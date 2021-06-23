11 代酷睿 H 处理器详解：拯救者 Y9000P 小胜 R9000P 5%

就在 2021 年上半年，联想先后发售了搭载 AMD R7-5800H 的拯救者 R9000P 和搭载 Intel i7-11800H 的 Y9000P。这两款游戏本IT之家先前已经做过它们 3060 版的图文评测，得出的结论是：两者都非常优秀，差别基本只在处理器、雷电 4 接口和硬盘上，而 i7-11800H 在绝大多数方面的性能都要小幅度领先。

那么究竟是什么原因让 Intel 在这一代移动端处理器的对决中获胜的呢？本文中让我们从细节开始发掘，一点点窥探其中究竟。

一、参数介绍

首先给大家介绍一下酷睿 i7-11800H 的硬件规格，酷睿 i7-11800H 为 10nm 工艺，8 核 16 线程，2.3GHz 的主频，4.6GHz 的睿频，24MB 的三级缓存，TDP 功耗为 45W（H45）。

作为 Tiger Lake 标压处理器，H45 与 H35 有很大的差异，H45 是实实在在地增加了核心、提高了频率上限、增加了缓存的。不过核显是有所削弱的，核显最高规格只有 32EU，官方也不再叫 Xe 核显，而是继续称作 UHD 核显，目前看来 32EU 的理论性能和台式机的 UHD750 是差不多的，主要是考虑到 H45 的处理器基本都是独显游戏本，所以核显性能影响并不大。

既然微架构相同，那么 i7-11800H 也会有之前 Tiger Lake 上的新特性，比如原生支持 PCIe 4.0 硬盘、整合雷电 4 接口、全系列支持 AVX512（外加 VNNI、DP4a、GNA 2.0）等等。

首先是 PCIe 4.0 的硬盘。在 PCIe 4.0 之前，我们使用的绝大多数 M.2 硬盘是 PCIe 3.0 规范，它的信号速率为 8GT/s，而 PCIe 4.0 的信号速率为 16GT/s，理论最高速度快了近一倍。在 PCIe 3.0 固态硬盘时代，由于 PCIe x4 传输带宽限制的原因，最快的硬盘速度也就 3500Mb/s 左右，R9000P 自带的硬盘已经是 PCIe 3.0 固态硬盘中的旗舰了。但 Y9000P 搭载的三星 PM9A1 固态的跑分就突破了这个限制，表现是目前消费级固态的第一梯队水平。

接下来是雷电 4 接口，雷电 4 是一种基于 USB-C 接口的协议，不仅传输速度高达 40Gbps 是传统 USB3.0 的 2 倍，而且还可支持两块 4K 或者一块 8K 屏幕的外接，并且它是直连处理器的，可以快速进行数据交换，因此有了雷电 4 的加持，就可以实现在外连接高速硬盘，在家里连接显卡拓展坞和显示器。

最后是全新的 AVX512 指令集，AVX-512 是一组能够针对各种工作负载和用途（例如科学模拟、金融分析、人工智能 (AI)/深度学习、3D 建模与分析、图像和音频/视频处理、加密及数据压缩）提高性能的新指令，Intel 方面称：“借助多达两个 512 位融合乘加 (FMA) 单元，应用程序在 512 位矢量内的每个时钟周期可打包 32 次双精度和 64 次单精度浮点运算，以及八个 64 位和十六个 32 位整数。因此，与英特尔 ® 高级矢量扩展 2.0（英特尔 ® AVX2）相比，数据寄存器的宽度、数量以及 FMA 单元的宽度都增加了一倍”。总的来说，这个指令集目前对于个人用户来说意义不大（除了它特别热可以用来烤机），更多还是为了企业级用户们准备的。

i7-11800H 还有一个特别的机制就是内存分频。由于目前内存频率已经普遍可以做到 3200MHz 甚至 4266MHz，现有的内存控制器已经开始跟不上了，分频是为了让 CPU 能够支持更高的内存频率。对于 i7-11800H，Intel 提供了 3 种分频模式：Gear 1，Gear 2，以及 SAGV。Gear 1 即 1:1 不分频，延迟更低；Gear 2 即 1:2 分频，频率更高延迟也更高；SAGV 即根据需要动态调节性能，以达到省电的目的。联想方面表示，会在后续的 Bios 中开放手动调节内存分频模式。

i7-11800H 的介绍到此为止，接下来我们介绍一下 AMD 的 R7-5800H。R7-5800H 的硬件规格为 7nm 工艺，8 核 16 线程，3.2GHz 的主频，4.4GHz 的睿频，16MB 的三级缓存，TDP 功耗为 45w。

