微软市值突破 2 万亿美元，云计算是大功臣

美国当地时间 6 月 22 日，微软市值突破 2 万亿美元；其中在盘中，微软股价最高触及了 265.79 美元，当天收盘价报收于 265.51 美元。

在全球市值排名中，排在苹果、微软之后的企业是沙特阿美公司、亚马逊、谷歌母公司 Alphabet 三家企业，它们的市值分别约为 1.9 万亿美元、1.8 万亿美元，1.6 万亿美元。其中沙特阿美公司曾经在 2019 年 12 月短暂跨过 2 万亿美元这一门槛，目前市值约为 1.9 万亿美元，沙特阿美已成为世界石油生产和储量的领先者之一。

2019 年，微软刚突破 1 万亿美元，仅两年时间，微软就成为了继苹果公司后，第二家市值超过 2 万亿美元的企业。因受到疫情影响，人们对远程办公的需求推动了云计算平台的发展，微软作为全球最大的软件公司，在其最畅销的操作系统和 Microsoft Office 系列软件为微软带来了不菲的收入外，在云计算和 AI 方面的布局，也为微软带来了新的活力。

新业务成功助微软突破 2 万亿

微软公司的迅速成长离不开其最新业务的成功。

随着互联网和移动互联网时代的到来，在社交媒体和互联网搜索方面，微软曾经一度落后于谷歌等较新的竞争对手，以及苹果这类更灵活的竞争对手。

自从萨提亚・纳德拉掌舵后，微软的情况发生了改变。

2014 年萨提亚・纳德拉担任 CEO，成为了微软的第三任 CEO，让微软这样的科技巨头再次朝气蓬勃，并且迅速成长为全球最具成长性的科技企业，萨提亚・纳德拉成功将微软重塑为世界上云计算软件的最大经销商之一。

在萨提亚・纳德拉上任之前，微软正值业绩下滑，被媒体称为“日渐没落的帝国”。在其上任后，萨提亚・纳德拉临危受命，把微软的重点战略聚焦于云计算、移动软件和人工智能等前沿领域，在最初采取了一系列措施，如构建智能云平台、创造更加个性化的算法、上线微软 Azure 云服务等，这让微软“起死回生”。

到 2020 年，智能云业务占微软 2020 年营收的 33.8%，首次成为三大主要业务部门中最大的一个，高于 2019 年的 31%。

今年 6 月 16 日，微软董事会全票通过现任 CEO 萨提亚・纳德拉担任新任董事长，执掌微软，像这样兼任两个职位，萨提亚・纳德拉是继比尔・盖茨后的第二人。

传统软硬件依旧强势

在科技领域，微软是一个具有吸引力的名字，尤其是在消费者触达的软硬件方面。

Microsoft Office 系列软件依旧是世界上最流行的办公套件之一，Windows 系统也依然牢牢占据全球系统市场份额的第一名，据最新的媒体消息，微软将于北京时间 24 日举行新一代操作系统 Windows 11 发布会，Windows 11 也将迎来新的“面貌”。

此外，在传统的 Windows 系列软硬件之外，微软还大力投入到游戏行业领域，成功打造了 Xbox 平台。

自微软 2001 年发售 Xbox 以来，在游戏硬件领域，微软的 Xbox 就和索尼 PS、任天堂 NS 形成了三足鼎立的局面。

Xbox 是由微软开发的家用电视游戏机，第一款是于 2001 年发售，第二代产品 Xbox 360、第三代产品 Xbox One、第四代产品 Xbox Series X（the new Xbox）分别于 2005 年、2013 年、2019 年发布。

凭借微软在硬件和软件上的加持，微软发布的游戏机有多项的技术进步。拿第四代产品 Xbox Series X 来说，其获得了 2020 年度创新设计奖，官方给出的获奖理由是：其搭载了 AMD 最新的 Zen 2 架构 CPU 以及 RDNA 2 架构 GPU，浮点数达到了 12T，此外配备了 1TB 的 PCIe 4.0 SSD，可以通过专属外接存储卡进行容量的拓展。

在今年刚过去不久的 E3 大展上，微软的表现也十分出色。

微软和 B 社推出的《光环：无限》被观众认为是最期待的游戏，还有《极限竞速：地平线 5》这样的压轴新晋赛车游戏，整个发布会公布多款著名 IP，满足了玩家的期待。

根据微软公布的资料，截止 2020 年 12 月 31 日的第二财季财报，与上一财年同期相比，微软收入 431 亿美元，增长 17%。第二季度，Xbox 硬件收入在 Xbox Series X/S 发布的推动下增长了 86%，游戏收入增长了 51%。