社交平台 Soul 暂停美股 IPO，创始人被指参与不正当竞争

6 月 22 日消息，今天陌生人社交应用 Soul 突然发布公告，宣布将暂停 IPO 的定价流程，并称大股东腾讯也支持这一决定。

有消息称，Soul 暂停 IPO 可能与 Uki 的官司有关。6 月 21 日，Uki 官方微信公众号发布声明表示，“日前我司已依法收集到上海任意门科技有限公司创始人、董事长兼 CEO 张璐等人涉嫌参与对我司不正当竞争的关键证据，将择期对外公布。”

今年 5 月底，《科创板日报》爆料称，上海牛咖信息科技有限公司（Uki）以“其他不正当竞争纠纷”为由，起诉上海任意门科技有限公司（Soul），并已立案。目前，Soul 已被冻结 2693 万元。

Uki 与 Soul 之间的“梁子”早在 2019 年就结下了。

2019 年 6 月，Soul 刚拿到融资后四天，国家网信办就发布了《国家网信办集中开展网络音频专项整治》通知，包括 Soul 在内的 26 款软件，因“传播历史虚无主义、淫秽色情内容”被下架。

那时候，Soul 正在大力做宣传，“被下架”意味着投入的大量广告费要打水漂。另一方面，与自家产品很像的 Uki App 还可以正常下载。为了不给竞争对手留机会，Soul 运营合伙人故意在 Uki 的 App 上散布涉黄等有害、违规信息，并截图进行恶意举报。最终 Uki 被有关部门约谈，App 被下架三个月。

Uki 在随后的调查中发现，发布涉黄内容的两个账号，都来自同一个 IP 地址，而且内容发布之后，他们都修改了头像，断定这是一起恶意举报事件，于是向公安机关报案，Soul 运营合伙人李某被批捕。

2020 年 12 月，上海市普陀区人民法院一审判决认定，Soul 员工李某和范某某出于恶意打压的目的，对同行进行恶意举报，造成了 Uki 被约谈下架，损害了其商业信誉和商品声誉。

一审判决后，Soul 发布声明称，恶意举报系员工个人所为，与公司无关。但 Uki 强调，“此举枉顾事实，推卸责任”，将向有关部门举报 Soul 运营主体上海任意门科技有限公司的不正当竞争，并继续通过司法途径要求其公开道歉、赔偿损失。

据悉，虽然 Uki 在 2020 年 2 月恢复上架，但恶意举报的影响在持续，被下架期间，Uki 的用户数据出现断崖式下跌，公司业务几乎陷入停滞，短时间内很难恢复。

今年 5 月底，有消息称，Uki 以“其他不正当竞争纠纷”为由起诉 Soul，法院已经立案。

6 月 21 日，Uki 官方微信公众号发布声明表示，“日前我司已依法收集到上海任意门科技有限公司创始人、董事长兼 CEO 张璐等人涉嫌参与对我司不正当竞争的关键证据，将择期对外公布。”

对于暂停上市的原因，Soul 没有在公告中提及。Soul 表示，目前运营一切正常，也将迎来期待中的增长。

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