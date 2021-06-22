手机统一快充标准，这事真的很难吗

广为人知的「马斯洛需求理论」提到，人类有五个层级的需求，最底层也是最基础的是生理需求。不过，自从手机电脑等电子产品占据我们的生活后，马斯洛需求金字塔下方恐怕要扩建两层「地下室」了，那就是 WiFi 和电量。能随时随地联网，能给手机快速「回血」，已经成为当代人最基本需求之一。

也正因如此，在智能手机发展历程中，快充技术被放到了很高的优先级上，从早期的 18W 到前几年的 65W，再到今天，手机充电功率超越笔记本电脑已不鲜见，市面上也出现了很多搭载 120W 快充技术的量产机型。然而在这一过程中，尽管电量焦虑得到了很大缓解，但有个问题却随着快充技术的发展变得越来越严重。

我们可以发现，如今每家手机厂商都标榜自家产品支持快充，但它们却很少指出这也有诸多限制条件。相信很多消费者对此都有感知，一部支持快充的手机，往往需要借助原装充电套装才能达到所宣传的充电功率，手机既认头还认线，如果不匹配，充电效率则会大打折扣。这背后的原因是各手机厂商都遵循着私有充电协议，当不同品牌混用时，兼容性就会变得非常差。

「华米 OV」牵头统一快充标准

前段时间，工信部主管的「电信终端产业协会」发布了《移动终端融合快速充电技术规范》，该《规范》直指当前手机等产品在快充协议上存在的不兼容问题，并提出了相关解决措施。值得注意的是，华为、小米、OV 国产四大头部厂商也是这一《规范》的共同发起者，而且还得到了荣耀、瑞芯微、立辉科技等多家终端厂商和芯片厂商的支持。

这对消费者来说是个莫大的好消息，特别是《规定》中还提到，华米 OV 这几家最重要的终端厂商，将打破固有技术思维定式，以快充兼容性为目的，牵头制定统一快充制式，适配产业生态的长期发展需求。这也就意味着，也许在未来几年，我们就能在不同手机上体验到相同的快充技术，而且相互之间还能够良好兼容，摆脱对私有充电协议的束缚。

但实际上，快充技术发展多年来，各家不兼容的现象并不是首次才被意识到，如果不对快充协议进行有效管控，除了充电体验不好外，还会衍生出资源浪费和环境污染等更严重的问题。所以在几年前，USB-IF 组织和 Google 就有过统一充电协议的愿景，2017 年初，USB-IF 组织基于 PD 3.0 通用充电协议发布了一项更新，正式推出 PPS 快充规范，PPS 能够达到 100W 以上的充电功率，而且可以更精准的对充电功率进行调节，安全性也更好，如今，PPS 已经得到了不少手机厂商的支持。另外，Google 还在当年 Android 7.0 更新中明确规定，未来配有 Type-C 接口的手机必须支持 PD 充电标准。

注：PPS 基于 PD3.0 开发，即支持 PPS 一定支持 PD3.0，但支持 PD3.0 却不一定支持 PPS。

手机厂商为什么总喜欢搞私有协议？

三四年前，USB-IF 组织和 Google 出台相关规定时，手机快充功率普遍在 30W 以下，各手机厂商的私有充电协议也处于起步发展阶段，然而随着智能手机的竞争环境逐渐「内卷化」，以及手机厂商对生态构建的需求，这些通用标准并没有得到重视，当然手机厂商也不傻，不重视不代表不遵守，就拿 Google 规定 Type-C 接口手机必须支持 PD 协议来说，目前所有手机厂商确实都这样做了，但它们在 PD 协议下的充电功率普遍仅支持 10W 出头，其实这种做法无异于走形式应付规定。

而至于技术上更出色的 PPS，虽然目前有不少手机厂商的产品支持，但很少被当作主打快充形式，通常都是作为兼容方案存在，而且在营销方面也会被弱化，或者是像 PD 协议一样，功率支持不够到位。因为手机厂商在面向消费者时，会更强调自有快充技术以展示其强大的产品力，尤其是近两年来，国产手机厂商在快充上的投入就像搞军备竞赛一样，自家产品自然是最好的「秀肌肉」平台，此外，这些技术还可以应用到自家的充电宝、TWS 耳机等外设产品上，这对打造技术壁垒，提升品牌形象有很大帮助。

除此之外，在手机厂商看来更重要是，围绕私有快充协议开展商业授权也是一笔难得的「大生意」，这和苹果的 MFi 认证是一个套路，任何第三方配件厂商想要生产销售 iPhone 数据线，都需要先缴纳专利授权费，当用户量足够大的时候，这会成为一笔长久的收入。比如最早发展快充技术的 OPPO 就在 2019 年开放了 VOOC 快充生态，并将其技术授权给了品胜、安克、倍思等配件厂商。不过长久下去，这种看似「开放」的行为实则限制了用户的充电自由。

因此，在多重因素影响下，这次「电信终端产业协会」联合华米 OV 建立统一快充标准，究竟是重蹈覆辙还是顺利推行，恐怕也得打上一个问号，毕竟这是用户体验和厂商利益最大化之间的一次博弈。理想情况下，我认为顺行「求同存异」的原则也许是最适合的，也就是说，手机厂商一样可以继续发展私有快充，但更重要的是，对于 PD、PPS 或者其他通用标准的性能和兼容性一定要提升上来，同时在适配器、数据线等配件方面也要进行技术同步。

技术标准应以用户体验为中心

在充电标准上，除了有线快充，无线快充也一样备受关注。今年，工信部针对无线充电的相关标准向社会发布了意见征求稿，其中初步拟定，从 2022 年开始，所有在国内销售、使用的手机，无线充电功率要小于 50W，这是出于无线电频率使用安全而做出的考虑。事实上，在电子产品领域中，像无线充电这样正在飞速发展，但却没有明确技术规范的还有很多。

在不影响用户体验的基础上，对技术做出规范是一件值得支持的事情。国产智能手机发展多年，很多功能已经做到了国际领先水平，用户体验也已非常完善，但同时也要注意到，智能手机的发展已经接近天花板，此时很容易陷入内卷化的无意义竞争当中，这不仅会造成资源浪费，还会增加研发风险和成本，所以对其进行适当管控，制定相关的技术标准自然势在必行，而手机厂商更应该作为主体参与到其中。

相比前几次，这次统一充电标准的制定中已经出现了华米 OV 头部手机厂商的身影，而且由工信部官方机构牵头，虽然这不比当年欧盟法律要求手机必须统一接口那么严格，但最起码是离消费者最近的一次体验升级了，也许在明年，我们就能感受到更出色的统一充电体验，而不再是束缚。