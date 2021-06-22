支付宝即刻关闭交易渠道，压垮比特币等虚拟货币的最后一根稻草

最近一段时间，关于虚拟货币的新闻也算是频繁地出现在大家的视线中，不过这次不再是 xxx 币暴涨 xxx 倍之类的利好消息，而是接踵而至的利空消息。不管是各主力挖矿省份开始清退矿场，还是各大银行及支付宝、微信宣布严管虚拟货币交易，都对国内的虚拟货币市场造成了严重的打击。

对于 DIY PC 玩家来说，这两个月可以说开心得就像过年一样，虽然与商家们的抗争还在继续，但是与矿工们的战争算是告一段落了。所以，不管是显卡吧还是图拉丁吧，大家都在奔走相告，只有 eth 吧被一片乌云笼罩，不时就有最近两个月砸重金入坑的人发帖询问还有没有可能涨回去。

对于虚拟货币的事情，小雷也是报道过好几次，虽然我们肯定区块链技术的重要性，但是对于由区块链所衍生出来的虚拟货币，小雷一直都不看好。这种没有实际意义但是却消耗大量资源的物品，未来必然会遭到国家更加严苛的管制甚至封杀，而在短短一个月后，小雷的猜测就成真了。

从地方政府到金融机构的全面封杀

国内最早开始严控虚拟货币矿场的省份是内蒙古，这个存在感不强的省份却是打响了虚拟货币崩盘的第一枪，根据内蒙古发改委发布的文件显示，早在今年 2 月份，内蒙古政府就已经在考虑清除省内的矿场，要求所有相关企业在 4 月底前全部退出。

当时这个消息就已经引起了虚拟货币市场的一次动荡，连续数日的暴跌几乎让 ETH 腰斩，只不过后续再度被拉起，并在五月中旬到达顶峰，当时一枚 ETH 要价四千多美元，已经是 2 月底的两倍以上。

ETH 的上涨让许多虚拟货币投资者都认为虚拟货币价格十分坚挺，不会轻易受政府决策的影响而崩盘，不过，后续发生的事情证明了这一切都只是矿工们的一厢情愿罢了。随着四川、云南等多地陆续宣布清退省内矿场，人民银行约谈各银行及支付机构，要求严查虚拟货币交易后，整个市场就崩了。

彼时还有许多虚拟货币投资者寄希望于四川的内部会议结果是对他们有利的，认为四川省有众多小型水电站，产出的电量并网价格极低，只有卖给虚拟货币矿场才能够更好的发挥这些水电站的价值。

所以，他们倾向于政府会以要求纳税、提高电价等方式让他们能够继续运营，对比起搬到海外的不确定性，供电和治安都更加安稳的国内足以抵消这部分成本。但是从结果来看，国内清退虚拟货币矿场的决心远超以往，基本上没有打算给这些投资者们留下一点缝隙。

从六月份开始，四川等地已经直接对省内的矿场下发了清退通知书，之后更是直接暂停供电，在抖音、快手等短视频平台上，已经有不少人上传了矿场关闭时的视频。

随后，中国人民银行开始连续多日发文要求严管虚拟货币交易，并且约谈了各主要银行及支付机构，随之而来的就是虚拟货币交易的全面锁紧，同时在 eth 吧也出现了不少人因为参与虚拟货币交易而导致银行卡和支付宝账号被冻结的帖子。

在国家加大力度打击并全面封禁虚拟货币后，从比特币到 ETH，全部都迎来了新一轮的暴跌，截至小雷截稿的时候，比特币价格已经下挫到了 31500 美元附近，对比 4 月 13 日的最高点已经跌去了接近一半的价值，而且从趋势来看，大有冲击 3 万美元底线的可能。

随着国内对虚拟货币的打击力度越来越大，对于虚拟货币市场的影响是显而易见的，因为在全球范围内，中国不仅仅是重要的算力中心，同时也是最大的虚拟货币交易区域之一，一旦失去这个市场，虚拟货币的价值自然会有着相当程度地回落。

