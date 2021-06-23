Soul 宣布暂停美股 IPO 定价流程，腾讯支持决定

IT之家 6 月 23 日消息 今日，社交平台 Soul 发布声明称，暂停美股 IPO 流程。

Soul 在声明中表示：“经过慎重思考，管理层先暂停 IPO 的定价流程。我们的大股东腾讯也支持这一决定。”

IT之家了解到，5 月 11 日，Soul 向 SEC 提交招股书，申请在纳斯达克上市，摩根士丹利、Jefferies、美银证券与 CICC 共同担任承销商。

招股书显示，2020 年 Soul 营收 4.98 亿元，同比增长 604.3%，净亏损 4.88 亿人民币。截至 2021 年 3 月 31 日的前 3 个月，Soul 营收 2.38 亿元，净亏损 3.83 亿。

6 月 18 日，Soul 向 SEC 提交了更新版 IPO 上市申请文件，将发行价区间设定在每股美国存托股票 13 美元至 15 美元之间。

以下为 Soul 声明全文：

大家好！

感谢大家一直以来对 Soul 的支持，大家都知道我们在申请赴美上市 IPO 的事情，进程也非常顺利。我们在过程中遇到了非常爱我们的战略伙伴、投资人，得到了多方的支持。我们非常高兴在更新定价区间后得到了非常火爆的市场反馈。在这一过程中，公司也收到了其他资本运作的可能性，经过慎重思考，管理层先暂停 IPO 的定价流程。我们的大股东腾讯也支持这一决定。

Soul 目前运营一切正常，也将迎来期待中的增长，我们将让更多人使用到我们的产品，将善意，温暖和真实传递给更多的 Souler。再次感谢大家！