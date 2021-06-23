AMD FSR 超分辨率技术首发 7 款游戏，《Dota 2》等将在年底支持

IT之家 6 月 23 日消息 AMD 昨日发布了 Radeon 肾上腺素 21.6.1 显卡驱动更新，带来了玩家们期待已久的 FSR 超分辨率技术。FSR 对标英伟达 RTX 显卡搭载的 DLSS 技术，可通过算法来提升游戏帧率。

目前，FSR 已支持 7 款游戏，包括《22 Racing Series》、《纪元 1800》、《邪恶天才 2：统治世界》、《众神陨落》、《Kingshunt》、《终结者：抵抗》、《银河破裂者》。

此外，AMD 官方还宣布，将在年底前支持《Dota 2》、《孤岛惊魂 6》和《生化危机 8：村庄》等大作。

IT之家了解到，AMD FSR 超分辨率技术支持 Radeon RX 6000、RX 5000、RX 500 和 RX Vega 系列的显卡，还有 RX 480、RX 470 两款，以及英伟达 GTX 10 系列以来的显卡。

FSR 技术围绕先进的空间放大算法而开发，通过超高画质的边缘和独特的像素细节来优化游戏。在展示的测试中，在启用超质量的情况下，《众神陨落》在 4K 分辨率下运行的帧数为 49fps，开启 FSR 后，帧数提升到了 78fps，提升了 59%。同时，FSR 技术还支持 4K 分辨率下的正常质量、平衡和性能模式，此模式下，游戏的 FPS 可以提高两倍多。