R7-5800H 最大的亮点在于它升级了 AMD 最新的 Zen 3 架构，Zen 3 架构转变为全新的统一复合设计，将 8 个核心和 32MB L3 高速缓存整合为一个资源组。通过在芯片上实现各资源相邻以充分减少通信时间，大幅降低了核心到核心和核心到高速缓存的延迟。这种改进给电脑游戏等对延迟非常敏感的任务带来了很大的好处，因为任务现在可以直接访问 L3 高速缓存，速度是原来“Zen 2”的两倍。并且全新的台积电 7nm 工艺也能带来更好的能耗比。

R7-5800H 搭载的是 AMD“祖传”的 Vega 8 512sp 核显，相比 i7-11800H 的 32EU 核显还是有一定优势的，这就意味着外出做一些轻度任务的话，可以手动关闭独显，依旧能用核显玩一些轻度游戏，续航表现也更加优秀。

除此之外，R7-5800H 基本就没有什么优势了，众所周知，AMD 在制程和核心方面往往比较激进，但在一些标准的制定和新功能的开辟上就不是很积极，比如最近几年火热的光追、雷电 4、Dynamic Boost 等功能，AMD 都需要隔个几年才能跟上。

总结一下，从直面数据上来看，i7-11800H 的频率要更高，且支持很多新特性，R7-5800H 的 7nm 制程更先进，能耗比也更高一些，那么具体性能表现如何，就让我们跑个分看看吧。

理论跑分

前面有提到，虽然酷睿 i7-11800H 和 R7-5800H 的 TDP 都是 45W，但实际功耗 i7-11800H 是要更高的。在拯救者 9000P 系列上，刚开始单烤 FPU 的时候 Y9000P 的 PL2 可以飙到 105W，随后保持在 80W 左右。

而 R9000P 的整体功耗会低一些，全程在 75W-80W 之间浮动。温度方面倒是差不多，在 15 分钟的烤机后都能维持在 90℃上下。

i7-11800H 比 R7-5800H 功耗高有多方面的原因，一方面是 10nm 对 7nm 制程的差距，一方面是 AVX512 指令集的支持，另一方面是 i7-11800H 承担着雷电 4 控制器等非核心功耗。幸好拯救者系列的散热足够出色，虽然功耗高但仍然压得住，但不可否认续航方面 Y9000P 还是比 R9000P 要逊色一些的。

再进行理论跑分，IT之家为大家测试了 CPU-Z、R15、R20、R23、3Dmark 与 PCMark10，可以看出在大多数项目下，Y9000P 都要比 R9000P 强 5% 左右。

实际体验

在理论数据方面 Y9000P 是赢了，那么在实际体验中会怎么样呢？一般来说 3A 大作会更吃显卡一些，而 Y9000P 和 R9000P 都是满血 130W 的 RTX 3060 显卡，所以差距不会太大，基本都在误差范围内，而在竞技游戏中，酷睿 i7-11800H 因为拥有更高的主频以及更大的三级缓存，所以会有明显的优势。

实际测试下来基本上是符合上述的猜想的，R9000P 在《地铁：离去》、《光明记忆》和《APEX Legend》中会有略微的优势，而在其它项目中，Y9000P 都有着明显的优势，而且是帧数越高的游戏优势越明显，24MB 超大三缓的含金量也主要体现在这里。

总的来说，如果你喜欢玩的是 3A 大作的话，Y9000P 和 R9000P 其实基本是没有什么区别的，而在网游领域，Y9000P 的优势就会非常大，而且这个优势往往就是“能跑满 165Hz”和“不能跑满 165Hz”之间的差别。

总结

i7-11800H 测试到此告一段落了。可以说 11 代 H45 处理器是英特尔打的一场漂亮的反击战：架构更新、制程更新、三缓扩大，使得跑分和体验都略胜于 R7-5800H。同时，H45 最亮眼的地方莫过于扩展性和可玩性的进一步加强，20 条 PCIe 4.0 通道、雷电 4 和 AVX512 指令集都是“有和没有”的差别。

但在看到 i7-11800H 好处的同时，也要看到其明显的不足：功耗。这也是现阶段 H45 处理器唯一的硬伤。10nm SuperFin 的能耗比还是不如台积电 7nm 的，大缓存和各种控制器的增加又进一步拉高了非核心功耗，表现在续航上大约会比 R9000P 短 20% 左右。

可以说，想要发挥 i7-11800H 的全部实力，就需要笔记本拥有充裕的供电和强劲的散热，而拯救者 Y9000P 300W 的超大适配器和 2 风扇 4 出风口 5 热管的强劲散热正是为此而生的，如果你正在考虑选购一台游戏本的话，那么拯救者 9000P 系列会是最好的选择之一。