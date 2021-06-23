蚂蚁链发布区块链高速通信网络 BTN，吞吐量提升 186%

6 月 23 日下午消息，今日，蚂蚁集团对外发布了区块链高速通信网络 BTN（Blockchain Transmission Network），这是一个面向全球可信数字网络建设的通信技术方案。

据介绍，BTN 把实时通信技术落到区块链场景，让信息的可信流转更快、更安全、更稳定。在技术性能提升方面，BTN 可以将区块链网络的吞吐量提升 186%，带宽成本降低 80%，时延降低 40%。此外，在这条“高速公路”上，还配有智能导航系统，可自动推荐最优通信路线。

过去，通信网络的快速发展解决了信息交互和传输的效率问题，拉近了人与人的距离。但由于缺乏可靠的信任机制，传统的通信手段无法完全保证信息的真实性和完整性，信息在传输过程中被破坏和篡改的事情时有发生，可信价值网络的建设并没有实现。而区块链作为一种信任技术，则可以为数据提供可信的流转通道，解决产业协作的信任难题。

蚂蚁集团智能科技事业群区块链平台技术总监闫莺表示：“BTN 是全新的通信解决方案，将更好地发挥区块链的特性，进一步促进产业协作，推动大规模产业协作早日到来。”

据了解，BTN 已先后落地了上海、张家口、中国香港、法兰克福、新加坡等城市，中国、西欧和东南亚的区块链平台，已经可以选择就近接入并享受 BTN 带来的高速通信网络服务。