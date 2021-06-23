谷歌开放 Workspace，它会是下个「被砍」的产品吗

Workspace 能调动的资源太多了，它真正需要的，或许是一次「推倒重来」。

谷歌「又」推出新的产品了，或者说，又为用户「整合」出了一个新的产品。

近日，Google 将一个名为 Workspace 的产品正式开放给用户。Workspace 名字看起来新，但内里其实是结合了 Gmail、Google Docs、Drive、Chat、Meet 等知名产品的集合体。

这款集合了邮箱、在线文档、即时通讯等众多服务的应用，本来承载着 Google 企业级「线上协作平台」的众望。但是，在遭遇到 B 端企业用户的冷遇后，现在团队希望从普通用户入手，试水 C 端消费用户，毕竟集合中的应用本身都是流行的免费应用。

虽说「观念一变天地宽」，转向消费级别马上有了 30 亿「潜在用户」，但是以 Google「产品刽子手」的人设来看，Workspace 看起来很快也会「Bye Bye Space」。

碰壁企业市场

很多人可能不熟悉 Google Workspace 这个名字，它其实也是去年 10 月才诞生的概念，至今才 8 个月大。

去年夏天，新冠疫情肆虐，越来越多人开始居家办公。谷歌也决定在「线上协作」方向发力，将旗下的 G Suite 办公套件（包括邮件、文档、云盘等功能）和通讯服务 Google Chat、Meet、Duo 整合到一起，推出一个完整的「协作平台」。

这个项目由前微软 Office 产品主管 Javier Soltero 负责。他于 2019 年 10 月加入谷歌，担任负责 G Suite 的副总裁。G Suite 业务隶属于 Google Cloud，为了将办公套件和通讯服务整合成「协作平台」，谷歌破例将本属于「平台和生态系统」事业群的通讯产品，也划归到 G Suite 团队，由 Soltero 统一管理。

确定方向后，Soltero 先是火速将 Google Meet 视频通话功能，整合进了 Gmail。Gmail 是谷歌用户量最大的办公产品之一，有 15 亿用户，自然成为了谷歌切入「办公场景」最重要的入口。谷歌希望通过这种方式，将自己的视频通话服务，植入「邮件处理」场景。

在办公领域，谷歌有很多成功的产品，有巨大的用户基数，但缺乏一个统一、连贯的入口。因为谷歌的大部分产品都高度基于 Web，用户往往通过一个链接就可以直达「应用页面」，比如一场视频通话、一个协作文档、一个云盘文件…… 不同的应用产品之间，很难形成生态效应。

Workspace 正是谷歌进行「整合」的尝试。去年 10 月，谷歌正式将 G Suite 更名为 Google Workspace，意思很简单，这就是你「工作的地方」。

Workspace 以 Gmail 为核心，因为大部分人开始工作的第一件事就是「处理邮件」。同时，Workspace 还将 Google Chat、Meet 也放在了和邮件同层级的左侧，用户可以从异步的「邮件沟通」，顺畅地切换到更同步的「聊天」、「通话」。

在此基础上，谷歌将 Google Docs 等功能也整合进了同一网页，用户可以在群聊沟通、视频通话的同时，一起协作处理某个 Docs 文档、安排未来的日历行程……

▲通过 Google Workplace 同时进行通话和文档协作｜Google

Workspace 面向企业场景，代表了谷歌挑战微软 Office 365，进军企业市场的野心。它采用了和大部分 toB 产品类似的定价，每个员工每月的费用在 6 - 18 美元。谷歌将微软的 Office 365 视为了最大竞争对手，在 Workspace 产品页面里强调，它相比 Office 365 更具「协作性」、「沟通性」、「信息更易获取」，「更容易塑造文化」。

但重整旗鼓的 Workspace 并没有取得特别理想的增长。去年 4 月，谷歌公布 G Suite 有 600 万企业用户，在一年多的时间里只增长了 100 万。之后谷歌没有再公布过 Workspace 的付费用户数。

相比之下，微软 Office 365 遥遥领先。今年年初，有超过 73 万家公司购买使用了 Office 365，企业场景下的用户数接近亿级。

转向 30 亿普通用户

想要打入企业场景，需要强势的销售体系和长久的客户关系积累，提供一套完整的解决方案，这是微软最擅长的事。对谷歌来说，事情却恰恰相反。

谷歌是一个完全从平民土壤里生长出来的公司，所有成功的产品、服务，几乎都是靠着「免费」、「易获取」的属性，笼络了大量用户。

从「网页产品」到「桌面应用」，再到「付费服务」，用户的阻力层层递进。谷歌想把一个高度基于「网页」的产品体系，变成面向企业的付费服务，一定会遇到困难。

所以谷歌决定对 Workspace 进行重新定位，换一个角度，继续推进改革。它宣布，将 Workspace 开放给全体谷歌用户。这部分潜在用户的数量高达 30 亿。

一切仍然从 Gmail 开始，谷歌已经把 Gmail 网页版的界面标题改成了「Google Workspace」，现在用户可以申请参与 Workspace 个人版的测试。

从谷歌对外展示的界面演示上看，个人版 Workspace 仍会是「办公套件」和「通讯服务」的整合。界面左边是邮件、聊天、视频通话，右边则是日历、云盘、文档等应用，顶部还有标注自己「在线状态」的按钮。

Workspace 个人版的产品目标是「保留语境」。在谷歌的构想里，用户会以不同的方式沟通，无论是邮件、聊天、通话，但他们讨论的「事情」，能一直贯穿其中。

比如几个朋友想规划一场旅行，做了一个 Sheet 表格列活动计划、预算，这个表格能够穿插在各种不同的沟通场景里。上传到 Drive 云盘的酒店确认文件，也可以被群组里的所有人随时浏览。

