孙正义：短期内不退休，70 岁之后或继续担任软银董事长

北京时间 6 月 23 日下午消息，据报道，软银创始人、董事长兼 CEO 孙正义（Masayoshi Son）今日在年度股东大会上表示，尽管他已经在认真考虑接班人问题，但短期内还不会放弃对软银的控制权。

孙正义此前经常表示，他计划在 69 岁之前退休。但在今日的年度股东大会上，孙正义又告诉股东，70 岁之后他可能继续担任软银集团董事长。

这意味着，孙正义可能会在 69 岁放弃 CEO 头衔，并确定接班人选。而今天，这位 63 岁的 CEO（孙正义）在演讲时不同寻常地戴着老花镜，他说这要归功于先进的医疗技术，他感觉自己充满了活力。

据今日刚刚卸任软银董事职务的川本裕子（Yuko Kawamoto）表示，制定孙正义的接班人计划是软银面临的最大挑战。她曾是软银的第一位女性董事会成员。

股票回购仍是未来选项

在今日的股东大会上，投资者还询问了更多股票回购的计划，以及通过管理层收购将公司私有化的可能性。软银上个月曾宣布，已完成现有股票回购计划，暂时还没有新股票回购计划。

关于股票回购，孙正义说：“回购一直是我脑海中的一个重要选项，但何时以及规模有多大需要平衡思考。”他还补充说，软银还需要考虑资金的其他用途。

孙正义拒绝就收购前景发表评论。但去年 12 月有报道称，软银已经讨论了这样的收购想法。如果付诸实施，该计划将使软银回购并取消自己的股票，从而推高孙正义本人的持股比例。

他说：“很多事情都有可能，但很难对此发表评论。我不应该对此发表评论。无可奉告。”

在电商巨头 Coupang 46 亿美元首次公开招股（IPO）的推动下，软银 5 月份公布了有史以来最高的季度净利润。但是，由于没有新的股票回购计划，软银股价一直萎靡不振。本周一，软银股价又创下今年以来的最低点，市值也被东南亚最大科技集团 Sea 所超越。

虽然去年的利润主要是投资账面收益，但孙正义有充足的现金继续回购股票。截至 3 月 31 日，软银拥有 6.75 万亿日元的现金和等价物，其中约 2 万亿日元为短期投资。

孙正义还表示，软银可能会考虑股票拆分，以使更广泛的投资者更容易接触到软银股票。周三，软银股价在东京收盘时变动不大，报于 7688 日元。

愿景基金承诺翻一番

如今，孙正义越来越关注软银所投资的初创公司的成功。软银的“远景投资”投资部门已从一年前软银历史上最大的亏损来源，转变为盈利的主要推动力。今年第一季度，该部门的利润达到 2.3 万亿日元。

去年第四季度，韩国电商龙头 Coupang 为“愿景基金”贡献了 245 亿美元的利润。此外，今年 2 月份上市的德国二手车批发平台“Auto1 Group”贡献了 18 亿美元的收益，而 Uber 则亏损 2 亿美元。

据软银今日提交的一份申报文件显示，自 3 月底以来，软银对“愿景基金 2 期”的承诺翻了一番，达到 400 亿美元。软银是“愿景基金 2 期”的唯一投资者。孙正义此前曾表示，在投资 WeWork 被证明失败后，他已放弃为该基金寻求外部资金。

孙正义承认，考虑到软银在过去几年从经营科技业务向投资控股模式的转型，他需要更加努力地教育投资者，赢得他们的信心。他认为，最好的方式就是，将软银视为“信息革命的资本提供者”。他说：“投资人赚钱。资本提供者决定未来。风险投资对软银来说似乎太小了。”