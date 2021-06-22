再现疯狂竞拍：估价 50 元 U 盘拍到近 4 万元，滁州中院已中止拍卖

IT之家 6 月 22 日消息 据安徽网报道，继“游戏王青眼白龙金卡”拍到 8700 万元天价被中止后，同一个被执行人的一个评估价 50 元的 U 盘又被疯狂竞拍到 39810 元，吸引了 20 多万次围观。

报道称，甚至在拍卖期间，滁州市中院多次弹出重要提示，让竞买人理性出价。不过，仍然没有阻止住竞拍者的频繁加价。6 月 22 日下午 3 点 20 多，该场拍卖被叫停。官方公告的原因为：拍品与实际竞拍价格严重不符，可能存在恶意抬价的行为。

据法律人士介绍，若拍卖成交后悔拍的，是要承担违约责任的，包括：保证金不予退还，因拍卖产生的费用损失及原拍卖中的佣金由其承担；二次拍卖价款如果低于原拍卖价格的差价由其填补。另外，对于司法拍卖中恶意抬价，扰乱司法拍卖秩序的买受人，人民法院可以对其罚款、拘留，构成犯罪的，也将依法追究刑事责任。

IT之家了解到，6 月 21 日下午 4 时，安徽省滁州市中院在阿里拍卖上，对一张游戏卡牌进行拍卖，而这一张游戏卡竟在短短半个小时时间，被炒上了 8732 万元的“天价”，随后，法院紧急叫停了本场拍卖。此前，有媒体报道此卡的原主人名为张雨杰，是滁州市一名 95 后，因贪污近 7000 万元，被判无期徒刑。