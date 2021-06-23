松下 S1 / S5 全画幅无反固件更新：支持 HDMI 输出 RAW 视频

IT之家 6 月 23 日消息 今日松下影像宣布，为 S1 / S1R / S5 三款全画幅无反相机推出新固件，新增多项新功能，S1 / S5 两款相机支持 HDMI 输出 RAW 视频。

松下 LUMIX S1 新固件版本为 Ver2.1，LUMIX S5 固件版本为 Ver2.3。更新后，配合 Blackmagic Video Assist 12G HDR，两款相机将支持通过 HDMI 输出 RAW 视频数据，最高可录制 5.9K / 4K / 变形宽荧幕 (4:3) 3.5K 的 12-bit RAW 数据。

官方提示，播放 Blackmagic RAW 数据需要 DaVinci Resolve 或 DaVinci Resolve Studio 两款软件。且需要 DaVinci Resolve Studio 来编辑 Blackmagic RAW 数据。

对于松下 LUMIX S1R 相机，新版固件为 Ver1.9 版本。这一相机与 S1 一起，新增照片格调：【L.ClassicNeo】和【L.Monochrome S】。

IT之家还了解到，松下还将发布适用于 Adobe Photoshop CC 的插件软件，可以支持读取、编辑、保存 LUMIX S 系列的 HLG 照片（HDR 静止图像）。通过 LUMIX S 系列相机的 HDMI 连接，在对应的 HLG 监视器上，可将保存的图像文件作为 HDR 照片播放。