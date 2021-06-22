王者荣耀 S24 赛季 6 月 23 日正式上线，新英雄云缨风火来袭

IT之家 6 月 22 日消息 王者荣耀官方宣布，2021 长安赛年王者荣耀 S24 赛季长枪掠火明日震撼上线！

IT之家获悉，下面是新赛季的主要更新内容一览：

鸿胪演武启幕-王者荣耀新英雄云缨风火来袭

战令皮肤-老夫子、墨子奇幻新装

赛季限定-钟馗也穿新衣

全新夺宝-玲珑夺宝惊喜上线

峡谷焕新-峡谷质感 UP

互动升级-选将便捷，加载界面个性化

综合优化-丰富高光、音乐功能等

下面是王者荣耀新英雄云缨《擒贼》故事动画视频。

S24 赛季段位继承一览

云缨中国枪设计创作

云缨的长枪设计灵感源自神化无穷的中国枪。在中国古代兵器之中，枪不仅是“十八般武器”之一，也是“四大名器”之首，被称为“百兵之王”。王者荣耀称，我们与四川省武术协会执行主席、峨眉武术非遗传承人 —— 任刚老师进行了交流。最终，结合老师对传统中国枪法的理念指导，和云缨“风风火火的将门虎女”的角色气质，我们找到了最适合云缨的枪法感受：刚柔并济，千变万化。不动如山，动如掠火。

从外形来看，云缨的长枪属于中国枪中的武术长器械类枪。从技能动作上看，她的长枪在对传统中国枪进行拆解还原的同时，在玩法上也进行了新的演绎。

一方面，使用会随力度弯曲的韧性枪杆，取代刚直坚硬的长柄武器，不仅能演绎出中国枪的刚柔并济，也适用于新的动作表现和打击体验，使云缨双手持枪的招式更为丰富，挑飞、劈盖、回马枪、三连轧、花枪等招式均来源于传统中国枪法动作；另一方面，在战斗中她还会激发特殊的火焰之力，以火为缨，动如掠火，一如云缨本人的性格。

技能设计

一技能・断月

设计灵感来源于枪法“劈盖棒”，先挑再劈，求快求稳。

灵感来源：劈盖棒

技能演绎：挑飞再劈盖，对直线上的敌人造成两段伤害和击飞

（技能演绎展示）

二技能・追云

源自枪法“白牛转角”，此动作最忌拖泥带水，需枪棒有力则成。

灵感来源：白牛转角

技能演绎：沉腕蓄势，动若流云，认准目标，突进一击！进入冲锋并持续加速，结束时突进对敌人造成伤害和减速

（技能演绎展示）

被动技能・坚意・止戈

源自枪法“鹞子翻身”，使用技法为格挡，舞花贴身立圆上下协调配合。

灵感来源：鹞子翻身（舞花反穿枪）

技能演绎：手握枪杆舞枪花，便于防守与行进，对周围敌人造成伤害，并获得 2 秒护盾、获得移动速度加成

（技能演绎展示）

峨眉枪，枪法共一十八扎十二倒手，进可攻，退可守，破诸武艺。除视频里介绍的技能外，云缨的待机动作还原了枪法的“拖枪式”动作。枪法一招一式，虽苦练皆可习得，而唯有守护之心，才是枪法之本。这是对于中国枪法的传承，也是云缨在走向英雄之路的成长领悟。

英雄故事

哪里有麻烦，哪里就有云缨～

她是街坊邻里眼中“不务正业”的名门千金，也是做着将军梦的热血少女。她风风火火，手持长枪，化身大理寺新锐，为长安城百姓的和平而战。

绝不要怀疑她的热心肠，当然也不要小瞧她的破坏力。