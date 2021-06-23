我国首个地球系统模拟大科学装置启用：服务于应对气候变化等

IT之家 6 月 23 日消息 据央视新闻报道，今日，“十二五”国家重大科技基础设施“地球系统数值模拟装置”在北京怀柔科学城落成启用并试运行，这是我国首个研制成功的地球系统数值模拟大科学装置。该装置 2022 年正式建成后，将服务于应对气候变化、生态环境建设、双碳愿景目标、防灾减灾（如天气预报）等国家重大需求，为国际气候与环境谈判提供有力的科学支撑。

业内专家科普称，这意味着中国科学家可以“把地球搬进实验室，给地球做模拟实验”，从而更好读懂地球，更精准、全面认识地球变化，研究全球变化的机制和机理，预知地球的未来。

地球系统数值模拟装置是我国首个具有自主知识产权，以地球系统各圈层数值模拟软件为核心，软、硬件协同设计，规模及综合技术水平位于世界前列的专用地球系统数值模拟装置。其核心软件是中国科学院大气物理研究所经过长期科研攻关，自主研发的地球系统模式，集成耦合了包含大气、海洋、陆面、植被生态、大气化学、海洋生化、陆地生化在内的 7 个分系统模式，能够模拟大气圈、水圈、冰冻圈、岩石圈、生物圈的演变规律，对地球的过去进行反演、对现在进行观察、对未来进行预测。

新落成启用的地球系统数值模拟装置整体性能与国际先进水平相当，具备地球表层各圈层的模拟能力，能够更全面地考虑地球系统的各种过程，特别是全球生态和生物地球化学过程及其与气候系统的相互作用，并在此基础上建立起“生态 — 气温 — 二氧化碳浓度 — 碳排放量”的清晰关系，对温室气体核算、未来升温预估提供有力的模拟支撑，助力碳达峰、碳中和愿景目标的实现。同时，地球系统数值模拟装置建设的“区域高精度环境模拟系统”也将显著提升我国应对环境问题的能力，使我国防灾减灾水平跃升到新高度，并为建设“美丽中国”提供支撑。

中科院大气所指出，气候变化应对与碳中和实现，是世界各国所面临的共同问题，也是最为复杂的多边外交谈判议题之一。一些发达国家已建成专门的地球模拟装置，从而在全球气候和环境变化问题的外交谈判中占据主导地位。

如今，中国首个具有自主知识产权、规模及综合技术水平位于世界前列的专用地球系统数值模拟装置的建成启用，将为国际气候与环境谈判提供有力的科学支撑。