周二股讯：纳指再创新高，美国科技巨头全线上涨

北京时间 6 月 23 日消息，由于投资者目光转向增长型股票，在亚马逊、微软等拉动下，纳指创下有史以来高点。截至收盘，道指涨 68.61 点，涨幅为 0.2%，报收 33945.58 点；标普 500 指数涨 21.65 点，涨幅为 0.51%，报收 4246.44 点；纳指涨 111.79 点，涨幅为 0.79%，报收 14253.27 点。

美国主要科技巨头全线上涨：

中国主要科技股涨跌互现：

上涨的其他中概股包括：

下跌的公司包括：

满帮集团登陆纽交所或募资逾 18 亿美元 涨 13.16%

满帮集团星期二正式登陆纽交所，上市首日开盘价报 22.5 美元，较发行价 19 美元上涨 18.4%，盘中一度摸高 22.8 美元。满帮集团在 IPO 中发售 8250 万股美国存托股，并向承销商授予 1237.5 万股美国存托股超额配售权，这意味着其融资总额可能超过 18 亿美元。

截至收盘，满帮集团股价报 21.5 美元，上涨 2.5 美元，涨幅 13.16%，市值 233.58 亿美元。

在 2021 年第一季度，满帮平台货主月活跃用户数达 122 万，完成运输订单 2210 万单，相较 2020 年同期分别增长 67%、170%。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

下跌的公司包括：

欧盟再对谷歌展开调查：是否偏爱自家展示广告

欧盟委员会星期二正式启动对谷歌的又一项调查，目的是搞清楚谷歌是否偏爱自家展示广告服务，并因此违犯反垄断法律法规。

欧盟委员会执行副主席玛格丽特・维斯特格（Margrethe Vestager）发表声明说，“谷歌收集用于发布广告的数据、销售广告位，同时也是广告中介，业务遍及网络展示广告供应链的几乎所有层面。我们担心，谷歌阻碍了广告服务竞争对手公平地参与市场竞争。”

作为调查的一部分，欧盟委员会将评估谷歌在使用用户数据方面对广告客户、出版商和其他第三方的限制。

谷歌发言人在一封电子邮件中说，“每天都有数以千计的欧洲企业利用我们的广告服务获得新客户、创收，因为我们的产品具有竞争力。”

常规交易中 Alphabet 涨 10.89 美元，涨幅为 0.43%，报收于 2539.99 美元。

今年微软累计上涨 19% 盘中市值一度超 2 万亿美元

由于市场认为微软在云计算和企业软件市场的优势将在后疫情时代进一步巩固，微软常规交易中一度成为市值达到 2 万亿美元的第二家公司。

星期二常规交易中，微软股价上涨 2.88 美元，涨幅为 1.1%，报收于 265.51 美元，盘中一度摸高 265.79 美元。目前微软市值约为 19997 亿美元。

自 2014 年出任 CEO 以来，萨蒂亚・纳德拉 (Satya Nadella) 把微软打造成最大的云计算软件厂商。微软还是唯一躲过最近美国政府反垄断审查的唯一美国科技巨头。

今年以来微软股价累计上涨 19%，表现超过苹果和亚马逊。4 月末发布的微软第三财季财报显示，业绩超过预期，所有业务均出现强劲增长。

Clearbridge Investments 高级分析师希拉里・弗里希（Hilary Frisch）说，微软“业务非常广泛，全线表现都很好，其中包括游戏、云、自动化、分析和人工智能。它还将受益于经济重启和云计算的普及”。