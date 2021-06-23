自动驾驶融资潮再起：文远知行 C 轮融资 20 亿元，估值超 200 亿元

6 月 23 日消息，今日，国内知名自动驾驶创企文远知行公布了 C 轮融资的详细信息，本轮融资总金额达到了 3.1 亿美元（约合人民币 20 亿元）。

新公布的投资机构包括 Alliance Ventures（雷诺-日产-三菱联盟基金）、国调基金和前期投资人普罗资本（旗下国开装备基金）等，其中 Alliance Ventures 是战略投资。

而在今年 1 月 14 日，文远知行还宣布完成了 B2、B3 轮融资，筹集到了 3.1 亿美元（约合人民币 20 亿元）。而 B 轮融资是由国内商用车公司宇通集团战略领投，新进投资方包括 CMC 资本、国开装备基金、恒健新兴产业基金、华金资本、创茵资本等。

也就是说，在短短的五个月内，文远知行已经完成了 6.2 亿美元的融资（约合人民币 40 亿元），在完成这两轮融资后，文远知行的估值达到了 33 亿美元（约合人民币 214 亿元）。

能够在短时间内完成两轮融资，也展示了文远知行的技术受到了资本方的认可，文远知行采用了 Robotaxi 与无人小巴双脚走路的模式。

在 Robotaxi 方面，文远知行已经在广州投入运营了 1 年多，期间没有任何事故发生；在无人小巴方面，文远知行已经在广州国际生物岛开展对外试运营，运营范围覆盖区域内各办公点和商业点。

正是在技术和运营层面的不断突破，让文远知行短期内拿到了多轮融资，而在整个自动驾驶领域，目前马太效应也更加明显，头部企业更容易拿到资本，像 Waymo、Cruise 等企业都拿到了新的融资。

C 轮融资 3.1 亿美元 投后估值 33 亿美元

在完成 C 轮融资一个月后，文远知行终于公布了 C 轮融资的金额 ——3.1 亿美元（约合人民币 20 亿元）。

在公布了融资金额之后，文远知行也公布了一批新的投资人名单，雷诺-日产-三菱联盟基金 Alliance Ventures 为战略投资人，其他参投方还有国调基金和前期投资人普罗资本（旗下国开装备基金）等。

而此前，文远知行公布的投资人中还包括了 CMC 资本、启明创投、瓴峰资本、IDG 资本、和创投资、基石资本、Cypress Star、云九资本和 K3 Ventures 等。

值得注意的是，本次投资也是 Alliance Ventures 第二次投资文远知行，2018 年，Alliance Ventures 就曾战略领投了文远知行的 A 轮融资。完成本次融资后，日产汽车将与文远知行进一步发挥各自的优势，共同推进 L4 级自动驾驶技术在中国的研发和商业化落地。

▲日产轩逸自动驾驶出租车队

对于此次投资，日产汽车首席运营官阿什瓦尼・古普塔 (Ashwani Gupta) 表示：“在电动化和自动驾驶领域，日产汽车长期以来处于技术领先地位。技术以人为本是我们的核心理念，而自动驾驶是其中的重要组成部分。中国站在定义未来出行的最前沿，我们很高兴能够与文远知行合作，共同为中国带来更多创新技术和服务。”

文远知行创始人兼 CEO 韩旭表示：“日产汽车作为全球一流的汽车制造商，过去三年一直给我们强有力的支持，帮助文远知行建立了一支全球领先的 Robotaxi 车队，使得我们可以率先向公众提供全开放的运营服务，截至目前已经安全运营超过 18 个月。未来，在日产汽车的支持下，文远知行将加速在中国推进无人驾驶出租车的落地部署。”

值得注意的是，就在今年 1 月 14 日，文远知行 B2、B3 轮融资，共筹集到 3.1 亿美元（约合人民币 20 亿元）。

这一轮融资由国内商用车公司宇通集团战略领投，新进投资方包括 CMC 资本、国开装备基金、恒健新兴产业基金、华金资本、创茵资本等。原有股东方启明创投、创新工场、昆仲资本等在 B 轮融资中继续跟投。

在不到半年的时间内，文远知行就完成了 B 轮和 C 轮融资，完成了 6.2 亿美元（约合人民币 40 亿元）的融资，公司估值已经达到了 33 亿美元（约合人民币 214 亿元）。

