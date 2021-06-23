小米 MIUI 开发版第 501 周更新：增加 App 内刘海设置，修复部分场景下卡顿问题

IT之家 6 月 23 日消息 小米产品总监、MIUI 体验总负责人金凡近期称，已正式成立了“MIUI 先锋小组”，集中解决大家反馈的各类体验问题，做好首席客服小组。接下来会以报告的形式将工作进度发在小米社区中，请大家监督。

小米 MIUI 官方今天发布了 MIUI 开发版第 501 周更新，大家可以提前了解本周更新的内容，本周已修复问题 7 项，待进版优化 1 项。

IT之家获悉，本次修复淘宝、微博 App 部分场景下卡顿的问题，增加应用内刘海设置，修复小米 10 天气城市列表滑动掉帧的问题。

已修复问题

1. 修复淘宝、微博 App 部分场景下卡顿的问题

发版时间：已进开发版

2. 修复个别应用在使用指纹验证时，跳回到锁屏界面的问题

发版时间：已进开发版

3. 修复深色模式下应用商店显示斑马线的问题

发版时间：已进开发版

4. 修复部分场景下拨打电话，没有过渡动画的问题

发版时间：已进开发版

5. 增加应用内刘海设置

发版时间：已进开发版

6. 修复状态栏信号图标间距较大的问题

发版时间：已进开发版

7. 修复天气城市列表滑动掉帧的问题

发版时间：已进开发版

适配机型：小米 10

待进版优化

1. 修复短信会话详情页掉帧的问题

发版时间：预计下周进入开发版发布