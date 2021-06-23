艺电宣布 14 亿美元收购《Golf Clash》游戏开发商 Playdemic

北京时间 6 月 23 日晚间消息，据报道，艺电（EA）、AT&T 和华纳传媒公司今日联合宣布，艺电将以 14 亿美元收购华纳兄弟游戏公司旗下游戏工作室 Playdemic。

Playdemic 是一家领先的手机游戏公司，成立于 2010 年，以其广受欢迎的获奖游戏《Golf Clash》（决战高尔夫）而闻名。《Golf Clash》支持 iOS、Android 和 Facebook 平台，允许世界各地的玩家实时比赛。《Golf Clash》全球下载量超过 8000 万次，获得了众多奖项。

华纳兄弟游戏公司总裁大卫・哈达德（David Haddad）对此表示：“我们很高兴与 Playdemic 有才华的团队合作，他们把《Golf Clash》发展成了一款经久不衰的热门手机游戏。虽然我们非常尊重 Playdemic 团队，但我们剥离游戏的决定是我们整体战略的一部分。”

艺电 CEO 安德鲁・威尔逊（Andrew Wilson）称：“Playdemic 是一支真正的创新者团队，我们很高兴他们能加入艺电大家庭。除了《Golf Clash》的持续成功之外，Playdemic 的才华、技术和专业知识将与我们的团队和知识产权强有力地结合在一起。这是在我们扩大体育产品组合和加快我们在移动领域的增长战略的基础上迈出的又一步。”

Playdemic CEO 保罗・古奇（Paul Gouge）表示：“我们创立了 Playdemic，专注于创造极具吸引力和创新性的游戏体验。我们在《Golf Clash》上的成功证明了我们的方法，并展示了我们才华横溢的团队开发和运营一流手机游戏的能力。加入世界上最成功的游戏公司之一，这是我们旅程中重要的下一步，我们很高兴能作为艺电大家庭的一部分继续开发《Golf Clash》和新游戏。”