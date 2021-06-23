9 个月估值翻 10 倍，这款 Z 世代社交产品要瞄准「微信」

除了安排日常事务，当作效率工具，日历类 App 还能干嘛？

软银最新领投的项目给出一个新思路，日历不仅可以做成社交产品，还能让一家公司成为硅谷独角兽。

这款产品名叫 IRL，早在 2018 年就上线了，原本不温不火，却在疫情期间彻底翻红。过去一年多，它的用户总数增长 400%，至今超过 2000 万，月活也达到 1200 万。

IRL 的估值也水涨船高，去年 9 月还只值 1 亿美元，最近宣布完成 1.7 亿美元 C 轮融资后，估值涨到 11 亿美元，翻了 10 倍。

与高增长、高估值形成反差的是，IRL 的功能却非常简单 —— 整合线上线下各类活动，以日历的形式推荐给用户。

如此简单的功能凭什么值 11 亿美元？

简单功能背后，隐藏更大的「野心」

打开 IRL，你会发现它的交互界面和此前爆红的 Clubhouse 很像。主页面都是由消息卡片组成的信息流，tab 栏放置在 App 顶端。

左图是 IRL 的产品主界面，右图是点开「日历」栏后的内容页｜产品截图

IRL 的 tab 栏有五个。除了个人主页、消息通知、好友邀请这些常规功能外，IRL 的特色在于「日历」栏，以及被设计成指南针图标的「发现」栏。

「日历」栏里有你已经预约好的活动，还有 IRL 预先设置的节假日提示，以及诸如奥运会这样的大型赛事安排等。这些信息按照时间轴方式呈现，活动日期、起始与结束时间点，以及发起人是谁，一目了然。

IRL 可自主发起活动，产品会给出活动关键词推荐｜产品截图

IRL 的活动大致分为两类。一类是用户自主举办的 UGC 活动。按下主页面右下角的「+」号即可快捷发起。「一起冥想」、「一起游戏」、「一起看电影」等居家休闲项目，是 IRL 建议用户发起的活动类型。

如果你懒得自己办活动，也可以到「发现」栏内物色感兴趣的 PGC 活动。这里的活动种类五花八门，分为音乐、体育、电视、播客等几个大类。

比如音乐类活动，有美国女歌手 Lana Del Rey 将在七月初发行新专辑，还有各类音乐主播将发起线上演出直播。值得注意的是，这些活动并不在 IRL 上举办，而是 Spotify、YouTube 等其他平台。

IRL 公开活动的「发现」页，以及相关活动详情页｜产品截图

这也是 IRL 有意思的地方。正如 IRL 创始人之一 Shafi 所说，IRL 是少有的鼓励用户离开自家平台的平台。

2018 年上线之初，IRL 主打线下活动推荐，IRL 的含义是「in real life」。基于地理位置，IRL 向用户推送其附近有趣的活动，鼓励用户离开平台，走到线下和朋友相聚。

2020 年初疫情爆发后，线下聚会暂停，IRL 重点迭代了「发现」页，为用户推荐更多线上活动，IRL 的含义也变成了「in remote life」，鼓励用户通过 IRL 探索互联网上更多远程虚拟活动的乐趣。

TikTok、HBO 等机构入驻，并在 IRL 上发布活动信息｜产品截图

于是，IRL 开始和 TikTok、Spotify、Twitch、SoundCloud、YouTube 等内容平台合作，邀请它们来 IRL 开设官方账号，同步各种活动信息。同时，IRL 也鼓励用户在预约信息里添加这些平台的活动网址。

就这样，通过 UGC+PGC 的方式，IRL 建立一个体量庞大的活动池。

对内容平台而言，IRL 成了线上活动的宣发渠道。对用户来说，IRL 则是能够发现各种线上活动的聚合平台，并且利用 IRL 提供的日历功能，用户还能高效合理地安排时间。

