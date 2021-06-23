欧盟：YouTube 不必为用户侵权负责，但得立即删除或屏蔽

IT之家 6 月 23 日消息 据报道，YouTube 虽然在与欧盟创意产业的斗争中赢得一战，但也遭受了一些损失。

欧洲最高法院周二裁决，YouTube 和其他平台不必为用户上传的侵权内容负责。但如果他们在了解到侵权问题后未能“迅速”采取行动删除或屏蔽相关内容，仍需为此承担责任。

此外，欧洲法院还表示，如果没有采取“适当的技术手段”解决版权问题，或者提供“专门用于”非法分享内容的工具，抑或“明知侵权依然鼓励分享”，也需承担责任。

此项裁决源自一家德国法院受理的两起官司，该法院随后向欧洲法院征求了建议。

第一起官司涉及音乐制作人弗兰克・彼得森（Frank Peterson）。他发现有人在未经其许可的情况下将其持有版权的内容上传到 YouTube 后，便起诉这家视频网站及其母公司谷歌。

第二起官司则由出版商爱思唯尔（Elsevier）发起，它指控文件托管网站 Cyando 未经许可上传其作品。

欧洲法院称，这些平台只应在特定情况下承担侵权责任：“就目前的情况而言，网络平台的经营者原则上并未亲自向公众传播其用户在网上非法发布的受版权保护的内容。然而，如果他们除了提供平台之外，还帮助公众获取这些内容，其传播方式就会构成侵权。”

德国法院将对如何解读欧洲法院的建议作出决定。

YouTube 发言人表示，该公司过去一年为音乐行业创造了 40 亿美元的收益，其中超过 30% 来自对用户原创内容的商业化：“YouTube 是版权领域的领导者，我们支持版权所有者获得公平报酬。所以我们才大力投资先进的版权技术，为整个行业创造全新的收入流。”

不过，这一判决的影响有限，因为它主要关注欧盟旧的版权规定。欧洲议会已经批准了一项颇具争议的新法律，要求网络巨头自动过滤版权内容。

批评者认为这种内容过滤器会阻碍创新和自由言论。例如，如果 YouTube 需要为用户上传的所有内容负责，那里的氛围就会截然不同。

这项立法将对 YouTube 未来与欧盟的版权斗争产生重大影响。