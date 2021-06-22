两高一部：将跨境电信网络诈骗犯罪作为“重中之重”严惩

IT之家 6 月 22 日消息 据人民网报道，今天，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见 (二)》(以下简称《意见二》)。《意见二》共十七条，针对司法实践中存在的新的突出问题，如跨境电信网络诈骗犯罪案件的取证等作出规定。

当前，电信网络诈骗犯罪发案仍居高位，造成群众财产损失巨大。“随着现代通讯和移动支付技术的迅猛发展，特别是境内打击力度的空前加大，大批诈骗窝点向境外转移。”最高法刑三庭副庭长李睿懿介绍。

据IT之家了解，此次发布的《意见二》坚持从严惩处方针，将跨境电信网络诈骗犯罪作为“重中之重”严厉惩处。

《意见二》规定，有证据证实行为人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额虽难以查证，但一年内出境赴诈骗窝点累计时间 30 日以上或多次出境赴诈骗窝点的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪依法追究刑事责任。

《意见二》同时坚持区别对待，宽严相济。对于诈骗集团的首要分子、主犯、累犯、惯犯，坚决从重处罚。但对于初犯、偶犯、未成年人、在校学生，应当综合考虑其地位作用、主观恶性、认罪态度、悔罪表现等，依法从宽处罚。

李睿懿表示：“特别是近年来发现有诈骗犯罪集团蛊惑、利诱在校大学生、刚毕业大学生参与实施诈骗，对于这类人员，只要其悬崖勒马，真诚悔罪，还是以教育、感化、挽救为主，依法从宽处罚。对于其中犯罪情节轻微、危害相对不大的，可以依法不起诉或免予刑事处罚。”