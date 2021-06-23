TrendForce：预计 2021 年全球新能源汽车达 435 万辆

IT之家 6 月 23 日消息 今日，TrendForce 集邦咨询发布报告称，预计 2021 年全球新能源汽车的销售量将达到 435 万辆，年增长率 49%。

TrendForce 表示，目前多数国际车厂所销售的新能源汽车数量仅占自家整体销量的 10% 以下，因而增加车款与销量为当务之急。新造车势力则积极扩张产能，无论是特斯拉还是国内品牌蔚来、小鹏等均有扩产计划。

报告称，目前新能源汽车销售量仅占整体汽车销售量的 5%，意味着该市场的增长潜力仍大，也吸引了众多新进者想要加入其中，并且多数来自消费性电子及互联网等从业者，如小米、OPPO 等。

IT之家了解到，中国汽车工业协会数据显示，截至 2021 年 5 月底，我国新能源汽车保有量约 580 万辆，约占全球新能源汽车总量的 50%。今年 1 月至 5 月，我国新能源汽车产销分别完成 96.7 万辆和 95 万辆，同比均增长 2.2 倍。

另据中国之声《新闻晚高峰》此前报道，业内估算，最早上市的一批新能源汽车，其动力电池已经处在“退役”期之内。预计今年起，新能源汽车报废动力电池数量呈现逐年增长态势，到 2025 年后，每年“退役”电池数量增长将超百万量级。