英特尔与印度信实 Jio 建立合作：以共同开发 5G 技术

IT之家 6 月 23 日消息 据 Mobile World Live 报道，英特尔与印度信实 Jio 建立合作伙伴关系以共同开发 5G 技术，后者正寻求加快网络转型，旨在向所有印度民众提供负担得起的网络连接。

英特尔网络平台集团副总裁兼总经理 Dan Rodriguez 在巴塞罗那世界移动大会预沟通会上表示，两家公司将围绕 5G 无线接入网和无线核心网设备展开合作。

Jio 高级副总裁 Aayush Bhatnager 指出，它还与英特尔在人工智能、云计算和边缘计算等相关领域密切合作。

2020 年 7 月，英特尔投资部门斥资约 2.5 亿美元收购了信实工业数字子公司 Jio 平台的少数股权。

英特尔高级副总裁、数据平台集团总经理 Navin Shenoy 表示，双方的伙伴关系是投资的成果之一，他解释说印度提供了“巨大”的 5G 机遇，并强调 Jio 正采取“非传统”的方法来开发这项技术。

2020 年 3 月，Jio 称其自主研发了 4G 和 5G 网络设备，以减少对进口的依赖并降低成本。

该数字部门后来声称将开发一个完整的 5G 系统。信实工业董事长 Mukesh Ambani 当时表示，“印度制造”系统将使该公司能够推出“100% 本土技术的世界级服务”。