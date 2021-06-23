国产 EDA 第一股，华大九天招股书拆解：营收超 4 亿元，市占率仅 6%

国产 EDA 企业第一股有望诞生。近日，华大九天正式向深交所提交招股书，这家目前国内规模最大、产品线最完整、综合技术实力最强的 EDA 工具提供商计划冲刺创业板。

EDA 即电子设计自动化（Electronic Design Automation），被誉为“芯片之母”，是集成电路领域的上游基础工具，并贯穿于集成电路设计、制造、封测等环节，对提高芯片设计效率、降低成本具有显著作用。但国内 EDA 市场主要由外资巨头主导，华大九天作为最大的本土 EDA 企业，去年营收也才刚过 4 亿元，国内市场份额仅有 6%。

值得注意的是，除华大九天外，多家本土 EDA 企业，如杭州广立微、概伦电子、国微思尔芯等也纷纷开启上市计划，本土 EDA 企业打响第一股争夺战。

EDA 软件收入占比接近 85%，第一大客户保持神秘

华大九天成立于 2009 年，一直聚焦于 EDA 工具的研发工作，公司初始团队部分成员，如现任董事长刘伟平，曾参与中国第一款具有自主知识产权的全流程 EDA 系统 ——“熊猫 ICCAD 系统”的攻关任务，这也为其发展打下了一定的技术基础。

数据显示，华大九天从 2018 年到 2020 年分别实现营收约 1.51 亿元、2.57 亿元、4.15 亿元；净利润分别约为 0.49 亿元、0.57 亿元、1.04 亿元，但扣非后净利润显著减少。这主要受到政府补助的影响，前述同期，公司收到的政府补助分别约为 0.44 亿元、0.54 亿元、0.70 亿元，占当期利润总额的比例分别为 90%、 95% 和 68%，显示公司利润高度依赖政府补助。

华大九天业绩情况（亿元） 数据来源：招股书

目前，华大九天已发展成为目前国内规模最大、产品线最完整、综合技术实力最强的 EDA 工具提供商，拥有模拟电路设计全流程 ED 工具系统、数字电路设计 EDA 工具、平板显示电路设计全流程 EDA 工具系统和晶圆制造 ED 工具等多款 EDA 软件。EDA 软件也成为公司营收最为主要的来源，去年占比接近 85%，技术开发服务去年占比达到 15%。

华大九天的产品主要卖给集成电路设计企业、晶圆制造企业、平板厂商等，招股书披露的主要客户包括华宏集团、京东方、中国电子集团、清华大学、惠科股份、兆芯集成、TCL 科技等。在公开信息中，中芯国际、华为海思、中兴微电子、紫光展锐，以及国内主要的 CPU 设计企业飞腾、兆芯、龙芯等也是华大九天客户。

最近三年，华大九天前五名客户的销售金额占比均超过 50%，公司客户集中度较高；其中第一大客户去年贡献了超过三成的营收，但华大九天在招股书中并未披露具体名称，而该客户连续三年贡献了最多的营收。根据招股书信息，该客户是国内一家主流 IC 设计公司。

值得一提的是，作为一家软件供应商，华大九天也有着惊人的盈利能力。公司的 EDA 软件销售均为自产、标准化的业务，不存在相关成本，故毛利率高达 100%；技术开发服务由于采用定制化模式，需要投入的人工成本和委外费用较大，毛利率较低，且最近三年呈下降趋势，这也导致公司综合毛利率从 2018 年的 95% 下降至去年的 89%。

虽然华大九天整体盈利能力较强，但最后获得的净利润并不可观，也就是公司费用支出影响了盈利规模，其中研发支出是最大的因素。2018 年至 2020 年，华大九天研发费用分别约为 0.75 亿元、1.35 亿元、1.83 亿元，占营收的比重分别为 50%、53% 和 44%。从研发人员来看，该公司截止去年底研发团队达 322 人，占公司总人数的近 68%。

此外，华大九天还获得多个“国家队”加持。去年 12 月，由中国电子有限、九创汇新、上海建元、中电金投、国家大基金、深圳中小企业基金、深创投、疌泉投资 8 家企业作为发起人，华大九天整体变更为股份有限公司。中国电子有限和中电金投均为中国电子集团旗下公司，合计持有华大九天 39.62% 的股份，国家大基金和深创投也分别持股 11.10%、4.22%。