换个简单的说法，能割的韭菜少了，割韭菜的镰刀自然也就该降价了。

世界银行也不认可比特币

而且，不仅仅是中国的金融机构在对虚拟货币重拳出击，就连世界银行也同样不认可虚拟货币的价值。在前段时间，萨尔瓦多通过一项法案，将比特币认定为法定货币，能够在境内自由交易，彼时许多虚拟货币投资者开始鼓吹比特币将合法化，结果就是被世界银行直接打脸。

萨尔瓦多想要将比特币作为法币使用，仅在国内通过法案是不够的，想要以此来参与到国际贸易中还需要获得来自世界银行的支持，而世界银行对此的回复则是拒绝。而萨尔瓦多作为一个“中低等收入国家”，且政局长期动荡、经济萎靡的农业国，自己是没有足够的信用和资金来推动比特币法币化的，让所谓的法币化成为了一场闹剧。

至少从现在的国际形势看来，大多数能够掌控国内经济市场的国家，都不会对虚拟货币有多少好感，即使是军方挖矿的俄罗斯，也更多地是将其作为一种投资手段，而不可能将其作为法定货币使用。

因为虚拟货币本身来源于区块链，而区块链则是每个人都能参与的网络虚拟社区，如果将其作为法定货币就相当于将国家的部分铸币权拱手让人，而对于主权国家来说这是难以接受的。

所以，在全球的主要金融市场中，虚拟货币虽然有着一定的投资价值，但没有哪个国家会将其作为法币使用，而且在虚拟货币市场影响到正常金融市场后，肯定会对其进行限制和约束。

比如美国前段时间也同样传出消息要对虚拟货币交易进行管制，只不过力度远不如中国而已，如果日后真的被全球两大经济体同时限制，那么对于虚拟货币市场来说无疑是一个极坏的消息。

虚拟货币交易真的会导致封禁吗？

有不少读者估计好奇，虚拟货币号称去中心化、难以追踪，那么银行和支付机构真的能够追查到虚拟货币的交易者吗？实际上这个问题大多数人可能都给不出确切的答案，小雷也同样如此，但是从技术角度来说，并非不可能。

因为已经有不少虚拟货币交易者在网上晒出了自己账号及银行卡被封禁的截图，有的仅仅因为提现两千元就被封禁。基本上可以确定并非人工筛查，而是支付宝的自动监测系统运作出来的结果，这也让部分虚拟货币投资者所谓的“只要不是大额提现就没问题”的说法不攻自破。

那么支付宝和银行是如何确定用户账号参与了虚拟货币交易的呢？这里就要说到大数据统计和交易溯源机制了。在大数据的帮助下，金融机构可以定位到一部分可疑的 ID 及账号，随后只要确定该账号参与了虚拟货币交易，那么就可以对与其进行交易的用户进行封禁。

毕竟对于大多数国内的虚拟货币交易者来说，脱离国内的金融体系进行交易有着不少的麻烦，一个是不熟悉，另一个则是不安全，还有就是大额资金的提现困难。国内银行对于进出中国市场的资金都有严厉的监管，达到一定数额就会触发银行的监管体系，结果就是收款账号被暂时封禁，直到用户提供合法的收入途径证明才会解封。

所以，如果真的想要进行大额交易，估计只有现金交易或者境外转账等灰色方式才能进行，而这些操作都有着不低的门槛，足以杜绝大部分个人用户的参与。看到这里，如果你还对虚拟货币投资心存侥幸，那么等着你的可能就是一笔数额不小的“学费”了。

对于一般人来说，如今的虚拟货币市场已经是一个深不见底的大坑，特别是在监管体系越发严苛后，参与虚拟货币交易的损失可能不仅仅是本金亏损这么简单，而在失去了大量的“韭菜”后，虚拟货币市场还能迎来第二春吗？这就是一个十分值得思考的问题了。