▲Google Space 的界面演示｜Google

为实现这一目标，谷歌还准备为 Workspace 增加一个新的子产品，Space（空间）。Space 由 Google Room 聊天室进化而来，用户可以在一个房间里文字、语音聊天。谷歌表示会针对 Space 改进聊天消息流、提供表情符号反馈、为用户提供更多管理工具，并且允许用户将房间设为「公开」。

这很像 Discord，它是一个多维度的沟通工具，能以不同方式通信，整合不同的服务。这让它有进化成一个「社区」的可能。

谷歌承诺在夏天之前，为 Spaces 设计一套精简灵活的用户界面。并将推出「智能画布」功能，能够智能识别用户需求，将不同服务以「组件」的形式呈现，组合显示在单个网页页面里。

新的 Workspace，整合了谷歌几乎所有服务。谷歌希望为旗下近 30 亿用户提供一个集成化的场景，将相对割裂的产品连接起来，探索更多增长的可能性。

但它在产品逻辑上与 Slack、微软 Teams 等协作办公软件类似，又像是在往类似 Discord 的社交工具方向发展，还未正式推出，就已经呈现出「失焦」的状态。Workspace 仍只是一系列工具、产品的集合，没有形成场景，缺乏对「协作需求」的洞察。

谷歌的第二增长曲线

多年以来，广告一直是谷歌的核心业务，在收入中占最大一块比重。除广告之外，Google Cloud 云业务已经成为第二大收入来源，最有希望支撑起谷歌的第二增长曲线。

从 2018 到 2020，三年间，Google Cloud 的收入从 57 亿增长至 130 亿美元。谷歌针对这块业务投入了大量资金，即便收入快速增长，Google Cloud 还是在以平均每年 50 亿美元的速度亏钱，市场份额距离业界领头羊亚马逊 AWS 也还有一定距离。

Workspace 隶属于 Google Cloud，承载了谷歌在办公领域挑战微软的野心。但两者之间，差着不止一个数量级，谷歌没有任何要追赶上的迹象。

谷歌仍然在不断完善 Workspace。未来个人版 Workspace 会推出「高级版」，提供更多工具，允许用户设置自己的邮箱域名。这项服务会采取订阅制收费，每月 9.99 美元。

谷歌还承诺推出一个技术上更先进的「网页应用」。采用新技术的新版 Workspace 可以接入更多基于 Web 技术的小组件，让用户能在网页上获得「更接近原生 App 的体验」。

谷歌也并没有放弃企业市场，Workspace 开放后，谷歌将针对企业用户提供更多功能选项。比如为企业定制具有加密功能的客户端，为企业云盘上提供更复杂的权限规则…… 改革仍在推进中。

过去两年，谷歌的核心业务增长强势，最近一个季度还创下了净利润的新纪录。但面向企业市场的这根第二增长曲线，仍前途未卜。

谷歌需要一次「推倒重来」

有观点认为，谷歌的战线拉得太长，最终导致了产品的混乱和失焦。谷歌掌握着近 30 亿搜索用户，20 亿 Android 用户，15 亿 Gmail 用户，有足够的资金，但始终没能整合出一个有效的「平台」，最终导致 Workspace 用户接受程度不高，付费意愿低迷。

Workspace 提供的，始终只是一个「工具的集合」。谷歌的邮箱很好、文档很好，但如果只是把这些东西全塞进一个框里，拼凑出的平台就必然会显得臃肿，大部分用户也无法利用好各种不同的工具。他们宁愿一边用 Zoom 视频通话，一边处理邮件、改改 Docs，而不是拥抱 Workspace。

Workspace 能调动的资源太多了，它真正需要的，或许是一次「推倒重来」。谷歌需要重新分析需求、构建场景、提供解决方案，用更「克制」的态度整合服务，提供一个明确的产品逻辑，为用户构建精心设计的路径，并最终落脚在需求上。这需要谷歌，做出更果断决绝的决策。

▲Google 的产品覆盖了各种场景，如何将它们整合成一个紧密的平台，的确有很大难度｜Google

然而，决策层的「优柔寡断」，并不只是体现在 Workspace 这一个产品上。它正在成为整个谷歌的大问题。本周，据纽约时报报道，谷歌内部对管理层「无法做出果断决策」的不满正在逐步升级，公司内部出现了「裂痕」。

部分员工、前员工直指 CEO Sundar Pichai 过于保守，只愿意做「老好人」，患得患失，最终导致谷歌错失了很多机会。报道中提到，谷歌几年前曾有过收购 Shopify 的机会，切入电商领域。但 Sundar Pichai 认为 Shopify 太贵，甚至没有认真考虑就回绝了这一提案。之后几年，Shopify 的价值翻了至少 10 倍。

谷歌是全球拥有资源最多的科技巨头之一，也曾是最强调「自由创新」的公司。这种公司文化孕育了很多成功的产品项目，但也让谷歌被贴上了「不够稳」的标签。成长为巨头后，到底是要「稳步发展」？还是要「加速创新」？这对矛盾一直没有得到调和。谷歌似乎不断有新产品推出，也不断有产品停摆。

现在我们还无法将 Workspace 定义为成功或失败，面向 30 亿潜在用户的它，还是有巨大潜力。只是，撇除一切外部因素，谷歌仍要回答一个产品最基本的问题：Workspace 是什么？它好用吗？