在自动驾驶赛道下一阶段的竞争中，文远知行已经率先起跑了。

无人车常态化运营 测试里程超 500 万公里



在公布融资消息后，车东西与也文远知行 COO（首席运营官）张力进行了对话。

他告诉车东西截止目前，文远知行已经获得了广州、武汉、郑州等地的自动驾驶路测牌照，继 2020 年六月份文远知行获得第一个中国无人驾驶路测许可之后，今年四月也获得了美国加州 DMV 所颁发的无人驾驶路测许可。文远知行也已经积累了超过 500 万公里的自动驾驶路测里程。

现阶段，文远知行的运营自动驾驶出租车队的规模在 40 台，主要在广州地区进行运营。

谈及下一阶段的落地规划，张力表示，除了在广州进行运营测试，文远知行还在武汉、南京、郑州展开自动驾驶出租车的试运行。接下来会有序进行规划，这综合考虑城市、客户和法规的具体情况而定，不急于过快拓展。无人驾驶需要在合规的前提下开展测试，所以这个很大程度取决于当地法规的完善程度，文远知行非常欢迎更多的城市制定友好的法规，支持和鼓励无人驾驶技术的研发和落地。

针对目前比较火热的完全无人驾驶，张力说，目前国内还尚未允许无人驾驶出租车上路载客，商业化运营还不被批准，目前文远知行只做无人驾驶的路测。对外载客运营的 Robotaxi 根据法规要求都是带安全员。

文远知行在 2021 年 1 月中旬推出了无人驾驶小巴，率先在广州国际生物岛开展对外试运营，运营范围覆盖区域内各办公点和商业点。

▲文远知行与宇通共同研发的无人驾驶小巴

1 月底，文远知行又在南京成立了全资控股的研发运营机构文远苏行，并在江苏南京生态科技岛开展了无人小巴的常态化测试。

关于无人驾驶小巴，张力说：“无人驾驶的小巴目前已经陆续开始下线，在国内几个主要一线城市进行测试和试运行，后续会和宇通一起实现这些城市的无人驾驶小巴的载客运营。至于产品的后续发展，文远知行将会综合根据产能和技术迭代进行规划。”

文远知行成立于 2017 年，全球总部位于广州，在北京、上海、南京、武汉、郑州、安庆以及美国圣何塞设立分部，目前团队规模超过了 400 人，其中 85% 以上都是研发工程师。

2019 年 12 月 3 日，文远知行通过旗下合资公司文远粤行，和广州白云出租车集团、科学城（广州）投资集团一同，在广州市黄埔区、广州开发区开启自动驾驶出租车试运营服务。

在 2020 年 6 月，文远知行的 Robotaxi 服务上线高德打车平台，进一步方便了用户的出行需求，其运营服务范围同样是在广州市黄浦区、广州开发区核心的 144.65 平方公里范围内。

根据文远知行的数据，截止 2020 年 11 月，文远知行 Robotaxi 运营一周年内共完成 14.7 万次出行，服务用户超过了 6 万人次，没有发生一起主动责任事故。

车东西此前曾在广州乘坐文远知行的自动驾驶出租车，就乘坐体验来说，文远知行自动驾驶出租车上路表现比较平稳，过程中没有出现接管或操作卡顿的情况。3 次乘坐下来，会让人觉得像是在坐“专车”。

就自动驾驶出租车的具体服务车型来看，在文远知行的 WeRide GO App 可以打到改装自东风日产轩逸的自动驾驶汽车，在高德地图上能打到改装自林肯 MKZ 的自动驾驶汽车。

结语：自动驾驶领域马太效应增强

自动驾驶一直是一个非常烧钱的赛道，一直以来这一领域融资的消息都不断出现，但从行业的发展角度来看，比较普遍的行业观点是认为自动驾驶行业已开始迈入高德纳技术成熟度曲线的第二个爬升期。

进入这一阶段后，公众对于这一领域的关注开始增加，而资本市场的选择对象也会变得更加挑剔，开始向头部玩家集中，几个头部玩家将会拿走大部分融资。

今年以来，这样的情况更加明显，前一段时间自动驾驶行业龙头 Waymo 获得了 25 亿美元（约合人民币 160 亿元）融资，而在国内方面，像文远知行这样的实力玩家也在今年五个月内拿到了 6.2 亿美元的融资（约合人民币 40 亿元）。

在这种趋势下，自动驾驶行业的竞争将会变得更加激烈，一方面是头部玩家的技术角逐，另一方面则是弱势玩家的生存问题。

对于整个自动驾驶行业来说，这样的趋势也将会推动技术的新一轮升级，从长远来看，这一时期将会是至关重要的时期。