虽然中国电子集团是最大股东，但华大九天称，鉴于股权结构、董事会决策机制及董事会成员构成特点，公司经营方针及重大事项决策由全体股东充分讨论后确定，无任何单独一方能够决定和实质控制，因此公司无实控人。

国产第一大 EDA 公司，国内市场占比仅 6%

招股书还透露了国内 EDA 市场格局情况。据赛迪智库数据，去年 EDA 行业的全球市场规模超过 72 亿美元（约为 470 亿人民币），支撑着数十万亿规模的数字经济；中国 EDA 行业去年总销售额达到 66 亿元，同比增长近 20%，远高于全球 10% 的增长。

也就是说，去年我国 EDA 市场规模在全球的占比约为 14%，且主要由外资主导。有数据显示，去年我国自主 EDA 工具企业在本土市场营业收入约为 7.6 亿元，同比增幅高达 65%，但在国内市场中的比重不到 12%。

招股书显示，华大九天去年占领我国 EDA 市场约 6% 的市场份额，紧随国际三巨头之后，是国内市场第四大 EDA 工具企业，国产第一大 EDA 企业，其销售规模在本土 EDA 企业总额中占比超过一半。

这种格局的背后也是我国 EDA 行业起步较晚且发展较为曲折的历史反映。上世纪 70 至 80 年代，由于外国禁运管制，中国无法购买到国外的 EDA 工具，便开始进行自主研发与攻关，并研发成功了中国历史上第一款具有自主知识产权的 EDA 工具“熊猫 ICCAD 系统”，填补了我国在这一领域的空白。

然而，在此之后国外解除了对我国 EDA 工具的封锁，国外 EDA 工具大量进入中国，缺少政策和市场支持的国内 EDA 工具研发和应用陷入低谷，也导致了国内集成电路产业对国外 EDA 工具的重度依赖。随着 2008 年 EDA 行业重新获得国家的鼓励和扶持，包括华大九天在内的一批 EDA 企业开始涌现。

但 EDA 作为典型的技术驱动型产业，无论是在技术能力，还是在人才规模上，我国企业都还有待追赶。目前，位于全球第一梯队的新思科技（即 Synopsy，总部位于美国）、楷登电子（即 Cadence，总部位于美国）和西门子 EDA 占据了全球近 80% 的市场。

同时，EDA 行业内知识产权较多，且多学科交叉，需要大量综合性人才。去年我国本土 EDA 企业总人数仅有 2000 人，相当于全国 EDA 行业总从业人数的近一半。而培养一名 EDA 研发人才，从高校课题研究到从业实践的全过程往往需要 10 年左右的时间，国内企业还有一些短板需要弥补。

不过，随着集成电路进入后摩尔时代，由摩尔定律驱动的芯片集成度和复杂度持续提升将为 EDA 工具发展带来新需求。华大九天在招股书中提到，未来数年，驱动 EDA 工具市场规模增长的积极因素包括全球半导体市场规模的持续扩张、晶圆制造产能的连续提升、芯片复杂度提升带来的设计工具算力需求增加、晶圆工艺制程提升对制造类工具要求增加、先进封装技术创新发展带来的 ED 工具应用需求提升以及产权保护力度的增加等。

华大九天也将通过上市，为未来的发展补充“弹药”。此次公司拟发行近 1.09 亿股，募资合计 25.51 亿元，将用于四个 EDA 工具升级或开发项目，并将其中的 7.5 亿元用户补充流动资金。

值得注意的是，华大九天此次率先披露招股书并获创业板 IPO 申请受理，有望成为国产 EDA 企业第一股。自去年至今，国内已有多家 EDA 企业准备冲刺上市，但不同于华大九天计划登陆创业板，这些企业更多选择登陆科创板。

芯愿景曾在去年 5 月打响 EDA 企业科创板上市第一枪，后因财报更新在 9 月底中止审核，但最终于去年底撤回上市申请。去年 12 月，杭州广立微也开始上市辅导工作，拟申请 A 股 IPO。今年以来，获英特尔青睐的概伦电子，以及国家大基金投资的国微思尔芯都宣布开启科创板上市辅导。

与此同时，芯华章、芯和半导体等 EDA 初创企业也在一级市场获得融资，尤其是芯华章在成立一年多的时间内连获 6 轮融资，云峰基金、高瓴资本、五源资本、真格基金、高榕资本、中芯聚源等知名机构纷纷入局。随着资本热度高涨，本土 EDA 企业有望在激烈的竞争中加速前进。