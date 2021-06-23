Intel 大变革：引入 VMWare 大神任 CTO，成立四大新部门

在英特尔新任 CEO 帕特・基辛格（Pat Gelsinger）任职的第 128 天，又做出了一个重要决定：

成立组建两个新的业务部门，新加入两名技术领导。

调整后的业务部门及技术领导如下：

数据中心和人工智能部门，桑德拉・里维拉（Sandra Rivera）

网络和边缘部门（NEX），尼克・麦基翁（Nick McKeown）

软件和先进技术事业部（SATG），格雷格・拉文德（Greg Lavender）

加速计算系统和图形事业部（AXG），拉贾・科杜里（Raja M. Koduri ）

“自从重新加入英特尔以来，我对整个公司的人才和创新印象深刻，但我们必须加快步伐以实现我们的雄心壮志。”Pat Gelsinger 如是说。

数据平台部门重组，新部门专注软件和 HPC

此次业务变动主要分为两个部分，一个是英特尔的数据平台事业部（DPG）将重组为两个新的业务部门，另一个英特尔将建立两个全新的部门。

图片源自英特尔官网

具体来说，英特尔数据平台事业部（DPG）将拆分成数据中心和人工智能部门和网络和边缘部门（NEX），而原本一直担任英特尔数据中心事业部的执行副总裁兼总经理 Navin Shenoy 将协助部门过渡，并于 7 月 6 日离开英特尔。

数据中心和人工智能部门专注于开发基于云的世界领先的数据中心产品，英特尔至强和现场可编程门阵列产品 FPGA 都包括在内，同时还将推动公司整体的 AI 战略。

该部门由桑德拉・里维拉（Sandra Rivera）担任执行副总裁兼总经理，在此之前，Rivera 是英特尔的首席人力资源官，领导公司在全球的人力资源。

更早之前，Rivera 原所属公司 Dialogic Corp 于 2000 年被英特尔收购，Rivera 随即加入英特尔担任营销总监，后来领导拥有 3000 多名员工的网络平台事业部，推动网络技术设施向基于英特尔的解决方案转型，整合英特尔芯片和软件产品组合。

网络与边缘部（NEX）由原本英特尔的网络平台事业部、物联网事业部和连接事业部整合而来，旨在推动英特尔的整个网络技术和产品在边缘智能达到领先地位。尼克・麦基翁（Nick McKeown）被任命为该部门的高级副总裁兼总经理，并于 7 月 6 日全职加入英特尔。

McKeown 创立过五家网络公司，并获得超过 25 项行业奖项，包括在 2021 年获得 IEEE Alexander Graaham Bell 奖章。英特尔在 2019 年收购 McKeown 与友人共同创立的 Barefoot Networks，将 McKeown 招致麾下兼职英特尔高级研究员。

另外两个新成立的事业部分别是软件和先进技术事业部（SATG）和加速计算系统和图形事业部（AXG）。英特尔声称，SATG 部门将推动英特尔的软件统一愿景，确保软件仍然是英特尔的强大竞争优势，AXG 部门将增加公司对高性能计算和图形领域的关注，为企业和数据中心等市场提供高性能和图形解决方案。

在软件和硬件产品及高级研发方面拥有超过 35 年经验的 Greg Lavender 将于今年 6 月从 VMware 加入英特尔并担任高级副总裁、首席技术官（CTO）并兼任 SATG 部门的总经理。Lavender 曾在花旗和思科任职，带领花旗完成转型，以及负责思科网络软件工程的升级。

长期推动英特尔架构战略的 Raja M.Koduri 担任 AXG 部门的高级副总裁兼总经理。

Rivera、McKeown、Lavender 和 Koduri 都将直接向 Pat Gelsinger 汇报。

IDM2.0 战略升级，第二次组织变更

事实上，此次组织调整是继 Pat Gelsinger 担任英特尔 CEO 以来的第二次部门调整。

今年 3 月，Pat Gelsinger 上任后首次发表对外演讲，大谈对英特尔未来的展望，重磅宣布英特尔将升级到 IDM2.0 模式，根据需求混合使用内部和外部代工厂以及提供新的代工服务。

由于 IDM2.0 战略，英特尔内部也围绕制造、供应链等方面进行部门规划而重组，代工部门 IFS（Intel Foundry Services，IFS）就是围绕这一战略升级做出的第一步组织调整。Gelsinger 在今年 3 月就宣布了这一计划，该部门由半导体行业资深专家 Randhir Thakur 博士领导，并直接向 Gelsinger 汇报。

作为 IDM2.0 计划的一部分，英特尔还聘请了三星北美代工业务的前负责人 Hong Hau 领导代工服务的转变。

Moor Insights and Strategy 总裁兼首席分析师帕特里克・摩尔黑德 (Patrick Moorhead) 表示：“我一点都不感到惊讶，因为每位新任 CEO 一旦弄清楚自己想要实现的目标就会改变组织。Pat Gelsinger 说他想提升技术人才，并希望再次在软件方面变得出色，这次组织架构调整就是他正在做的事情。”

值得注意的是，Pat Gelsinger 接任英特尔 CEO 的消息宣布之后，不少业内技术良将都相继宣布加入或回归英特尔，"酷睿 i7 之父"Glenn Hinton、英特尔老将 Sunil Shenoy 、VMware 老部下 Guido Appenzeller 都包括在内。

这一次组织调整中，Nick McKeown 和 Greg Lavender 的加入再次证明了业界对 Pat Gelsinger 的信任和认可。

英特尔董事会独立主席 Omar Ishrak 曾对任命 Pat Gelsinger 交接一事表示：

Pat 是一位久经考验的技术领导者，在创新、人才培养和对英特尔的深入了解方面有着卓越表现，他将在高度关注运营执行的同时，继续持续基于价值观的人文领导风格。