域的开放道路上体验其夜间 Robotaxi 运营服务。

Apollo Park 为百度建设的无人驾驶和车路协同应用测试基地，于去年 6 月建设完毕。该基地占地面积 13500 平方米，使用面积达 11000 平方米，为全球最大的无人驾驶和车路协同应用测试基地。

在今年 4 月 13 日获得中国首批无人驾驶夜间和特殊天气测试资质后，百度 Apollo 已开展夜间测试达一个月。经过这段时间的测试后，Apollo 又进化到何种程度？

本次新智驾试乘的车型为林肯 MKZ，测试路段包括 Apollo Park—— 同济南路公交站往返、Apollo Park—— 北汽新能源南门往返。在全长 9.4 公里，共半个小时的试乘体验中，百度 Apollo 成功通过夜间雨天、城市公开道路的行驶挑战，整个测试过程中较平稳流畅。

新智驾实测体验

打开手机 App“Apollo GO”，如召唤网约车般输入起点、终点，选择乘车人数并按下确认键即可等待附近的 Robotaxi 应答。

据悉，Robotaxi 的运营时间在早上八点至夜间 10 点，运营范围覆盖了居民区、办公楼、酒店、公园等上下车点，满足附近居民的短距离出行需求。

进入网约车，驾驶座及副驾驶座后方分别悬挂着两块液晶显示屏，可用于确认乘客信息、显示道路情况等。除此之外，前排也有一块中控屏幕。

关上车门，确认身份，系好安全带，按下屏幕右下方上的“开始行程”即可启动车辆。

行程开始后，可视化屏幕将显示档位、车速、道路限速、目的地名称、剩余时间、剩余里程、行驶路线地图等信息，同时也将进行语音提示。

尽管是在夜间，并伴随连绵小雨，在多次光线较暗的情况下 Robotaxi 依然能较流畅果断处理会车、通过红绿灯、无保护左转等情况。在经过停靠在路边的车辆时，Robotaxi 也会提前主动降低车速缓慢通过。

整个行程中，并未出现急停急刹等情况，但在一些停车或者起步时有些顿挫感。

总体而言，Apollo 的 Robotaxi 行车较保守，当前方有车辆时会保持较远的距离跟随，以确保不会因车速过快，路滑无法及时刹车而发生碰撞。

在一次通过十字路口时，前方的两辆社会车辆因发生刮蹭引起交通拥堵，车道线被占。为了不影响交通秩序和节省拍摄时间，安全员决定主动接管一次，快速压线通过。而这种极端场景在无安全员完全无人驾驶的状态下或许会介入 5G 云代驾。

抵达目的地后，Robotaxi 会通过屏幕和语音提示乘客，同时解锁车门。

在体验过程之中，车速大多保持在 40 公里每小时行驶。安全员表示，“白天与夜晚的行驶速度是不同的：在白天的行驶中，车速将接近道路限速标准但不会超过；而在夜间行驶，为保证乘客安全，车速将较大幅度低于限速标准。”

本次试乘体验全程在夜间降雨情况中进行，除交通事故这类极端情况外均未出现人工接管。

据悉，百度 Apollo 无人驾驶系统已针对性进行了夜间无人驾驶系统训练。Apollo GO 无人驾驶车辆可在夜间运行不受弱光环境干扰，能够准确识别两百米范围的行人、交通锥及其他障碍物，保障行驶过程的安全。

之所以能远距离识别周围道路信息，在于其车身搭载的多种传感器。据介绍，该车搭载了 1 颗激光雷达、2 颗毫米波雷达、9 个相机及 12 颗超声波雷达，可 360 度感知周围信息。

在 Apollo Moon 发布后，百度 Apollo 还将在未来 3 年内覆盖一线、新一线、准一线城市，实现 3000 辆 Robotaxi、300 万注册用户的目标。

百度 Apollo 加速商业化

突破时间和天气等影响因素开放夜间测试，意味着百度 Apollo 在技术上可提供 24 小时的出行服务，这无疑能帮助 Apollo 快速实现商业化运营。

自北京市去年 9 月 10 日开放无人驾驶载人测试之后，百度 Apollo 在商业化道路上不断加速。

同年 10 月 10 日，Apollo 的 Robotaxi 车队正式登陆北京海淀、亦庄和顺义，用户可通过百度地图一键呼叫无人车。

今年 5 月 2 日，百度 Apollo 在北京市首钢园开启 Robotaxi 的商业化常态运营，公众可在首钢园区内预约乘坐 Robotaxi。百度 Apollo 也由此成为中国第一家、全球第二家开放完全无人驾驶共享无人车常态化商业运营的公司。

据统计，百度 Apollo 在 5 月 2 日至 5 日的首钢园区商业化运营中，成单 848 单，接待乘客 1500 人次。

目前，百度 Apollo 在北京、长沙、沧州、美国加州四地进行开放道路无人化测试，并在沧州、重庆获得载人收费运营测试许可。

在商业化逐渐明朗的情况下，百度 Apollo 携手 ARCFOX 极狐于 6 月 17 日共同发布了一款共享无人车--Apollo Moon。成本低至 48 万的 Apollo Moon 仅为业内 L4 级无人驾驶量产车型平均成本的三分之一，是首款下探至普通量产乘用车价格区间的 Robotaxi 车型。

未来，百度将与极狐共同落地 1000 台 Apollo Moon。

在发布会中，百度智能驾驶事业群副总裁、首席安全运营官魏东表示百度 Apollo 共有三个商业化阶段：

现阶段，对已开通路测的城市，从路测转向运营，用区域内的标准化供给培养用户习惯。

筹备中，对于规模化车队稳定运营的城市，在行政部门的指导下逐步进行商业化试点。

此后，百度 Apollo 将小规模投放无人驾驶车队，提升全无人 Robotaxi 在道路运营的实用性。

近一年的时间中，百度 Apollo 已实现道路测试到商业化常态运营的突破，其速度不可不谓迅速。

而在成本降低、技术提升、政策开放等多种因素共同作用下，百度 Apollo 开放道路的商业化运营或不再遥远。