要是 IRL 对产品的定位止步于此，它的估值根本到不了 11 亿美元。毕竟，信息聚合平台门槛低，可替代性强。从 IRL 过去一年的产品迭代也能看出，它还有更大的「野心」。

这个「野心」正是社交化。

面向次世代的产品，想做成下一个「微信」

过去一年，IRL 最明显的变化就是增加了「群聊」功能。主页面占屏最大的由消息卡片组成的信息栏，正是一个个围绕不同活动建立的小组群。

IRL 如今的产品机制非常鼓励群聊。

无论是公开 PGC 活动，还是自主发起的 UGC 活动，只要你点击了「加入日历」，下一步 IRL 就会自动弹出你手机通讯录的列表，询问你邀请哪些朋友参加。

IRL 群聊页面和投票功能展示｜产品截图

每项活动预约都会自动形成一个群聊对话框，出现在主页的信息栏里。群聊功能包括发起投票，发送照片、表情包，主打的聊天场景正是用户对某一项活动做提前规划，分享活动相关的体验、资料、图片等等。

还有个产品细节值得注意，几乎在每个公开活动的预约页面下，都有这么一句话，大意：「这个活动并没有群组，加入日历，邀请朋友们一起聊天吧」。

所以，IRL 现阶段并不关心这些活动在哪里举办，甚至鼓励用户离开自己的平台。它在意的是用户发现或发起活动后，形成沟通和连接的节点是否在自身的平台内。

这些节点能够带来网络效应，形成社交关系链，是 IRL 通向社交产品的基石，是其在疫情期间实现高增长的关键动作，也是 IRL 价值更高的部分。

这里可以类比下微信早期的发展路径。

最早，微信是个通讯工具，想要给朋友发消息，就得邀请朋友下载微信，通过对交流功能易用性和创新性的打磨，微信在熟人通讯领域卷入了更多用户。接着，微信又推出了摇一摇、附近的人等玩法，进一步突破半熟人和陌生人社交圈。

IRL 当下的发展看上去似乎正处在微信的早期阶段。在这个阶段里，IRL 想解决的关键问题，同样是如何进一步巩固熟人关系链，以及突破半熟人和陌生人关系链。

在扩展熟人关系链上，IRL 找到了不错的切入点。活动本身就是个群体性行为。以兴趣驱动，通过「事件 + 群聊」的玩法，将活动以社交推荐方式，利用通讯录分发出去。这么做也为产品卷入了更多熟人关系链。

目前，IRL 还未上线陌生用户之间的私信功能。在半熟人和陌生人这层关系链上，IRL 构建了关注机制，同时鼓励用户创建各类兴趣小组，并展示在个人主页上。加入小组后，陌生人之间的交流方式同样是以群聊为主。

从这个维度看，对用户而言，IRL 首先是一款好用的社交活动规划工具，理念是「用完即走」。社交关系和行为是在参与活动的过程中自然发生的。

IRL CEO Abe Shafi｜图片来源：techcrunch

这似乎与微信创始人张小龙提倡的「好的产品，用完即走」不谋而合。IRL 创始人 Shafi 的确表示过「想做成微信这样的产品」，将用户更多的生活活动纳入 IRL 产品体验中。

Shafi 还透露，IRL 目前的用户以年轻群体为主，大学生居多。对这群 Z 世代而言，Facebook 已不再是社交首选，他们活跃在 TikTok、Twitch 等平台上，但这些平台又没有足够好的适合群体沟通的工具。

时下，有不少 TikTok 用户都在个人主页上，添加了自己的 IRL，以及作为和粉丝深度交流，加深关系的方式。近期，IRL 还与 TikTok 有了更深度的合作，允许用户使用 TikTok 账号登陆。

帮助 Z 世代建立以内容为主导的群体社交，这正是 IRL 解决的痛点。这也将 IRL 与沉淀现实关系的社交 App 区分开来，成了 IRL 成长的突破口。