接种新冠疫苗后用麻药或致死？谣言！

IT之家 6 月 22 日消息 中国互联网联合辟谣平台今日发布消息称，近日，一则关于“接种新冠疫苗后使用麻醉剂可能致死”的传言在网络上流传，标题冠以“警告和警报”字样，配以红色标记，引发部分民众恐慌情绪。

经中国互联网联合辟谣平台查证，传言没有任何科学依据，纯属谣言。

01、打完新冠疫苗后使用麻药必须间隔 4 周？不需要

接种疫苗后，人体会产生保护性抗体，有的疫苗还会让人体产生细胞免疫，形成相应免疫记忆，人体就有了对抗疾病的免疫力。

一旦有新冠病毒侵入人体，疫苗产生的抗体、细胞免疫释放的细胞因子就能识别、中和或杀灭病毒，而免疫记忆也很快调动免疫系统发挥作用，让病毒无法在体内持续增殖，从而达到预防疾病的目的。

北京生物制品研究会理事、《漫画疫苗》联合作者邵忆楠说：“麻药的作用是直接拦住神经信号。相当于你的脑子想传递个信号，结果麻药把路挖了个坑导致你的脑子短路了。”这些麻药只针对特定的神经递质，就像特异性抗体只对于特定的病原体一样。

疫苗与麻醉剂作用于不同的系统，疫苗作用于人体免疫系统，麻药作用于神经系统。“两者风马牛不相及。”北京大学人民医院主任医师张海澄表示。

02、接种疫苗与打麻药致死没有因果关系

专家认为，疫苗与麻药在不同的系统中发生作用，即使有死亡个案，也不能证明和疫苗有关。局部麻醉剂本身有一定的副作用，如舌头、咽部和喉部的水肿等，可能的原因包括注射时的创伤、感染、过敏反应、血肿或注射刺激性溶液（如冷消毒液）等。

专家表示，死于局部麻醉的案例比较罕见，各种影响因素极多，但与新冠疫苗的接种没有因果关系。

03、疫苗包装盒上有相关要求？纯属杜撰

经查证，新冠疫苗的包装盒与说明书中的警示均与麻药没有任何关联。

科兴疫苗说明书

国药中生北京所疫苗说明书

中国互联网联合辟谣平台提醒：疫苗接种后，完全可正常就医，听从医生指导进行治疗。不信谣 不传谣，科学防疫，尽早接种疫苗，共筑免疫屏障！

IT之家了解到，目前我国疫苗的接种剂次已经突破了 10 亿剂，值得一提的是，从九亿到十亿只用了短短 5 天的时间。