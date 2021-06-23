英特尔新设软件及图形芯片两大部门：“死磕”英伟达

IT之家 6 月 23 日消息 据报道，6 月 22 日，美国电脑芯片巨头英特尔宣布将创建两个新的业务部门，分别专注于软件、高性能计算以及图形芯片业务。

英特尔同时宣布，现任高管桑德拉・里维拉（Sandra Rivera）以及拉加・卡杜里（Raja Koduri）将获得提拔、担任更重要职务。另外，美国科技行业资深人士尼克・迈克欧（Nick McKeown）以及格雷格・拉文德（Greg Lavender）将加盟英特尔高管团队。

在此之前，拉文德曾经担任美国虚拟机软件厂商 VMware 的高级副总裁和首席技术官，在英特尔他将领导上述负责软件业务和其他新技术的业务部门，获得提拔的卡杜里将会领导有关高性能计算系统和图形芯片业务部门的领导人。

卡杜里过去曾长期在苹果和英特尔竞争对手 AMD 担任高管职务，他领导的业务部门，将直接和全球图形芯片巨头英伟达进行竞争。众所周知的是，随着人工智能和机器学习技术的崛起，英伟达的图形芯片获得市场热捧，进驻了越来越多的数据中心。

在过去几年里，英特尔在下一代先进半导体制造工艺上落后于对手，拖累了其旗舰产品中央处理器（CPU）的升级迭代。对于图形芯片业务，英特尔决定采取一种全新的策略，就是制造流程外包给其他半导体专业代工厂商。

媒体早前报道称，英特尔计划借助全球芯片代工巨头 —— 台积电公司的力量，来抗衡占据优势的英伟达。

在图形芯片领域，英伟达给全球软件开发人员提供了工具，可以利用该公司芯片开发软件，这进一步增强了英伟达优势。之前英特尔表示，正在开发一批软件开发工具，可以让外部开发者针对新的芯片架构更快速开发应用软件，比如开放源码的 RISC-V 芯片架构。

根据新的管理架构，里维拉、迈克欧、拉文德、卡杜里这四位高管将直接向英特尔首席执行官帕特・基辛格汇报工作。

后续，里维拉将负责英特尔的数据中心芯片业务，据悉，之前负责该业务的高管纳维・桑诺尹（Navin Shenoy）将会在 7 月 6 日离开英特尔。

美国科技市场研究公司“Moor Insights £¦ Strategy”的首席分析师帕特・莫亨德（Pat Moorhead）表示，对于目前的英特尔公司来说，扁平化的管理架构是更合适的，这样可以推动快速决策和快速执行。

这位分析师表示，目前英特尔在通用服务器处理器市场仍然占有九成多份额，五年前，这一份额甚至高达 98%，因此英特尔要进行内部结构性调整并非易事。